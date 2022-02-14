Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.

Цей термін він озвучив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ваша сила - не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно! Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - сказав він, звертаючись до тих, хто поїхав з України.

Окремо він звернувся до всіх представників держави, які залишили Україну або планують зробити це найближчим часом.

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"Вам народ України довірив не лише керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом з нами з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом", - сказав Зеленський, звертаючись до чиновників та депутатів.