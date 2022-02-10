УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 671 11

В Україні проходять командно-штабні навчання "Заметіль-2022". ВIДЕО

В Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом", про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

"Офіцери на пунктах управління розширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході проведення операцій силами оборони. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть удосконалювати способи ведення оборони, зокрема асиметричні дії", - сказав командувач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

військові навчання (2785) Наєв Сергій (355)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
В Николаеве с утра слышно как на Ширлане арта лупит. Иногда слышно сдвоенные взрывы, может Джавелинами учатся работать.
показати весь коментар
10.02.2022 13:33 Відповісти
+4
Я в назвала Кацапульта.
показати весь коментар
10.02.2022 13:16 Відповісти
+3
Слава Україні!
показати весь коментар
10.02.2022 13:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я в назвала Кацапульта.
показати весь коментар
10.02.2022 13:16 Відповісти
!!
показати весь коментар
10.02.2022 13:18 Відповісти
ватопатрашиль
показати весь коментар
10.02.2022 13:39 Відповісти
Сподіваюсь в Херсонській області
показати весь коментар
10.02.2022 13:20 Відповісти
в Харьковской , в Припяти были .... думаю , что по всем напрвлениям возможной атаки
показати весь коментар
10.02.2022 13:31 Відповісти
В Херсонській --- Олешківські (цюрупінські ) піски...

Також по периметру майже всієї України....
показати весь коментар
10.02.2022 14:18 Відповісти
В Николаеве с утра слышно как на Ширлане арта лупит. Иногда слышно сдвоенные взрывы, может Джавелинами учатся работать.
показати весь коментар
10.02.2022 13:33 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
10.02.2022 13:33 Відповісти
ЗОКРЕМА Й АСИМЕТРИЧНІ ДІЇ !!!
показати весь коментар
10.02.2022 13:47 Відповісти
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но командно-штабные учения - это ж чувачки сидят в штабе и фигурки по карте двигают. Зачем на видео типки с автоматами?
(Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командиры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах и на местности. )
показати весь коментар
10.02.2022 19:10 Відповісти
вы ошибаетесь
КШУ - это учение ВСЕХ штабов, включая гражданские администрации, с привлечением ограниченного боевого контингента для отработки задач на полигонах
показати весь коментар
10.02.2022 19:37 Відповісти
 
 