Олигарх Коломойский: "Я симпатизирую Зеленскому, меня все устраивает"

Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коломойский рассказал в интервью УП.

На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".

"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе...

Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона.

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То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию – значит, получается, что то, что ты написал, все есть.

Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом", - сказал он.

В то же время олигарх заверил, что пока не общается с президентом Зеленским.

"Наше общение может сделать плохо и мне, и ему. И ничего хорошего. Человек выбрал свой путь, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. А зачем мне это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября, а подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.