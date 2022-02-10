В Украине проходят командно-штабные учения "Заметиль-2022". ВИДЕО

В Украине начались командно-штабные учения "Заметиль-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Офицеры на пунктах управления расширят свои теоретические знания по подготовке, всестороннему обеспечению и управлению группировками в ходе проведения операций силами обороны. На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя полученные знания по практике и стандартам процедур, принятым в странах-членах НАТО, будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности, асимметричные действия", - сказал командующий.

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