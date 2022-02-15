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Олигарх Коломойский: "Я симпатизирую Зеленскому, меня все устраивает"

Олигарх Коломойский:

Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коломойский рассказал в интервью УП.

На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе...

Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона.

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То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию – значит, получается, что то, что ты написал, все есть.

Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом", - сказал он.

В то же время олигарх заверил, что пока не общается с президентом Зеленским.

"Наше общение может сделать плохо и мне, и ему. И ничего хорошего. Человек выбрал свой путь, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. А зачем мне это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+55
Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею", - сказав він.

До слез тронуло Копійочка до копійочки
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15.02.2022 08:02
+48
Бєня знову розмазав гівно по мордам виборців свого кишенькового клована. Цинічно і дуже нахабно.
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15.02.2022 08:10
+35
"Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…"
Беня, а ты поедь в Штаты и в американском суде это расскажи.
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15.02.2022 08:13
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Страница 3 из 3
За 21 год все олигархи-миллиардеры Украины очень прилично до 50% увеличили свои официальные капиталлы(а что там в офшорах-никто не знает)-и это на фоне роста цен и обнищания населения. ВСЕ олигархи должны быть благодарны Зеленскому
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15.02.2022 16:33 Ответить
Честно говоря, очень ОТДАЛЁННО напоминает Коломойского!

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15.02.2022 17:39 Ответить
"я вижу очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду"---- эпоха бедности для бенямойского закончилась в 19 году, уже три года он обворовывает страну такими темпами, что овощу не снилось!
зебилы, вы это сделали разом!
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15.02.2022 22:57 Ответить
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