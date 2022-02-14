УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11431 відвідувач онлайн
Новини Війна
12 950 88

Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.

Цей термін він озвучив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ваша сила - не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно! Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - сказав він, звертаючись до тих, хто поїхав з України.

Окремо він звернувся до всіх представників держави, які залишили Україну або планують зробити це найближчим часом.

Також читайте: Подаватиму законопроєкт, що забороняє виїзд за кордон чиновникам і нардепам у разі надзвичайного чи військового стану, - "слуга народу" Арахамія

"Вам народ України довірив не лише керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом з нами з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом", - сказав Зеленський, звертаючись до чиновників та депутатів.

Автор: 

депутат (1771) Зеленський Володимир (23715) олігарх (930) чиновник (802)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Тим часом, журналісти нарахували 23 народних депутата, які станом на 12 годину понеділка знаходились поза межами України.

Більшість із них - депутати ОПЗЖ:

💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин

Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)

Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.

І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
показати весь коментар
14.02.2022 21:33
+19
у зеЛоха большие финансові проблеми - з України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32
+17
показати весь коментар
14.02.2022 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он им дает…это ж надо .
показати весь коментар
14.02.2022 21:28 Відповісти
у зеЛоха большие финансові проблеми - з України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
Тим часом, журналісти нарахували 23 народних депутата, які станом на 12 годину понеділка знаходились поза межами України.

Більшість із них - депутати ОПЗЖ:

💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин

Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)

Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.

І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
показати весь коментар
14.02.2022 21:33 Відповісти
Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно п*зда.
* * *
- Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!
- Молодой человек, в трубочку дыхните!
* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.
* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
показати весь коментар
14.02.2022 21:35 Відповісти
Пусть сидят там где сидят.
показати весь коментар
14.02.2022 21:35 Відповісти
Вони якраз потрібні гетьману для голосування антиукраїнських законів і капітуляції.
показати весь коментар
14.02.2022 21:46 Відповісти
Ну да. Но при чем здесь Украина?
показати весь коментар
14.02.2022 21:48 Відповісти
Що ви верзете? Петро Олексійович патріот до кісткового мозку, він сам про це говорив.
показати весь коментар
14.02.2022 21:58 Відповісти
оцей символ наразі підійде усій нинішній верховній зраді-це їхній герб...
показати весь коментар
14.02.2022 21:38 Відповісти
...маю на увазі купу лайна...
показати весь коментар
14.02.2022 21:40 Відповісти
Ті, хто голосував за це бидло не мають чим пам'ятати. Їм туди лише гречку засипають і лайно з телевізора заливають.
показати весь коментар
14.02.2022 22:32 Відповісти
********** говномасовка. Работа у них такая.
показати весь коментар
14.02.2022 23:38 Відповісти
А шо там каломойский? Где эта крыса?
показати весь коментар
14.02.2022 23:39 Відповісти
Всех кто вернётся из этого списка - немедленно расстрелять! Только так Украина вернёт свою независимость!
показати весь коментар
14.02.2022 23:42 Відповісти
А, что, чмо, ты им сделать можешь?
Если мне память не изменяет, то эта ЗЕлёная тля уже давала Х...лу 24 часа и вещало - думайТЕ!
показати весь коментар
14.02.2022 22:17 Відповісти
Навпаки. Нехай не повертаються.
показати весь коментар
14.02.2022 21:28 Відповісти
А Беня в Днепре?
показати весь коментар
14.02.2022 21:28 Відповісти
у них отходняк... после бениной днюхи
показати весь коментар
14.02.2022 21:31 Відповісти
Уявляєте, невиїздний. Ну майже
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
ьєня сьогодні лежачий...Бодуняра в нього..Цікаво...жиди самогон дудлять?
показати весь коментар
14.02.2022 22:15 Відповісти
І грюкнув по столі кулаком! Аж стррррашно! оце мужик! Звєрь просто!
показати весь коментар
14.02.2022 21:29 Відповісти
Помиляєтесь, шановний! Не кулаком, зовсім не кулаком!)))
показати весь коментар
14.02.2022 21:48 Відповісти
И ножкой так топнул. Красивое
показати весь коментар
14.02.2022 22:46 Відповісти
А то що??
показати весь коментар
14.02.2022 21:29 Відповісти
Пердне у лужу в другий раз!
показати весь коментар
14.02.2022 22:03 Відповісти
Вова-так вони вже показали свою громадську позицію-хрєн дагоніш....
показати весь коментар
14.02.2022 21:30 Відповісти
а шо это за поза на фотке в стиле "а ты записался добровольцем"?
показати весь коментар
14.02.2022 21:30 Відповісти
Це поза: приїжджайте, все буде по-вашому, плюс голосування онлайн.
показати весь коментар
14.02.2022 21:50 Відповісти
А що буде тим, хто не повернеться?
Мандат відберуть? Чи " премій" позбавлять?

