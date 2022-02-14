Зеленский призвал депутатов и чиновников вернуться в Украину: Даю 24 часа
Президент Владимир Зеленский дал уехавшим из Украины депутатам и чиновникам сутки на то, чтобы вернуться и продолжить выполнять свои обязанности.
Этот термин он озвучил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ваша сила - не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно! Пусть все поймут, для кого Украина – действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", - сказал он, обращаясь к тем, кто уехал из Украины.
Отдельно он обратился ко всем представителям государства, которые покинули Украину или планируют сделать это в ближайшее время.
"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и депутатам.
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Більшість із них - депутати ОПЗЖ:
💩 Ілля Кива
💩 Вадим Рабінович
💩 Наталя Королевська
💩 Сергій Льовочкін
💩 Вадим Новінський
💩 Юлія Льовочкіна
💩 Вадим Столяр
💩 Олег Волошин
Також журналісти встановили щонайменше 7 депутатів Зеленського, серед яких корабельна сосна Аллахвердієва, гвалтівник Іванісов і ручна опозиціонерка з осколків "Голосу" Устінова теж перебувають поза межами України"(с)
Просто для розуміння картини тими, хто умовно завтра піде голосувати за тих чи інших людей: ваші обранці обісрались і втекли за кордон напередодні анонсованої повномасштабної війни.
І це - тупо факт. Запам'ятайте його.
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- Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!
- Молодой человек, в трубочку дыхните!
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Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
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Нравится, не нравится - джавелины справятся.
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В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
Если мне память не изменяет, то эта ЗЕлёная тля уже давала Х...лу 24 часа и вещало - думайТЕ!
Мандат відберуть? Чи " премій" позбавлять?
Навіть не смішно
Вот до чего доводит массовый психоз.
Кому нужна твоя дурная показуха?
Гнилье свалило из Украины и среди этого гнилья, только рыги и слуги!
Теперь, хоть на стенку можешь лезть!
Кацапам грозят потрусить кошельки, а те кто выехал с кацапами явно повязаны...
не президент, а шльондра якась.
а то что?