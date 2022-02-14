Украинские военные сбили российский квадрокоптер у Марьинки, - пресс-центр ОС. ФОТО
В районе проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили БПЛА противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Марьинка был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер. Российские оккупанты задействовали дрон с целью сброса выстрела ВОГ-17. После пересечения линии столкновения БПЛА сбросил выстрел и сразу был сбит украинскими защитниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в ходе атаки квадрокоптера среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Топ комментарии
+17 bond james
показать весь комментарий14.02.2022 23:29
+17 Muron
показать весь комментарий14.02.2022 23:32
+17 olele
показать весь комментарий14.02.2022 23:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s
У них запас польоту 40 хв, висота 800 метрів, швидкість до 75 км
На фото чистий фейк, а не збитий дрон, тому що один луч відєднано разом з двигуном від корпусу , а на другому лучі просто знято пропи!!!!
ПО дрона не має заборонених зон для польотів, стійкий для засобів РЕБ ( мавік після застосування РЕБ просто падає, цей спокійно повертається додому), стійкіший зв'язок, 12 сенсорів перешкод, повна автономність та програмування польотів з зазначеною висотою, швидкістю та маршрутом...
На фото камера що знімає з якістю 6к, на фото він пофарбований або проклеєний ракалом у сірий колір для непомітності.
На минулому тижні саме такий дрон з пафосом дарували усією спільнотою нашим захисникам
Будь ласка якщо пишете фейки , робіть це професійно
https://m.censor.net/ru/photo_news/3314469/nujny_sredstva_na_vysokotehnologichnyyi_teplovizionnyyi_dron_dlya_ukrainskih_voinov_volonter_siharulidze
По-перше, забувайте все, що ви бачили у голівудському кіно або у документалці з бомбардувань Югославії чи Іраку. До нас прилетять не стрімкі натівські "стелси" із високоточними керованими ракетами. Над нашими головами з'являться старі іржаві совкові "єроплани", які скидатимуть такі само старі шматки вибухівки з точністю "в білий світ, як в копієчку". Вони здатні працювати виключно по площах, а не по точках, і щоб реально суттєво нам дошкулити, у них піде до біса вильотів. У Чечні та Сирії вони могли дозволити собі місяцями безкарно "утюжити" по площах, бо проти них були партизани із голою "стрілковухою", без жодних натяків на ППО - і то якийсь серйозний військовий ефект було досягнуто за тривалий час. Цього разу у них не буде такого часу, а у нас буде ППО - ситуація кардинально відмінна від звичних москвинам каральних операцій.
По-друге, вони направду лякливі. Якщо гарматне м'ясо Імперія ніколи не жаліла та не жалітиме, то от за дорогою технікою вони побиваються всерйоз. Особливо зараз, коли внаслідок санкцій та війни з Україною практично втратили можливість випускати на заміну нову. Тож зухвалими будуть лише перші удари, до того як кілька "пташечок" будуть нами підбиті. Після цього вони стають вкрай боязкими. І до цілей близько не підлітають, працюють з безпечної відстані - а отже ще менш влучно.
То що, бомбардування це геть не страшно? Звісно страшно. Так само як страшно, коли в тебе вперше намагаються поцілити з танкової гармати, як страшно під першим артобстрілом, під першими мінами чи "градами". А далі так само - звикаєш. Страх залишається, але стає звичним, щоденним, буденним, а головне - контрольованим, а не панічним. Як жартував наш ротний, "очкують всі!". "Очкують", але продовжують робити свою справу. Аж допоки "очкувати" не почне ворог. - Є. Дикий https://gazeta.ua/blog/56567/pershi-48-godin-vijni-budut-virishalnimi
Именно там находятся его главные обидчики - футбольные фанаты, сочинившие мировой хит.
Бийте рашинську погань , щоби не рухалась по нашій землі і не смерділа !
или у нас упорно мир соблюдают?
Не "УПОРНО", а "УПОРОТО"!
У них запас польоту 40 хв, висота 800 метрів, швидкість до 75 км
Немає заборонених зон для польотів, стійкий для засобів РЕБ ( мавік після застосування РЕБ просто падає, цей спокійно повертається додому)!
Є камера що знімає з якістю 6к, на фото він пофарбований у сірий колір для непомітності.
На минулому тижні саме такий дрон з пафосом дарували усією спільнотою нашим захисникам
https://m.censor.net/ru/photo_news/3314469/nujny_sredstva_na_vysokotehnologichnyyi_teplovizionnyyi_dron_dlya_ukrainskih_voinov_volonter_siharulidze