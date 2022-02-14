Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години
Президент Володимир Зеленський дав депутатам та чиновникам, які поїхали з України, добу на те, щоб повернутися до держави та продовжити виконувати свої обов'язки.
Цей термін він озвучив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ваша сила - не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно! Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - сказав він, звертаючись до тих, хто поїхав з України.
Окремо він звернувся до всіх представників держави, які залишили Україну або планують зробити це найближчим часом.
"Вам народ України довірив не лише керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом з нами з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, дипломатією та народом", - сказав Зеленський, звертаючись до чиновників та депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більшість із них - депутати ОПЗЖ:
💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин
Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)
Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.
І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
* * *
- Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!
- Молодой человек, в трубочку дыхните!
* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.
* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
Если мне память не изменяет, то эта ЗЕлёная тля уже давала Х...лу 24 часа и вещало - думайТЕ!
Мандат відберуть? Чи " премій" позбавлять?
Навіть не смішно
Вот до чего доводит массовый психоз.
Кому нужна твоя дурная показуха?
Гнилье свалило из Украины и среди этого гнилья, только рыги и слуги!
Теперь, хоть на стенку можешь лезть!
Кацапам грозят потрусить кошельки, а те кто выехал с кацапами явно повязаны...
не президент, а шльондра якась.
а то что?