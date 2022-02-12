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Новости Фото Оборона
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Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает. ФОТОрепортаж

Недалеко от административного рубежа с временно оккупированным Крымом в Херсонской области начались тактико-специальные учения МВД. За демонстрацией действий подразделений на месте наблюдает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице оккупированного Крыма.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

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К учениям привлечены более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехника, в частности, вертолетная группа.

За учениями наблюдают более 50 иностранных и украинских журналистов.

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Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает 01

Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает 02
Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает 03
Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает 04
Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает 05

Зеленский Владимир (20343) МВД (9318) оборона (5205) военные учения (3457) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+50
Судячи з фотографії навчання іде по розгону протестувальників.
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12.02.2022 14:51
+17
как то все больше на разгон демонстрантов похоже
это и есть учения?
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12.02.2022 14:53
+13
Так до чого так боіться Зєлєнскій що особисто спостерігає за навчаннями?
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12.02.2022 14:53
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Судячи з фотографії навчання іде по розгону протестувальників.
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12.02.2022 14:51 Ответить
Так до чого так боіться Зєлєнскій що особисто спостерігає за навчаннями?
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12.02.2022 14:53 Ответить
На Півдні із підвищеним вмістом ватників це корисні навчання.
Питання лише хто їх буде розганяти?
Чи не такі самі"кримські" міліціонери?
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12.02.2022 14:56 Ответить
Подивився прес-конференцію ЗЕльонського

"Это позор какой-то..." 😢
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12.02.2022 14:58 Ответить
Здаєцця, шо ваву неякісно від наркоти прокапали Тому й несе хню. Впрочєм, как всєгда!
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12.02.2022 15:22 Ответить
И что хватило сил и телевизор не пострадал Однако же сильный Вы человек
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12.02.2022 16:33 Ответить
Яка різниця ДЕ готуватись? Головне до чого. Це зараз так важливо для захисту країни, щоб менти знали і вміли як розганяти протестувальників, що аж сам президент спостерігає за цим дійством? Щоб переконатись що його захистять від Майдану!? Вау!
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12.02.2022 14:59 Ответить
Та мабуть це все до того що зебанутий ішак косячить з підготовкою до оборони від агрессії.
Ми ж нічого не знаємо де наші сили, в якому стані, та чи укомплектовані вони зброєю яку нам поставили, та чи в порядку позиції. Куди і які підрозділи перекинуті і таке інше.
Чи буде команда на захист чи не буде зібрався він капітулювати чи ще щось придумав з ху%йлом. Про що там вони з ємануєль чирікали, яка до того була у ху%ла, ми ж не в курсі.
А ось як він здасть Україну та загинуть тисячі наших воїнів то встане черга з людей та родичів загиблих щоб поквитатися з зебанутим ішаком. Ось тут і ************ оті холуї яких зараз він тренує. Мабуть якось так.
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12.02.2022 22:49 Ответить
вже пройшли часи "кримських міліціонерів" . наразі і поліція і нацгвардія на 95 % патріотично налаштовані. так що непотрібно розганяти мульку що на півдні багато вати. її мало як серед військових так і серед цивільних.
Тим більше типовий портрет ватника всім відомий - це пристаркувата маргінальна особа жіночої статі
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12.02.2022 15:07 Ответить
Ти ідіот? Якщо вата і вийде, то не на протест із плакатами, а автоматами і гранатометами. Я так бачу ти із подоляцьких, ню-ню…
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12.02.2022 15:14 Ответить
І на Цензорі вже новина від Зеленського про «сюрпризи» із протестами. Це чмо боїться протестів. Що вони задумали!?
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12.02.2022 15:18 Ответить
мураєв баба???
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12.02.2022 15:14 Ответить
Нє, Мураєв - то є просто обсос *уйловський! Баба - то є для цього тупорилого очкаріка з простими стьоклами - комплімент!
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12.02.2022 15:32 Ответить
Пошел нах ер тролляка!!
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12.02.2022 15:29 Ответить
Он уже сказал

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12.02.2022 15:02 Ответить
до речі, так і є.
навчання по розгону протестуючих.. судя по прапорам синім.
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12.02.2022 14:53 Ответить
в колоне - тітушки.. а в жовтих жилетах - керують
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12.02.2022 14:54 Ответить
так і є, периодично палю на балконі, то дівлюся на весь цей цирк
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12.02.2022 16:02 Ответить
І плакати. Цікаво що на плакатах? «Геть Зеленського?» чи «смерть окупантам»?
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12.02.2022 14:55 Ответить
Га одному напис «смерть ворогам». До чого вони там готуються?
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12.02.2022 14:57 Ответить
на другому - "Геть коррупцію в органах влади"...

