Возле оккупированного Крыма в Херсонской области проходят тактико-специальные учения МВД, Зеленский наблюдает. ФОТОрепортаж

Недалеко от административного рубежа с временно оккупированным Крымом в Херсонской области начались тактико-специальные учения МВД. За демонстрацией действий подразделений на месте наблюдает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице оккупированного Крыма.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

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К учениям привлечены более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехника, в частности, вертолетная группа.

За учениями наблюдают более 50 иностранных и украинских журналистов.

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