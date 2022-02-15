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Посольства всех стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас

Все посольства стран-членов Евросообщества, размещаемые в Киеве, продолжают работать в столице Украины.

Об этом сообщил в твиттере руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас по итогам встречи послов стран-членов ЕС с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве", – написал Маасикас.

Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в ​​сфере безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США переносят посольство из Киева во Львов, - Блинкен

В воскресенье, 13 февраля, сотрудники из США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали организованно выезжать из оккупированного российскими войсками и наемниками Донецка.

Посольства всех стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас 01

Автор: 

посольство (1079) эвакуация (2067) Евросоюз (17076) Матти Маасикас (98)


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Вот вот! А Европа не истерит! Кому выгодно?
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15.02.2022 09:15 Ответить
Все очень запутано.Примерно,как наблюдать игру в шахматы,не зная правил
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15.02.2022 09:21 Ответить
А західні інформ-помийки вже по 5-7 разів всіх евакуювали з Києва . Скабєєвій ще вчитися і вчитися 🤣🤣🤣
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15.02.2022 09:20 Ответить
А Вы думали,что только наши журналисты хотят кушать?
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15.02.2022 09:22 Ответить
помийні в ху@лостані, а це інформвійна. Проте, кому це я...
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15.02.2022 09:34 Ответить
Та яка там інформвійна. Звичайне сіяння паніки , з метою помародерити на падінні біржових індексів та заробити на "сенсаціях". Західні помийки відрізняються від кацапських хіба що більшою "потужністю" 🤣
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15.02.2022 09:47 Ответить
Уверен, и наше посольство на месте.
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15.02.2022 09:56 Ответить
 
 