и мусора, готові розгоняти демонстрантів..
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12.02.2022 14:58 Ответить
К новому "майдану". И снова будет опираться на завезенных с юга в Киев ментов. Какое-то дежавю.
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12.02.2022 15:06 Ответить
так і є, вчпра звезли "тітушек", не місцеві, били в бочки, кричали - вова введи, иітували захат адмістрации, поліції, на ніч віїхали, сьогодні сранку непоспішаючи, годи з 10 наїхали знову.
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12.02.2022 16:00 Ответить
зеЛох как типичний лох - "шо то там "спостерігає""
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12.02.2022 14:52 Ответить
та то вiн замeрз
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12.02.2022 15:00 Ответить
воно обісцялося та замерзло
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12.02.2022 15:52 Ответить
как то все больше на разгон демонстрантов похоже
это и есть учения?
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12.02.2022 14:53 Ответить
"розпочалися тактико-спеціальні навчання МВС. За демонстрацією дій підрозділів на місці спостерігає президент Володимир Зеленський. "

МВД.. колона тітушок.. гвинтокрил - поліція.. не показали тільки "космонавтів", готових разгоняти демонстрантів..
"навчання" до виборів..
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12.02.2022 14:57 Ответить
От мені подобається аналітика.. москалі звісно мають перевагу в небі, але все одно без наземної операції вони не переможуть. Але не треба забувати, що кацапи можуть бомбити наші міста. Хтось спитає у обраного ними преза що він зробив щоб цьому запобігти ??
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12.02.2022 14:54 Ответить
надо петицию на сайте президента размещать с этим вопросом

миллион будет подписантов, уверен
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12.02.2022 15:00 Ответить
Так, звичайно, воно щось зробило, щоб цьому запобігти! Просто нанюхалося в хлам...
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12.02.2022 15:50 Ответить
А я тепер спокійний ..
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12.02.2022 16:28 Ответить
Вилупився,як баран на нові ворота.Робить вигляд,наче щось розуміє
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12.02.2022 14:54 Ответить
Як в афішу коза.
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12.02.2022 15:34 Ответить
Именно такими группами и разрушают дамбы.
"правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель"

