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Новости Война
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Канада временно переносит посольство из Киева во Львов

Канада временно переносит посольство из Киева во Львов

Канада временно переносит свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы российской агрессии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая продолжение ухудшения ситуации с безопасностью, вызванное увеличением российских войск на границах Украины, мы переместим нашу работу во временный офис во Львове и временно прекратим деятельность своего посольства в Киеве", - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "дипломатическое присутствие и активное привлечение Канады в Украине продолжается". "Услуги для граждан Канады продолжат предоставляться из временного офиса, но только по записи. Однако наша способность оказывать консульскую помощь может становиться все более ограниченной", - отметила министр.

Читайте также: Канадцы в Украине должны немедленно уехать из страны, - министр иностранных дел Жоли

Жоли добавила, что "нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность всех находящихся в стране канадцев". "Канадцам следует и дальше избегать путешествий в Украину. Мы призываем тех, кто в настоящее время находится в Украине, немедленно покинуть её", - отметила дипломат.

Министр заверила, что "мы возобновим работу нашего посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить адекватное предоставление услуг и безопасность наших сотрудников".

Напомним, Канада вывела из Украины неосновных сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей.

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Автор: 

Канада (2073) посольство (1079) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+24
Країна, яка обирає між Зеленським і війною, отримає і Зеленського, і війну.
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12.02.2022 23:34
+23
Всьо пад кантролєм!
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12.02.2022 23:20
+20
ну так значить так. їм там вкупі з ЦРУ видніше.
А нам головне - своє робити. Захищати Батьківщину!
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12.02.2022 23:18
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Источник в Белом доме: Байден уверен, что Путин нападет на Украину с 29-го по 31-е февраля
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13.02.2022 04:45 Ответить
А що на цей рахунок говорила бабка Ванга?
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13.02.2022 05:39 Ответить
А бабка Ванга всегда говорила, шо пукин *****!
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13.02.2022 06:39 Ответить
Та ви що? Вже в той час вона знала? Пора міняти свою думку про екстрасенсів і відунів...мольфарів теж
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13.02.2022 06:46 Ответить
так-так, тепер вона існує у віртуалі та з'являється усім охочим у вигляді хмаринки будь-де за викликом
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13.02.2022 09:29 Ответить
Ты про Гордона?
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13.02.2022 07:09 Ответить
По-перше, я до вас звертався на "ви"(будемо думати, що чисто автоматично написали) . По-друге, в тій фамілії, що ви згадували, неправильна одна буква...так що не будемо згадувати "изделие"
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13.02.2022 07:22 Ответить
Байден же говорил на днях. С декабря каждый раз переносят на две недели. Это план Байдена чтобы народ а Америке не кипишил, под страхом войны. Это будет продолжаться до выборов, а потом его жена придумает что-нибудь еще.
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13.02.2022 05:45 Ответить
У цих новинах про переїзд мене цікавить два питання: у Львові не буде воєнних дій? Чи звідти можна, перегнавши снаряди, добігти до Польщі?
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13.02.2022 06:10 Ответить
Захопить "ЮГ и Восток" не буде і Заходу...і не тільки України. Хіба що жабоїди і хріци зустрінуть, як свого
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13.02.2022 06:50 Ответить
Там більш патріотичне населення, і ніколи не поспішали виконувати примхи шмарклі.
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13.02.2022 08:18 Ответить
з бресту до Львова для снарядів ще ближче, ніж зі сходу до Харкова та Києва, взагалі північний білоруський кордон весь насичений військами плече в плече , недарма шавка путлера лукашенко натягнув на себе військову шинелю та шапку, "генералісімус ще один...
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13.02.2022 09:42 Ответить
Согласно плану московии , куйло захватывает центральную , восточную и южную часть Украины оставляя западную свободной . Вообщет-то логично было бы выводить дипредставительства вообще из страны , а тут их переводят в западную часть , видимо зная что ее оккупация не затронет .
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15.02.2022 02:09 Ответить
спасибо за поддержку
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13.02.2022 07:42 Ответить
Интересно. Похоже Украину уже где-то втихаря поделили, только забыли об этом сообщить населению.
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13.02.2022 08:20 Ответить
навряд, бо в нас НАРОД, а не "насєлєніє"
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13.02.2022 09:43 Ответить
Где-то 20% - народ. Остальные, к сожалению, население.
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13.02.2022 09:57 Ответить
во всех странах активная часть населения не превышает 20% , остальные стадо баранов . так что для Украины вполне достаточно .
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15.02.2022 02:12 Ответить
А "папи***ть" (якщо висловитися мовою агресора про цю ситуацію) про палке кохання до України і усього українського... Як було у 14-му , усе так і залишилося. Хоча і у 40-х - 50-х те ж це сате було... Україна воювала, а вони "щорі проукраїнці" тільки стурбованість висловлювали та спонсували агресивну політику СРСР (нічого особистого, лише бізнес...)... Хоч зброю дають, ну а далі на себе розраховуємо... Як завжди... А не вийде, ну щож, знову будемо змушені в підрозділах орків по "стурбованій" Європі валом пройтися... Вибачайте, - нічого особистого...
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13.02.2022 11:55 Ответить
хайова в тебе логіка.....
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13.02.2022 13:33 Ответить
Велика політична гра, в якій Україна - лише маленька ланка ланцюжка, триває.
А ті, хто ту гру веде, вирішують свої інтереси.
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13.02.2022 16:20 Ответить
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