В Україні проходять командно-штабні навчання "Заметіль-2022". ВIДЕО
В Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом", про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
"Офіцери на пунктах управління розширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході проведення операцій силами оборони. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть удосконалювати способи ведення оборони, зокрема асиметричні дії", - сказав командувач.
Топ коментарі
+7 Сергей Гусаченко #493712
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+4 Ksenia VB
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+3 Бандерівець
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Також по периметру майже всієї України....
(Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командиры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах и на местности. )
КШУ - это учение ВСЕХ штабов, включая гражданские администрации, с привлечением ограниченного боевого контингента для отработки задач на полигонах