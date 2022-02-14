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Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа

Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа

Президент Владимир Зеленский дал уехавшим из Украины депутатам и чиновникам сутки на то, чтобы вернуться и продолжить выполнять свои обязанности.

Этот термин он озвучил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ваша сила - не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно! Пусть все поймут, для кого Украина – действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", - сказал он, обращаясь к тем, кто уехал из Украины.

Отдельно он обратился ко всем представителям государства, которые покинули Украину или планируют сделать это в ближайшее время.

"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и депутатам.

Читайте также: "Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - Зеленский об улетевших из Украины олигархах и нардепах

Автор: 

депутат (3310) Зеленский Владимир (20255) олигарх (1027) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+28
Тим часом, журналісти нарахували 23 народних депутата, які станом на 12 годину понеділка знаходились поза межами України.

Більшість із них - депутати ОПЗЖ:

💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин

Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)

Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.

І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
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14.02.2022 21:33
+19
у зеЛоха большие финансові проблеми - з України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
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14.02.2022 21:32
+17
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14.02.2022 21:31
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Правила форума Совет форумчан
Он им дает…это ж надо .
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14.02.2022 21:28 Ответить
у зеЛоха большие финансові проблеми - з України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
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14.02.2022 21:32 Ответить
Тим часом, журналісти нарахували 23 народних депутата, які станом на 12 годину понеділка знаходились поза межами України.

Більшість із них - депутати ОПЗЖ:

💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин

Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)

Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.

І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
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14.02.2022 21:33 Ответить
Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно п*зда.
* * *
- Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!
- Молодой человек, в трубочку дыхните!
* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.
* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
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14.02.2022 21:35 Ответить
Пусть сидят там где сидят.
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14.02.2022 21:35 Ответить
Вони якраз потрібні гетьману для голосування антиукраїнських законів і капітуляції.
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14.02.2022 21:46 Ответить
Ну да. Но при чем здесь Украина?
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14.02.2022 21:48 Ответить
Що ви верзете? Петро Олексійович патріот до кісткового мозку, він сам про це говорив.
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14.02.2022 21:58 Ответить
оцей символ наразі підійде усій нинішній верховній зраді-це їхній герб...
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14.02.2022 21:38 Ответить
...маю на увазі купу лайна...
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14.02.2022 21:40 Ответить
Ті, хто голосував за це бидло не мають чим пам'ятати. Їм туди лише гречку засипають і лайно з телевізора заливають.
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14.02.2022 22:32 Ответить
********** говномасовка. Работа у них такая.
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14.02.2022 23:38 Ответить
А шо там каломойский? Где эта крыса?
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14.02.2022 23:39 Ответить
Всех кто вернётся из этого списка - немедленно расстрелять! Только так Украина вернёт свою независимость!
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14.02.2022 23:42 Ответить
А, что, чмо, ты им сделать можешь?
Если мне память не изменяет, то эта ЗЕлёная тля уже давала Х...лу 24 часа и вещало - думайТЕ!
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14.02.2022 22:17 Ответить
Навпаки. Нехай не повертаються.
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14.02.2022 21:28 Ответить
А Беня в Днепре?
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14.02.2022 21:28 Ответить
у них отходняк... после бениной днюхи
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14.02.2022 21:31 Ответить
Уявляєте, невиїздний. Ну майже
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14.02.2022 21:32 Ответить
ьєня сьогодні лежачий...Бодуняра в нього..Цікаво...жиди самогон дудлять?
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14.02.2022 22:15 Ответить
І грюкнув по столі кулаком! Аж стррррашно! оце мужик! Звєрь просто!
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14.02.2022 21:29 Ответить
Помиляєтесь, шановний! Не кулаком, зовсім не кулаком!)))
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14.02.2022 21:48 Ответить
И ножкой так топнул. Красивое
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14.02.2022 22:46 Ответить
А то що??
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14.02.2022 21:29 Ответить
Пердне у лужу в другий раз!
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14.02.2022 22:03 Ответить
Вова-так вони вже показали свою громадську позицію-хрєн дагоніш....
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14.02.2022 21:30 Ответить
а шо это за поза на фотке в стиле "а ты записался добровольцем"?
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14.02.2022 21:30 Ответить
Це поза: приїжджайте, все буде по-вашому, плюс голосування онлайн.
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14.02.2022 21:50 Ответить
А що буде тим, хто не повернеться?
Мандат відберуть? Чи " премій" позбавлять?

