США переносят посольство из Киева во Львов, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о временном перенесении американского посольства из Киева во Львов.
Об этом сообщил Госдеп США, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск", - приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.
Сообщается, что посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством и координирует дипломатические отношения в Украине, а также продолжит интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.
В Госдепе отметили, что перенос является обычной мерой пресечения и не отменяет поддержки Украины, подчеркнув, что США "непреклонны в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, США продолжают работать над достижением дипломатического решения и взаимодействия с российским правительством. Также отмечается, что "путь для дипломатии остается доступной, если Россия решит действовать добросовестно".
Блинкен также призвал оставшихся в Украине американцев немедленно покинуть ее территорию ради их безопасности.
"Граждане США, которым нужна экстренная помощь в Украине, должны заполнить онлайн-форму, и Государственный департамент при необходимости примет меры", - подчеркнул госсекретарь США.
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Я Вам вже казала, що вірю до останнього. Так і тут: сподіваюся, що українці їхні договірняки зламають.
https://zavtra.ru/blogs/sud_ba_ukrainskoj_gosudarstvennosti Судьба украинской государственности (zavtra.ru)
... у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ ...
Хтось може сказати / десь бачив кількісні показники, щоб порівняти ?
Хай ще зі Львова кудись переїдуть і сидять тихо.