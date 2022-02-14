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Новини Війна
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Українські військові збили російський квадрокоптер біля Мар’їнки, - пресцентр ОС. ФОТО

В районі проведення операції Об'єднаних сил українські військові збили БПЛА противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські військові збили російський квадрокоптер біля Мар’їнки, - пресцентр ОС 01

"Сьогодні, в районі проведення операції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Мар’їнка був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу квадрокоптер. Російські окупанти задіяли дрон з метою скидання пострілу ВОГ-17. Після перетину лінії зіткнення, БПЛА скинув постріл та відразу був збитий українськими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Українські військові збили російський квадрокоптер біля Мар’їнки, - пресцентр ОС 02

Також читайте: Ворожі БПЛА "Орлан-10" перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали "тишу", втрат немає, - штаб ООС

Зазаначається, що постраждалих в ході атаки квадрокоптеру серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські військові збили російський квадрокоптер біля Мар’їнки, - пресцентр ОС 03

Автор: 

безпілотник (4110) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
якесь китайське дрантя
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14.02.2022 23:29
+17
чому вони мотузочок не прив'язали. щоб був "керований"?
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14.02.2022 23:32
+17
...Мені випало бути одним з небагатьох українців, хто в Чечні побував і під килимовими бомбардуваннями, і під точковими авіаударами, і під гелікоптерними атаками. Траплялись і "сушки", і "тушкі", "грачі" та "крокодили". Так от, як там у класика, "слюхай сюда, ща отсюда будєт проістєкать".

По-перше, забувайте все, що ви бачили у голівудському кіно або у документалці з бомбардувань Югославії чи Іраку. До нас прилетять не стрімкі натівські "стелси" із високоточними керованими ракетами. Над нашими головами з'являться старі іржаві совкові "єроплани", які скидатимуть такі само старі шматки вибухівки з точністю "в білий світ, як в копієчку". Вони здатні працювати виключно по площах, а не по точках, і щоб реально суттєво нам дошкулити, у них піде до біса вильотів. У Чечні та Сирії вони могли дозволити собі місяцями безкарно "утюжити" по площах, бо проти них були партизани із голою "стрілковухою", без жодних натяків на ППО - і то якийсь серйозний військовий ефект було досягнуто за тривалий час. Цього разу у них не буде такого часу, а у нас буде ППО - ситуація кардинально відмінна від звичних москвинам каральних операцій.

По-друге, вони направду лякливі. Якщо гарматне м'ясо Імперія ніколи не жаліла та не жалітиме, то от за дорогою технікою вони побиваються всерйоз. Особливо зараз, коли внаслідок санкцій та війни з Україною практично втратили можливість випускати на заміну нову. Тож зухвалими будуть лише перші удари, до того як кілька "пташечок" будуть нами підбиті. Після цього вони стають вкрай боязкими. І до цілей близько не підлітають, працюють з безпечної відстані - а отже ще менш влучно.

То що, бомбардування це геть не страшно? Звісно страшно. Так само як страшно, коли в тебе вперше намагаються поцілити з танкової гармати, як страшно під першим артобстрілом, під першими мінами чи "градами". А далі так само - звикаєш. Страх залишається, але стає звичним, щоденним, буденним, а головне - контрольованим, а не панічним. Як жартував наш ротний, "очкують всі!". "Очкують", але продовжують робити свою справу. Аж допоки "очкувати" не почне ворог. - Є. Дикий https://gazeta.ua/blog/56567/pershi-48-godin-vijni-budut-virishalnimi
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14.02.2022 23:46
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Схоже на китайський клон dji mavic
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14.02.2022 23:29 Відповісти
походу вот этот кулибен делал:

https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s
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15.02.2022 01:08 Відповісти
якесь китайське дрантя
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14.02.2022 23:29 Відповісти
Там смысл в том, выхода ВОГа не слышно..пожжужала эта хрень и обана, ловите...а нет выхода- нет и обстрела....по крайней мере тяжело это доказывать..сейчас кацапы массово стали применять, стало легче доказывать, а сначала никто не верил. ВОГ, с беспилотника??? Да не, то наверное выход не услышали...
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14.02.2022 23:39 Відповісти
детский
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14.02.2022 23:40 Відповісти
Хай дрантя, але гранати скидує.
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15.02.2022 00:03 Відповісти
Це один з найкращих дронів який на порядок кращий за відомі Мавіки , на фото аутел єво 2 про, вартість у стоковій комплектації від 2000 доларів, саме такі дрони просять в АТО.