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12.02.2022 14:57 Ответить
Ти дійсно ідіот. На правду, звичайний такий собі дурник. Ти колись бачив дамбу?
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12.02.2022 15:03 Ответить
Тіхо... Це максімич... Він дамбу бачив...
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12.02.2022 15:53 Ответить
Діло в тім що нам вже нема часу перевибори робити. По волі тупого наріду головнокомандуючим є сцикливий Кловун-марінетка.
Так що потрібно виходити з ситуації яка склалась, по обставинам.
Думаю за роки правління цієї гундосої жаби в силових відомствах ще збереглись досвідчені кадри, які в певний момент візьмуть ситуацію в свої руки. На терезах життя держави, життя кожного українця, доля дітей та внуків.
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12.02.2022 14:57 Ответить
Наполеон недороблений...
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12.02.2022 14:57 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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12.02.2022 15:00 Ответить
Зельман -юрист?! Я валяюсь!
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12.02.2022 15:56 Ответить
Ну це ж анекдот! Там і ЗЕ може буть "юристом"!
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12.02.2022 16:07 Ответить
Самое время проводить учения по разгону митингов 🤣🤣🤣У меня дикий ор просто с этих персонажей у власти. Уже как треш выглядит. С этих 🤡 весь мир смеётся. То е-бабуся, то разгон митингов в то время когда враг у ворот. Ясно
....
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12.02.2022 15:02 Ответить
Утешает одно, когда наступит время Ч, - решать будут совсем другие люди. Зе-банат тихонько уйдет в лес, в сторону белорусской границы.
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12.02.2022 15:23 Ответить
Він дума, чи Ермак, що коли розігнати тих хто протестує проти зеленої влади - то і макшанські війська такими методами можливо розігнати.
Це такий в нас головнокомандуючий з кварталу95.
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12.02.2022 15:53 Ответить
Віслюк думає що кацапи будуть штурмувати такими колонами ..)))))))
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12.02.2022 15:04 Ответить
Ви помиляєтесь. Віслюк НЕ може мислити! Бо воно народжене без мізків! Таке собі, бенєзалежне криворогате чмо!
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12.02.2022 16:09 Ответить
зелень загнала себя в тупик. Теперь даже если он начнет совершать самые правильные поступки из возможных, воспринимать их как правильные никто не будет.
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12.02.2022 15:10 Ответить
це ти написав...
однак події на білорусько-польському кордоні і не таке бачили...там білоруси не захищали, а тут не білоруси можуть почати
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12.02.2022 15:14 Ответить
Копняками під дупіту потрібно розганяти мінтів, якщо вони за Новарассїю.
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12.02.2022 15:14 Ответить
мєнти за тих де більше платять
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12.02.2022 15:22 Ответить
таке враження що більшість дописувачів на цензорі в своїй ненависті до Зе готові завалити разом з ним і країну.
Вся ваша ненависть мимо каси, бо нового президента ми зможемо обрати коли вийде термін цього, а зараз потрібно працювати з тим хто є. Працювати на захист країни! Так буває що для гарної справи доводиться винаймати непрофесіоналів, ледарів, пияків тощо бо нових людей нам з Марсу не завезуть. Тому потрібно співпрацювать з тими хто є і в межах існуючого бюджету але в одному напрямі і для досягнення однієї мети.
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12.02.2022 15:14 Ответить
Як співпрацювати з некомпетентними людьми, які самі готові завалити країну! Ви б терпіли неуміхів-будівельників косо-криво будуючих вам дім, чи погнали би їх під три чорти, не чекаючи поки дім привалить вас?
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12.02.2022 15:41 Ответить
була ситуація коли за браком коштів найняв п'янюг бо не мав за що набрати нормальних. Так от - стояв і гримав на них, і терпів , і не спав щоб непокрали і не пропили . Але справу таки добудував. Хоч капець як натерпівся. Але з того часу наймаю лише нормальних.
Думаю щи наразі і ми всі в такій ситуації. Непотрібно було вестись на пистаболів щоб потім не стояти і не контролювати їх весь час.
Маю надію що наступну владу оберемо з професіоналів.
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12.02.2022 15:51 Ответить
І я плекаю таку надію, але "українські граблі" такі вже своєрідні. Дивишся на результати соцопитувань і на думку спадає "без надії сподіваюся".
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12.02.2022 16:05 Ответить
Побухать з ними чи ширнуться? Чи на піаніно пограти пуєм? Може їм делегувати повноваження тим хто може цим займатись?
.
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12.02.2022 15:57 Ответить
Пшло нах разом із своєю зелєю!
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12.02.2022 16:05 Ответить
Зе-чмо готовится к прошедшей войне. На этот раз никто прикрываться ихтамнетами не будет. Зе-банат, где "Нептуны", которые ты на пол-года отсрочил, лошок?
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12.02.2022 15:21 Ответить
да уж...
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12.02.2022 15:24 Ответить
Проведи учения по защите Цюрупинского моста и Каховской ГЕС.
Если захватят два етих стратегических обьектьІ, вся левобережная херсонщина будет отрезана от УкраиньІ.

А они ментовские учения проводят. Лучше проведите их в Киеве, например в Конче Заспе.
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12.02.2022 15:31 Ответить
Я правильно понял, "ВЕРХОВНЫ" наблюдает как проходят учения мусорят, которые якобы разгоняют демонстрантов с плакатами "Смерть ворогам!" и "Геть корупцію в органах влади"? Ок... я не против того, что такие учения нужны, с учетом того, что в Херсоне, Николаеве, Одессе много ваты и прочего проросийского дерьма. Но бл..., эта движуха больше похожа на подготовку разгона людей, которые как бы против коррупции и кацапов у наших границ.
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12.02.2022 15:33 Ответить
Учения проходили в Каланчаке. Туда я так понял привлекались мчс ники и мусора, коих было нагнано со всей области. Хорошо хоть додумались военных не привлекать к этой показухе.
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12.02.2022 15:46 Ответить
Мусара первые сдадутся или перейдут на сторону противника.не все но большинство
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12.02.2022 15:53 Ответить
не так. половина свалит на неокупированую территорию, чтобы и дальше получать неслабые зарплаты а вторая половина мусорвы пойдет в услужение к русне. К стати во время второй мировой большинство полицаев работавших на немцев были именно бывшие нквдшники.
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12.02.2022 16:09 Ответить
эээ выглядит стрёмно....двояко как-то...с одной стороны вроде бы понятно с другой поменяй флаги и будет безобразие...ладно Идейных и злых такая дичь всё равно не остановит а вот проплаченную титушню может...пусть тренируются...
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12.02.2022 15:56 Ответить
наблюдало би йому відпало!
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12.02.2022 16:30 Ответить
наблюдатєль.....за скумбрією йди наглядай.....
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12.02.2022 18:09 Ответить
налейте ему стакан, что б он хоть что-то в этом понимал....
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12.02.2022 19:14 Ответить
 
 