Українські військові збили російський квадрокоптер біля Мар’їнки, - пресцентр ОС. ФОТО

В районі проведення операції Об'єднаних сил українські військові збили БПЛА противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, в районі проведення операції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Мар’їнка був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу квадрокоптер. Російські окупанти задіяли дрон з метою скидання пострілу ВОГ-17. Після перетину лінії зіткнення, БПЛА скинув постріл та відразу був збитий українськими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворожі БПЛА "Орлан-10" перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали "тишу", втрат немає, - штаб ООС

Зазаначається, що постраждалих в ході атаки квадрокоптеру серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.