С 15 февраля в Харьковской области начинаются контрдиверсионные учения, - СБУ
С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.
Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.
Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.
Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.
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