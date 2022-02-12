Канада временно переносит посольство из Киева во Львов

Канада временно переносит свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы российской агрессии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая продолжение ухудшения ситуации с безопасностью, вызванное увеличением российских войск на границах Украины, мы переместим нашу работу во временный офис во Львове и временно прекратим деятельность своего посольства в Киеве", - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "дипломатическое присутствие и активное привлечение Канады в Украине продолжается". "Услуги для граждан Канады продолжат предоставляться из временного офиса, но только по записи. Однако наша способность оказывать консульскую помощь может становиться все более ограниченной", - отметила министр.

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Жоли добавила, что "нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность всех находящихся в стране канадцев". "Канадцам следует и дальше избегать путешествий в Украину. Мы призываем тех, кто в настоящее время находится в Украине, немедленно покинуть её", - отметила дипломат.

Министр заверила, что "мы возобновим работу нашего посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить адекватное предоставление услуг и безопасность наших сотрудников".

Напомним, Канада вывела из Украины неосновных сотрудников своих дипломатических миссий и членов их семей.

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