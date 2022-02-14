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Новости Силовики
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С 15 февраля в Харьковской области начинаются контрдиверсионные учения, - СБУ

С 15 февраля в Харьковской области начинаются контрдиверсионные учения, - СБУ

С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

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Автор: 

правоохранительные органы (2969) СБУ (19867) силовики (2798) военные учения (3457) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
Судячи з формулювання, це не навчання, а реальні відпрацювання.
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14.02.2022 23:50
+7
Такого рода учения должны проходить как минимум каждые 3-6 месяцев и еще лет 5-ть назад, и желательно в прифронтовых городах и районах и граничащие с Кацапией и как не странно с Беларусией.
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15.02.2022 00:04
+6
Да уж, у вас тонкий английский юмор.
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14.02.2022 23:56
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бот тьі темой ошибся
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14.02.2022 23:46 Ответить
Випускайте туди рабіновича. Хай петляє до своїх. Можна ще і мураєва запулить. Ну повинні вони якусь користь приносити державі, яка їх виростила.
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14.02.2022 23:48 Ответить
Оставляю этот коммент для переписи инфантилов, которые гонют на Зеленского просто потому что не могут осилить его речи, понять его таланты, признать его высокое мастерство как президента, а также не в состоянии понять как много он делает для Украины и каким патриотом Украины является.
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14.02.2022 23:49 Ответить
Да уж, у вас тонкий английский юмор.
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14.02.2022 23:56 Ответить
инверсия его ремесло, под любым ником ))
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15.02.2022 00:40 Ответить
Нема слів...
Хіба що МЗЧ...😀
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14.02.2022 23:57 Ответить
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15.02.2022 01:56 Ответить
Судячи з формулювання, це не навчання, а реальні відпрацювання.
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14.02.2022 23:50 Ответить
Такого рода учения должны проходить как минимум каждые 3-6 месяцев и еще лет 5-ть назад, и желательно в прифронтовых городах и районах и граничащие с Кацапией и как не странно с Беларусией.
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15.02.2022 00:04 Ответить
п.с. и в первую очередь - визовый режим с Рашей и РБ , или вообще нах закрыть им вьезд..
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15.02.2022 00:16 Ответить
в области было 1000 сбушников и 60 тысяч ментов. толку от 200 человек почти никакой
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15.02.2022 00:16 Ответить
навіть українські бабусі готові дати відсіч російському окупанту
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15.02.2022 00:36 Ответить
Харьковские менты,поднапряглись и лягли на дно.😁😁😁
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15.02.2022 00:40 Ответить
нужно срочно проводить такие операции по всей стране особенно в приграничных областях ... отлавливать тварей тайно понаехавших пишут в страну для провокаций спец служб ...закрыть все кпп с донбасяо...хватит их сюда напускать!
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15.02.2022 07:25 Ответить
Да и Киеве можно провести и области, наблюдаются на окраинах громадние 190+- с армейской отмашкой, все украинци с такими качествами в строю
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15.02.2022 09:13 Ответить
Через Білорусь может наехать кто угодно и сколько угодно по местним документам !!!!!
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15.02.2022 09:15 Ответить
 
 