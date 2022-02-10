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В Украине проходят командно-штабные учения "Заметиль-2022". ВИДЕО

В Украине начались командно-штабные учения "Заметиль-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом",  об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Офицеры на пунктах управления расширят свои теоретические знания по подготовке, всестороннему обеспечению и управлению группировками в ходе проведения операций силами обороны. На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя полученные знания по практике и стандартам процедур, принятым в странах-членах НАТО, будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности, асимметричные действия", - сказал командующий.

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Автор: 

военные учения (3466) Наев Сергей (348)


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Топ комментарии
+7
В Николаеве с утра слышно как на Ширлане арта лупит. Иногда слышно сдвоенные взрывы, может Джавелинами учатся работать.
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10.02.2022 13:33 Ответить
+4
Я в назвала Кацапульта.
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10.02.2022 13:16 Ответить
+3
Слава Україні!
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10.02.2022 13:33 Ответить
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Я в назвала Кацапульта.
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10.02.2022 13:16 Ответить
!!
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10.02.2022 13:18 Ответить
ватопатрашиль
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10.02.2022 13:39 Ответить
Сподіваюсь в Херсонській області
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10.02.2022 13:20 Ответить
в Харьковской , в Припяти были .... думаю , что по всем напрвлениям возможной атаки
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10.02.2022 13:31 Ответить
В Херсонській --- Олешківські (цюрупінські ) піски...

Також по периметру майже всієї України....
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10.02.2022 14:18 Ответить
В Николаеве с утра слышно как на Ширлане арта лупит. Иногда слышно сдвоенные взрывы, может Джавелинами учатся работать.
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10.02.2022 13:33 Ответить
Слава Україні!
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10.02.2022 13:33 Ответить
ЗОКРЕМА Й АСИМЕТРИЧНІ ДІЇ !!!
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10.02.2022 13:47 Ответить
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но командно-штабные учения - это ж чувачки сидят в штабе и фигурки по карте двигают. Зачем на видео типки с автоматами?
(Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командиры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах и на местности. )
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10.02.2022 19:10 Ответить
вы ошибаетесь
КШУ - это учение ВСЕХ штабов, включая гражданские администрации, с привлечением ограниченного боевого контингента для отработки задач на полигонах
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10.02.2022 19:37 Ответить
 
 