Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа

Президент Владимир Зеленский дал уехавшим из Украины депутатам и чиновникам сутки на то, чтобы вернуться и продолжить выполнять свои обязанности.

Этот термин он озвучил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ваша сила - не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно! Пусть все поймут, для кого Украина – действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", - сказал он, обращаясь к тем, кто уехал из Украины.

Отдельно он обратился ко всем представителям государства, которые покинули Украину или планируют сделать это в ближайшее время.

"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и депутатам.

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