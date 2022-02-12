Біля окупованого Криму на Херсонщині проходять тактико-спеціальні навчання МВС, Зеленський спостерігає. ФОТОрепортаж

Недалеко від адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області розпочалися тактико-спеціальні навчання МВС. За демонстрацією дій підрозділів на місці спостерігає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тактико-спеціальні навчання відбуваються одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі окупованого Криму.

Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.

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До навчань залучено понад тисячу правоохоронців (співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти), спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.

За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.

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