У них запас польоту 40 хв, висота 800 метрів, швидкість до 75 км

На фото чистий фейк, а не збитий дрон, тому що один луч відєднано разом з двигуном від корпусу , а на другому лучі просто знято пропи!!!!

ПО дрона не має заборонених зон для польотів, стійкий для засобів РЕБ ( мавік після застосування РЕБ просто падає, цей спокійно повертається додому), стійкіший зв'язок, 12 сенсорів перешкод, повна автономність та програмування польотів з зазначеною висотою, швидкістю та маршрутом...

На фото камера що знімає з якістю 6к, на фото він пофарбований або проклеєний ракалом у сірий колір для непомітності.

На минулому тижні саме такий дрон з пафосом дарували усією спільнотою нашим захисникам

Будь ласка якщо пишете фейки , робіть це професійно



https://m.censor.net/ru/photo_news/3314469/nujny_sredstva_na_vysokotehnologichnyyi_teplovizionnyyi_dron_dlya_ukrainskih_voinov_volonter_siharulidze

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15.02.2022 18:10 Відповісти
чому вони мотузочок не прив'язали. щоб був "керований"?
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14.02.2022 23:32 Відповісти
Супер коментар!
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14.02.2022 23:40 Відповісти
российськие космические войська в действии. Вогами хотят бомбить Киев ,а больше они и поднять не могут. Алиэкспесс поставляет технологию в рашу.
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14.02.2022 23:33 Відповісти
...Мені випало бути одним з небагатьох українців, хто в Чечні побував і під килимовими бомбардуваннями, і під точковими авіаударами, і під гелікоптерними атаками. Траплялись і "сушки", і "тушкі", "грачі" та "крокодили". Так от, як там у класика, "слюхай сюда, ща отсюда будєт проістєкать".

По-перше, забувайте все, що ви бачили у голівудському кіно або у документалці з бомбардувань Югославії чи Іраку. До нас прилетять не стрімкі натівські "стелси" із високоточними керованими ракетами. Над нашими головами з'являться старі іржаві совкові "єроплани", які скидатимуть такі само старі шматки вибухівки з точністю "в білий світ, як в копієчку". Вони здатні працювати виключно по площах, а не по точках, і щоб реально суттєво нам дошкулити, у них піде до біса вильотів. У Чечні та Сирії вони могли дозволити собі місяцями безкарно "утюжити" по площах, бо проти них були партизани із голою "стрілковухою", без жодних натяків на ППО - і то якийсь серйозний військовий ефект було досягнуто за тривалий час. Цього разу у них не буде такого часу, а у нас буде ППО - ситуація кардинально відмінна від звичних москвинам каральних операцій.

По-друге, вони направду лякливі. Якщо гарматне м'ясо Імперія ніколи не жаліла та не жалітиме, то от за дорогою технікою вони побиваються всерйоз. Особливо зараз, коли внаслідок санкцій та війни з Україною практично втратили можливість випускати на заміну нову. Тож зухвалими будуть лише перші удари, до того як кілька "пташечок" будуть нами підбиті. Після цього вони стають вкрай боязкими. І до цілей близько не підлітають, працюють з безпечної відстані - а отже ще менш влучно.