Навіть не смішно
показати весь коментар
14.02.2022 21:30 Відповісти
Оштрафують "на конверт".
показати весь коментар
14.02.2022 21:37 Відповісти
Замість $50К у конвертах отримають від трухіна $20К, падлюки сцикливі!..
показати весь коментар
14.02.2022 21:51 Відповісти
Оно не вопросы обороны решает, оно тупо пиарится на какой-то чепухе
показати весь коментар
14.02.2022 21:31 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 21:31 Відповісти
Але назад не впустимо!
показати весь коментар
14.02.2022 21:52 Відповісти
Гыг, де ви грамоті вчилися? Українскою буде "їдьте". "Їзжайте" за парєбрік, там такі ж недоучки.
показати весь коментар
14.02.2022 22:03 Відповісти
тебе лише крамола у підписі вразила?більш нічого?
показати весь коментар
14.02.2022 22:17 Відповісти
ты Зебло пукину дай 24 часа , сцыкло
показати весь коментар
14.02.2022 21:31 Відповісти
Он уже ВВХ давал разные сроки,но ничего потом не сделал
показати весь коментар
14.02.2022 21:36 Відповісти
Ух ти ж! Ахмет з новінським аж обісцялись зі страху.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
"Даю 24 часа ..." - Кроме гомерического хохота это уже ничего не вызывает.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
Увы, это уже не смешно.
показати весь коментар
14.02.2022 21:53 Відповісти
Какой смысл их звать назад если они при первом же шухере опять сделают ноги.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
"Завєти" Швондєра - "Хочу чтоби всє!"
показати весь коментар
14.02.2022 21:42 Відповісти
ум, чєсть і совєсть нашєй епохі! Бургьіє, продолжительньіє, пєрєходящіє в овацію, викрікі, хочу ребенка от зє...
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
... в повітрі голубами літають ліфчика а "роялі тихо плавають шпроти".
показати весь коментар
14.02.2022 21:43 Відповісти
Страшно зелі самому. І заздрість гризе.
показати весь коментар
14.02.2022 21:32 Відповісти
Вот это рассмешил, 5 балов.
показати весь коментар
14.02.2022 21:33 Відповісти
ты когда за это чмо голосовал - тоже смеялся елажев...?
показати весь коментар
14.02.2022 22:04 Відповісти
Там такие кадры, что пусть лучше не возвращаются. Уровень криминогенности и продажности резко уменьшится в нашем парламенте.
показати весь коментар
14.02.2022 21:34 Відповісти
Що воно меле ?
показати весь коментар
14.02.2022 21:35 Відповісти
"а то будет как вчера" (С) )
показати весь коментар
14.02.2022 21:35 Відповісти
Криси покидають корабель, бо дуже їм страшно, за награбоване в Україні і за бугром не хреново жити...
показати весь коментар
14.02.2022 21:35 Відповісти
Клянусь, это не фотошоп.
Вот до чего доводит массовый психоз.

