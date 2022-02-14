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Новини Війна
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США переносять посольство з Києва до Львова, - Блінкен

США переносять посольство з Києва до Львова, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова.

Про це повідомив Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ", - наводить слова Блінкена пресслужба Держдепу.

Повідомляється, що посольство продовжить взаємодію з українським урядом та координуватиме дипломатичні відносини в Україні, а також продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.

У Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом і не скасовує підтримки України, підкресливши, що США "непохитні у прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України". Крім того, США продовжують працювати над досягненням дипломатичного рішення та взаємодії з російським урядом. Також наголошується, що "шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно".

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Блінкен також закликав американців, що залишилися в Україні, негайно покинути її територію заради їх безпеки.

"Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн-форму, і Державний департамент за необхідності вживе заходів", - наголосив держсекретар США.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Львів (3066) посольство (942) США (22590) Блінкен Ентоні (1156)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVH_cD_blWCPsuYn1mEy2gOoMUfg51WPE0uHvmkqI6bXnXW45jYzUOdK7TaCFqT5NRa7g9z7kiUFlkEDVvu1DC-Mbu0_ODU_Jna0SmtMJ4xu8dQM3l_4nIblVluSaTiAtc&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·



Я редко делюсь чужими текстами. А этот достоен отдельного поста. Очень сильный и своевременный текст о смыслах. Спасибо за него https://www.facebook.com/sergiy.garmash?__cft__[0]=AZVH_cD_blWCPsuYn1mEy2gOoMUfg51WPE0uHvmkqI6bXnXW45jYzUOdK7TaCFqT5NRa7g9z7kiUFlkEDVvu1DC-Mbu0_ODU_Jna0SmtMJ4xu8dQM3l_4nIblVluSaTiAtc&__tn__=-]K-R Сергей Гармаш .

«В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения.

И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, - Будапештского меморандума…

И в, принципе, вы нормально себя чувствуете, но когда все вокруг говорят, что со дня на день ты умрешь, - постепенно начинаешь проникаться этой истерией. И тогда возникает вопрос: что делать? А четкого ответа на него вам никто не дает. Только медсестрички, стремясь сохранить ситуацию в больнице управляемой, убеждают, что "все будет хорошо". Но объяснить бегство врачей, их фатальный диагноз и уверенность в своем "хорошо" они тоже не могут.

И вот тогда приходит понимание выражения, что ожидание смерти, может быть хуже самой смерти… А самое неприятное, что ты чувствуешь себя преданным теми, кого считал если не друзьями, то хорошими врачами…

То что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров" - это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ - организация по БЕЗОПАСЕНОСТИ в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!

Вывозя посольства из Киева "цивилизованный Запад", этот "защитник" ценностей свободы и демократии", как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению! Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, - это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, Российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны!

Поэтому, если в Западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация! Он должен стать предохранителем от путинской агрессии!

Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине!

Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!

Мы же все прекрасно понимаем, что возможная война России с Украиной будет не за территорию, и не за население или природные ресурсы! Это будет война за ценности, за западные демократические, либеральные ценности, которые ненавидит Кремль и которые олицетворяет Украина. Поэтому, сегодня либо все, кто разделяет эти ценности, должны быть вместе! Либо, снимите белые халаты и перестаньте лгать, что свобода и демократия для вас что-то значат».
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14.02.2022 21:47
+21

Бомбити мирні міста України під виглядом боротьби з НАТО Туреччина не дозволить. Заявив учора Ердоган. Туреччина надасть Україні потрібну допомогу і перекине Турецькі війська на Донбас. Анкара вважає, що треба надати Україні всю посильну військову допомогу. Турецька армія готова очолити війська НАТО, якщо це буде необхідно..
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14.02.2022 21:59
+17
командувач ВМС Німеччіни подав у відставку після заяви про Крим...

голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту що "Україну не візьмут в НАТО"...

якщо 15 лютого пристайко НЕ буде відізван з Лондону - значить пристайко озвучив позицію зеленського
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14.02.2022 21:57
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Я думаю, що є ще щось. Бо Україна - лише частинка плану.

Я Вам вже казала, що вірю до останнього. Так і тут: сподіваюся, що українці їхні договірняки зламають.
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15.02.2022 01:10 Відповісти
Вот тут очередное словоблудие Дугина, но контуры плана он обрисовал чётко:
https://zavtra.ru/blogs/sud_ba_ukrainskoj_gosudarstvennosti Судьба украинской государственности (zavtra.ru)
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15.02.2022 01:21 Відповісти
захлебнеця московия кровью . другой вопрос отношение к конфликту США , полное пособничество московии. или вольное или от идиотозма обамовской администрации (все чиновники у дементивного байдена работали у обамы ).
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15.02.2022 02:00 Відповісти
Байден, Обама, Клинтоны (оба), Блинкен и т.д. - это глобалистские назначенцы.
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15.02.2022 04:13 Відповісти
Це тому що Львів неймовірний !
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14.02.2022 23:08 Відповісти
Хай краще Зе туди переїде і стане Вовою зі Львова!
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14.02.2022 23:59 Відповісти
Та шуруйте вже, дістали своїм скиглінням.

... у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ ...

Хтось може сказати / десь бачив кількісні показники, щоб порівняти ?
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15.02.2022 00:30 Відповісти
До речі, мені прямо хочеться, щоб всі ці втікачі більше в Київ і не верталися.
Хай ще зі Львова кудись переїдуть і сидять тихо.
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15.02.2022 00:57 Відповісти
Канадійські сцикуни першими втікли до Львова, навіть свою сцикпіхоту інструкторів забрали.
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15.02.2022 00:59 Відповісти
Да што же вы делаете , мерзавцы ? Путинский план по разделу Украины где московия забирает центр и юг оставляя западную часть .Бесхребетные трусливые создания .
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15.02.2022 01:37 Відповісти
Крысы!
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15.02.2022 07:58 Відповісти
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