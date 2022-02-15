Посольства всех стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас

Все посольства стран-членов Евросообщества, размещаемые в Киеве, продолжают работать в столице Украины.

Об этом сообщил в твиттере руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас по итогам встречи послов стран-членов ЕС с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве", – написал Маасикас.

Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в ​​сфере безопасности.

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В воскресенье, 13 февраля, сотрудники из США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали организованно выезжать из оккупированного российскими войсками и наемниками Донецка.