показати весь коментар
14.02.2022 21:36 Відповісти
Не дай боже.
показати весь коментар
14.02.2022 21:39 Відповісти
твои же родичи в Мацквабаде живут - тебе за них страшно елажев...?
показати весь коментар
14.02.2022 21:50 Відповісти
Якщо повернуться Ківа з Рабіновичем ,ситуація покращиться?
показати весь коментар
14.02.2022 21:36 Відповісти
Зеленскьий страшна людина, всім бояться.
показати весь коментар
14.02.2022 21:37 Відповісти
Шут ты гороховый!
Кому нужна твоя дурная показуха?
Гнилье свалило из Украины и среди этого гнилья, только рыги и слуги!
Теперь, хоть на стенку можешь лезть!
показати весь коментар
14.02.2022 21:38 Відповісти
И что ? Какие механизмы влияния есть у этого ушлепка на уехавших ?
показати весь коментар
14.02.2022 21:38 Відповісти
Все як і в Другу Світову - "впєгьод ор(г)ли, а мі за вамі і др(г)ужно постоім за вашімі спінамі..."
показати весь коментар
14.02.2022 21:39 Відповісти
Тих що здриснули як щурі - вони мусять втратити громадянство і майно . І хай дякують , що їх не повісили як собак .
показати весь коментар
14.02.2022 21:39 Відповісти
Забыл добавить ДУМАЙ.ТЕ
показати весь коментар
14.02.2022 21:41 Відповісти
у меня дежавю или я уже читал такую новость вечером?
показати весь коментар
14.02.2022 21:42 Відповісти
вот же
показати весь коментар
14.02.2022 21:44 Відповісти
А то шо?
показати весь коментар
14.02.2022 21:43 Відповісти
Приедут и будут добивать людей не ссы.
показати весь коментар
14.02.2022 21:44 Відповісти
Хай не нервує, усі вони повернуться на вибори вже у держдуму від новорасєйського округу расєйської **********...
показати весь коментар
14.02.2022 21:44 Відповісти
Народ вопрос на засыпку..А российские выехали или нет? если выехали то тупо решается вопрос взаимостраховки...
Кацапам грозят потрусить кошельки, а те кто выехал с кацапами явно повязаны...
показати весь коментар
14.02.2022 21:47 Відповісти
Это план Путина. Еще не было ни единого выстрела - власть разбегается. А что будет когда немного постреляют вдоль границ? И Кабмин убежит. Потом останется завезти старика Азарова в женском платье в Кабмин и сформировать правительство спасения Украины.
показати весь коментар
14.02.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 22:00 Відповісти
А если не приедут то, что сделаешь, а зельц? По морде надаёшь?
показати весь коментар
14.02.2022 22:01 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 22:03 Відповісти
А може не треба їх повертати?! Для чого за спиною тримати таке зрадливе кодло?
показати весь коментар
14.02.2022 22:09 Відповісти
Знаєте, не усім бути героями та патріотами, збігли, туди їм і дорога. Хоча можуть бути різни обставини. Устінова, наприклад, пише, що поїхала у США до чоловіка (який там працює) народжувати. Я усе розумію, але тоді шановні складіть повноваження, щоб на Ваші місця зайняли інші, невагітні ківи, тощо.
показати весь коментар
14.02.2022 22:51 Відповісти
вот тебе и гелюзеть. и ни одного мыролюбного плана бэ.
показати весь коментар
15.02.2022 00:29 Відповісти
"Даю 24 години."
не президент, а шльондра якась.
показати весь коментар
15.02.2022 00:43 Відповісти
На бутылку сядет если не вернутся
показати весь коментар
15.02.2022 00:43 Відповісти
>Даю 24 часа

а то что?
показати весь коментар
15.02.2022 01:01 Відповісти
показательно, рыги и слуги сдрыстнули )
показати весь коментар
15.02.2022 01:03 Відповісти
рассмеши комика (с)
показати весь коментар
15.02.2022 01:03 Відповісти
Пам"ятаю він кликав повернутись тих хто виїхав давно і назавжди. Якось не подіяло.
показати весь коментар
15.02.2022 05:24 Відповісти
Всем плевать, ведь наши дети будут лучше чем мы
показати весь коментар
15.02.2022 05:35 Відповісти
А не то как стукну членом по пианине.
показати весь коментар
15.02.2022 06:20 Відповісти
а то шо?
показати весь коментар
15.02.2022 07:37 Відповісти
совершенно справедливо.
показати весь коментар
15.02.2022 07:45 Відповісти
это как дает? а что будет, если не вернутся? кто ты такой? пусть сидят в своих испаниях, Украине легче.
показати весь коментар
15.02.2022 10:28 Відповісти
 
 