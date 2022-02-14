США переносять посольство з Києва до Львова, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова.
Про це повідомив Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ", - наводить слова Блінкена пресслужба Держдепу.
Повідомляється, що посольство продовжить взаємодію з українським урядом та координуватиме дипломатичні відносини в Україні, а також продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.
У Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом і не скасовує підтримки України, підкресливши, що США "непохитні у прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України". Крім того, США продовжують працювати над досягненням дипломатичного рішення та взаємодії з російським урядом. Також наголошується, що "шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно".
Блінкен також закликав американців, що залишилися в Україні, негайно покинути її територію заради їх безпеки.
"Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн-форму, і Державний департамент за необхідності вживе заходів", - наголосив держсекретар США.
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Я Вам вже казала, що вірю до останнього. Так і тут: сподіваюся, що українці їхні договірняки зламають.
https://zavtra.ru/blogs/sud_ba_ukrainskoj_gosudarstvennosti Судьба украинской государственности (zavtra.ru)
... у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ ...
Хтось може сказати / десь бачив кількісні показники, щоб порівняти ?
Хай ще зі Львова кудись переїдуть і сидять тихо.