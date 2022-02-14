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Новини Силовики
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З 15 лютого на Харківщині розпочинаються контрдиверсійні навчання, - СБУ

З 15 лютого на Харківщині розпочинаються контрдиверсійні навчання, - СБУ

З 15 лютого Служба безпеки України розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Харківській області.

Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Також читайте: Україна попереджає про небезпечність польотів 14-19 лютого над частиною Чорного моря через навчання РФ, - Ярмак

Автор: 

Правоохоронні органи (2707) СБУ (12786) силовики (2512) військові навчання (2775) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
Судячи з формулювання, це не навчання, а реальні відпрацювання.
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14.02.2022 23:50
+7
Такого рода учения должны проходить как минимум каждые 3-6 месяцев и еще лет 5-ть назад, и желательно в прифронтовых городах и районах и граничащие с Кацапией и как не странно с Беларусией.
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15.02.2022 00:04
+6
Да уж, у вас тонкий английский юмор.
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14.02.2022 23:56
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бот тьі темой ошибся
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14.02.2022 23:46 Відповісти
Випускайте туди рабіновича. Хай петляє до своїх. Можна ще і мураєва запулить. Ну повинні вони якусь користь приносити державі, яка їх виростила.
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14.02.2022 23:48 Відповісти
Оставляю этот коммент для переписи инфантилов, которые гонют на Зеленского просто потому что не могут осилить его речи, понять его таланты, признать его высокое мастерство как президента, а также не в состоянии понять как много он делает для Украины и каким патриотом Украины является.
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14.02.2022 23:49 Відповісти
Да уж, у вас тонкий английский юмор.
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14.02.2022 23:56 Відповісти
инверсия его ремесло, под любым ником ))
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15.02.2022 00:40 Відповісти
Нема слів...
Хіба що МЗЧ...😀
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14.02.2022 23:57 Відповісти
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15.02.2022 01:56 Відповісти
Судячи з формулювання, це не навчання, а реальні відпрацювання.
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14.02.2022 23:50 Відповісти
Такого рода учения должны проходить как минимум каждые 3-6 месяцев и еще лет 5-ть назад, и желательно в прифронтовых городах и районах и граничащие с Кацапией и как не странно с Беларусией.
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15.02.2022 00:04 Відповісти
п.с. и в первую очередь - визовый режим с Рашей и РБ , или вообще нах закрыть им вьезд..
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15.02.2022 00:16 Відповісти
в области было 1000 сбушников и 60 тысяч ментов. толку от 200 человек почти никакой
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15.02.2022 00:16 Відповісти
навіть українські бабусі готові дати відсіч російському окупанту
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15.02.2022 00:36 Відповісти
Харьковские менты,поднапряглись и лягли на дно.😁😁😁
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15.02.2022 00:40 Відповісти
нужно срочно проводить такие операции по всей стране особенно в приграничных областях ... отлавливать тварей тайно понаехавших пишут в страну для провокаций спец служб ...закрыть все кпп с донбасяо...хватит их сюда напускать!
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15.02.2022 07:25 Відповісти
Да и Киеве можно провести и области, наблюдаются на окраинах громадние 190+- с армейской отмашкой, все украинци с такими качествами в строю
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15.02.2022 09:13 Відповісти
Через Білорусь может наехать кто угодно и сколько угодно по местним документам !!!!!
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15.02.2022 09:15 Відповісти
 
 