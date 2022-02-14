З 15 лютого на Харківщині розпочинаються контрдиверсійні навчання, - СБУ

З 15 лютого Служба безпеки України розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Харківській області.

Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

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