То що, бомбардування це геть не страшно? Звісно страшно. Так само як страшно, коли в тебе вперше намагаються поцілити з танкової гармати, як страшно під першим артобстрілом, під першими мінами чи "градами". А далі так само - звикаєш. Страх залишається, але стає звичним, щоденним, буденним, а головне - контрольованим, а не панічним. Як жартував наш ротний, "очкують всі!". "Очкують", але продовжують робити свою справу. Аж допоки "очкувати" не почне ворог. - Є. Дикий https://gazeta.ua/blog/56567/pershi-48-godin-vijni-budut-virishalnimi
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14.02.2022 23:46 Відповісти
знову на Алі експресс аналагавнет накупили.............
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Нехай щастить/ неххх шастать
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14.02.2022 23:35 Відповісти
Китайский ширпотреб
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14.02.2022 23:36 Відповісти
Байрактар отдыхает)
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14.02.2022 23:39 Відповісти
та да, куди там туркам, до таких тіхналогій.............
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14.02.2022 23:43 Відповісти
у мене сусідів діти (мої вже дорослі на таке), круче коптер мають разув у п*ять... кацапи ніщеброди, все на пойло пускають!
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14.02.2022 23:42 Відповісти
Пройшла інформація - на "чорному ринку" і БРСР з"явилися російські "сухпаї" "Іхтамнєти" розвернули торгівлю солярою (18 рублів - каністра) Тобто - почалося "розкладання" армії в умовах змушеного "нічогонероблення" Надіюсь - всі розуміють що соляру каністрами продають не для того щоб купить молочка у бабки у сусідньому селі?
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15.02.2022 08:37 Відповісти
Конструктор "Лего" . Сбивать скоро придется вещи посерьёзнее.
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14.02.2022 23:44 Відповісти
Это какой-то Алиэкспрэсный анало-говнет...
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14.02.2022 23:50 Відповісти
Основная цель Путина - Харьков.
Именно там находятся его главные обидчики - футбольные фанаты, сочинившие мировой хит.
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14.02.2022 23:53 Відповісти
Пізно. В усі словники світу ввійшло лише два російських слова - "спутнік" і "*****". Сподіваюсь зявиться й трете "*****стан". Ну ... "Бог троіцу любіт".
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14.02.2022 23:59 Відповісти
Так они его изловят и анально накажут. Будет не только пуйло
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15.02.2022 01:57 Відповісти
И именно потому х*йло ждет морозов - не чтоб танки не застряли, а чтобы разбомбить инфраструктуру и оставить людей, в том числе, без тепла. Дьявольская гнида.
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15.02.2022 03:32 Відповісти
Молодці наші бійці , так тримати 👍🏼💪🙏🏼
Бийте рашинську погань , щоби не рухалась по нашій землі і не смерділа !
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14.02.2022 23:55 Відповісти
ну как кацапский-китайский..
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15.02.2022 02:32 Відповісти
а чего у нас так же не делают? закупили за том же али сотню похожих и поехали.
или у нас упорно мир соблюдают?
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15.02.2022 04:55 Відповісти
Е
Не "УПОРНО", а "УПОРОТО"!
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15.02.2022 09:10 Відповісти
Це один з найкращих дронів , на фото аутел єво 2 про, вартість у стоковій комплектації 2000 доларів, саме такі дрони просять в АТО.
У них запас польоту 40 хв, висота 800 метрів, швидкість до 75 км
Немає заборонених зон для польотів, стійкий для засобів РЕБ ( мавік після застосування РЕБ просто падає, цей спокійно повертається додому)!
Є камера що знімає з якістю 6к, на фото він пофарбований у сірий колір для непомітності.
На минулому тижні саме такий дрон з пафосом дарували усією спільнотою нашим захисникам

https://m.censor.net/ru/photo_news/3314469/nujny_sredstva_na_vysokotehnologichnyyi_teplovizionnyyi_dron_dlya_ukrainskih_voinov_volonter_siharulidze
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Это же клон DJI Mavic Вот уж точно импортозамещение из Алиэкспресса. ******* стыд.
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26.02.2022 13:27 Відповісти
 
 