В Украине проходят командно-штабные учения "Заметиль-2022". ВИДЕО
В Украине начались командно-штабные учения "Заметиль-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.
"Офицеры на пунктах управления расширят свои теоретические знания по подготовке, всестороннему обеспечению и управлению группировками в ходе проведения операций силами обороны. На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя полученные знания по практике и стандартам процедур, принятым в странах-членах НАТО, будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности, асимметричные действия", - сказал командующий.
Топ комментарии
+7 Сергей Гусаченко #493712
показать весь комментарий10.02.2022 13:33 Ответить Ссылка
+4 Ksenia VB
показать весь комментарий10.02.2022 13:16 Ответить Ссылка
+3 Бандерівець
показать весь комментарий10.02.2022 13:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також по периметру майже всієї України....
(Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командиры и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1 штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах и на местности. )
КШУ - это учение ВСЕХ штабов, включая гражданские администрации, с привлечением ограниченного боевого контингента для отработки задач на полигонах