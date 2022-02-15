Олігарх Коломойський: "Я симпатизую Зеленському, мене все влаштовує"

Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв’ю УП.

На запитання, чи Коломойському не страшний цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів – взагалі жодних проблем".

"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…

Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону.

Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію – отже, виходить, що те, що ти написав, усе є.

Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею", - сказав він.

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Водночас, олігарх запевнив, що наразі не спілкується з президентом Зеленським.

"Наше спілкування може зробити погано і мені, і йому. І нічого хорошого. Людина вибрала свій шлях, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус. А навіщо мені це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду", - наголосив Коломойський.

Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня, а підписано 5 листопада. Він перебуває на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні положень про права людини. Висновок комісії очікується у середині січня 2022 року.

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