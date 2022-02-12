Біля окупованого Криму на Херсонщині проходять тактико-спеціальні навчання МВС, Зеленський спостерігає. ФОТОрепортаж
Недалеко від адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області розпочалися тактико-спеціальні навчання МВС. За демонстрацією дій підрозділів на місці спостерігає президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Тактико-спеціальні навчання відбуваються одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі окупованого Криму.
Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.
До навчань залучено понад тисячу правоохоронців (співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти), спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.
За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.
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Питання лише хто їх буде розганяти?
Чи не такі самі"кримські" міліціонери?
"Это позор какой-то..." 😢
Ми ж нічого не знаємо де наші сили, в якому стані, та чи укомплектовані вони зброєю яку нам поставили, та чи в порядку позиції. Куди і які підрозділи перекинуті і таке інше.
Чи буде команда на захист чи не буде зібрався він капітулювати чи ще щось придумав з ху%йлом. Про що там вони з ємануєль чирікали, яка до того була у ху%ла, ми ж не в курсі.
А ось як він здасть Україну та загинуть тисячі наших воїнів то встане черга з людей та родичів загиблих щоб поквитатися з зебанутим ішаком. Ось тут і ************ оті холуї яких зараз він тренує. Мабуть якось так.
Тим більше типовий портрет ватника всім відомий - це пристаркувата маргінальна особа жіночої статі
навчання по розгону протестуючих.. судя по прапорам синім.
и мусора, готові розгоняти демонстрантів..
это и есть учения?
МВД.. колона тітушок.. гвинтокрил - поліція.. не показали тільки "космонавтів", готових разгоняти демонстрантів..
"навчання" до виборів..
миллион будет подписантов, уверен
"правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель"
Так що потрібно виходити з ситуації яка склалась, по обставинам.
Думаю за роки правління цієї гундосої жаби в силових відомствах ще збереглись досвідчені кадри, які в певний момент візьмуть ситуацію в свої руки. На терезах життя держави, життя кожного українця, доля дітей та внуків.
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
....
Це такий в нас головнокомандуючий з кварталу95.
однак події на білорусько-польському кордоні і не таке бачили...там білоруси не захищали, а тут не білоруси можуть почати
Вся ваша ненависть мимо каси, бо нового президента ми зможемо обрати коли вийде термін цього, а зараз потрібно працювати з тим хто є. Працювати на захист країни! Так буває що для гарної справи доводиться винаймати непрофесіоналів, ледарів, пияків тощо бо нових людей нам з Марсу не завезуть. Тому потрібно співпрацювать з тими хто є і в межах існуючого бюджету але в одному напрямі і для досягнення однієї мети.
Думаю щи наразі і ми всі в такій ситуації. Непотрібно було вестись на пистаболів щоб потім не стояти і не контролювати їх весь час.
Маю надію що наступну владу оберемо з професіоналів.
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Если захватят два етих стратегических обьектьІ, вся левобережная херсонщина будет отрезана от УкраиньІ.
А они ментовские учения проводят. Лучше проведите их в Киеве, например в Конче Заспе.