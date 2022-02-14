США переносят посольство из Киева во Львов, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о временном перенесении американского посольства из Киева во Львов.

Об этом сообщил Госдеп США, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск", - приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепа.

Сообщается, что посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством и координирует дипломатические отношения в Украине, а также продолжит интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

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В Госдепе отметили, что перенос является обычной мерой пресечения и не отменяет поддержки Украины, подчеркнув, что США "непреклонны в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, США продолжают работать над достижением дипломатического решения и взаимодействия с российским правительством. Также отмечается, что "путь для дипломатии остается доступной, если Россия решит действовать добросовестно".

Блинкен также призвал оставшихся в Украине американцев немедленно покинуть ее территорию ради их безопасности.

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"Граждане США, которым нужна экстренная помощь в Украине, должны заполнить онлайн-форму, и Государственный департамент при необходимости примет меры", - подчеркнул госсекретарь США.