Навіть не смішно
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14.02.2022 21:30 Ответить
Оштрафують "на конверт".
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14.02.2022 21:37 Ответить
Замість $50К у конвертах отримають від трухіна $20К, падлюки сцикливі!..
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14.02.2022 21:51 Ответить
Оно не вопросы обороны решает, оно тупо пиарится на какой-то чепухе
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14.02.2022 21:31 Ответить
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14.02.2022 21:31 Ответить
Але назад не впустимо!
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14.02.2022 21:52 Ответить
Гыг, де ви грамоті вчилися? Українскою буде "їдьте". "Їзжайте" за парєбрік, там такі ж недоучки.
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14.02.2022 22:03 Ответить
тебе лише крамола у підписі вразила?більш нічого?
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14.02.2022 22:17 Ответить
ты Зебло пукину дай 24 часа , сцыкло
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14.02.2022 21:31 Ответить
Он уже ВВХ давал разные сроки,но ничего потом не сделал
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14.02.2022 21:36 Ответить
Ух ти ж! Ахмет з новінським аж обісцялись зі страху.
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14.02.2022 21:32 Ответить
"Даю 24 часа ..." - Кроме гомерического хохота это уже ничего не вызывает.
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14.02.2022 21:32 Ответить
Увы, это уже не смешно.
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14.02.2022 21:53 Ответить
Какой смысл их звать назад если они при первом же шухере опять сделают ноги.
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14.02.2022 21:32 Ответить
"Завєти" Швондєра - "Хочу чтоби всє!"
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14.02.2022 21:42 Ответить
ум, чєсть і совєсть нашєй епохі! Бургьіє, продолжительньіє, пєрєходящіє в овацію, викрікі, хочу ребенка от зє...
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14.02.2022 21:32 Ответить
... в повітрі голубами літають ліфчика а "роялі тихо плавають шпроти".
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14.02.2022 21:43 Ответить
Страшно зелі самому. І заздрість гризе.
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14.02.2022 21:32 Ответить
Вот это рассмешил, 5 балов.
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14.02.2022 21:33 Ответить
ты когда за это чмо голосовал - тоже смеялся елажев...?
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14.02.2022 22:04 Ответить
Там такие кадры, что пусть лучше не возвращаются. Уровень криминогенности и продажности резко уменьшится в нашем парламенте.
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14.02.2022 21:34 Ответить
Що воно меле ?
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14.02.2022 21:35 Ответить
"а то будет как вчера" (С) )
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14.02.2022 21:35 Ответить
Криси покидають корабель, бо дуже їм страшно, за награбоване в Україні і за бугром не хреново жити...
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14.02.2022 21:35 Ответить
Клянусь, это не фотошоп.
Вот до чего доводит массовый психоз.

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14.02.2022 21:36 Ответить
Не дай боже.
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14.02.2022 21:39 Ответить
твои же родичи в Мацквабаде живут - тебе за них страшно елажев...?
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14.02.2022 21:50 Ответить
Якщо повернуться Ківа з Рабіновичем ,ситуація покращиться?
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14.02.2022 21:36 Ответить
Зеленскьий страшна людина, всім бояться.
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14.02.2022 21:37 Ответить
Шут ты гороховый!
Кому нужна твоя дурная показуха?
Гнилье свалило из Украины и среди этого гнилья, только рыги и слуги!
Теперь, хоть на стенку можешь лезть!
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14.02.2022 21:38 Ответить
И что ? Какие механизмы влияния есть у этого ушлепка на уехавших ?
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14.02.2022 21:38 Ответить
Все як і в Другу Світову - "впєгьод ор(г)ли, а мі за вамі і др(г)ужно постоім за вашімі спінамі..."
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14.02.2022 21:39 Ответить
Тих що здриснули як щурі - вони мусять втратити громадянство і майно . І хай дякують , що їх не повісили як собак .
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14.02.2022 21:39 Ответить
Забыл добавить ДУМАЙ.ТЕ
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14.02.2022 21:41 Ответить
у меня дежавю или я уже читал такую новость вечером?
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14.02.2022 21:42 Ответить
вот же
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14.02.2022 21:44 Ответить
А то шо?
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14.02.2022 21:43 Ответить
Приедут и будут добивать людей не ссы.
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14.02.2022 21:44 Ответить
Хай не нервує, усі вони повернуться на вибори вже у держдуму від новорасєйського округу расєйської **********...
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14.02.2022 21:44 Ответить
Народ вопрос на засыпку..А российские выехали или нет? если выехали то тупо решается вопрос взаимостраховки...
Кацапам грозят потрусить кошельки, а те кто выехал с кацапами явно повязаны...
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14.02.2022 21:47 Ответить
Это план Путина. Еще не было ни единого выстрела - власть разбегается. А что будет когда немного постреляют вдоль границ? И Кабмин убежит. Потом останется завезти старика Азарова в женском платье в Кабмин и сформировать правительство спасения Украины.
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14.02.2022 21:57 Ответить
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14.02.2022 22:00 Ответить
А если не приедут то, что сделаешь, а зельц? По морде надаёшь?
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14.02.2022 22:01 Ответить
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14.02.2022 22:03 Ответить
А може не треба їх повертати?! Для чого за спиною тримати таке зрадливе кодло?
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14.02.2022 22:09 Ответить
Знаєте, не усім бути героями та патріотами, збігли, туди їм і дорога. Хоча можуть бути різни обставини. Устінова, наприклад, пише, що поїхала у США до чоловіка (який там працює) народжувати. Я усе розумію, але тоді шановні складіть повноваження, щоб на Ваші місця зайняли інші, невагітні ківи, тощо.
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14.02.2022 22:51 Ответить
вот тебе и гелюзеть. и ни одного мыролюбного плана бэ.
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15.02.2022 00:29 Ответить
"Даю 24 години."
не президент, а шльондра якась.
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15.02.2022 00:43 Ответить
На бутылку сядет если не вернутся
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15.02.2022 00:43 Ответить
>Даю 24 часа

а то что?
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15.02.2022 01:01 Ответить
показательно, рыги и слуги сдрыстнули )
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15.02.2022 01:03 Ответить
рассмеши комика (с)
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15.02.2022 01:03 Ответить
Пам"ятаю він кликав повернутись тих хто виїхав давно і назавжди. Якось не подіяло.
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15.02.2022 05:24 Ответить
Всем плевать, ведь наши дети будут лучше чем мы
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15.02.2022 05:35 Ответить
А не то как стукну членом по пианине.
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15.02.2022 06:20 Ответить
а то шо?
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15.02.2022 07:37 Ответить
совершенно справедливо.
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15.02.2022 07:45 Ответить
это как дает? а что будет, если не вернутся? кто ты такой? пусть сидят в своих испаниях, Украине легче.
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15.02.2022 10:28 Ответить
 
 