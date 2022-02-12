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Канада тимчасово переносить посольство з Києва до Львова

Канада тимчасово переносить посольство з Києва до Львова

Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зважаючи на продовження погіршення безпекової ситуації, спричинене збільшенням російських військ на кордонах України, ми перемістимо нашу роботу до тимчасового офісу у Львові й тимчасово припинимо діяльність свого посольства в Києві", - сказала Жолі.

Вона наголосила, що "дипломатична присутність та активне залучення Канади в Україні продовжується". "Послуги для громадян Канади продовжать надаватися із тимчасового офісу, але лише за записом. Однак, наша спроможність надавати консульську допомогу може ставати все більш обмеженою", - зазначила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадці в Україні мають негайно виїхати з країни, - міністерка іноземних справ Жолі

Жолі додала, що "нашим пріоритетом у цій ситуації залишається безпека усіх канадців, які перебувають в країні". "Канадцям слід й надалі уникати подорожей до України. Ми закликаємо тих, хто нині перебуває в Україні, негайно покинути її", - зауважила дипломат.

Міністр запевнила, що "ми відновимо роботу нашого посольства в Києві щойно безпекова ситуація в Україні дозволить забезпечити адекватне надання послуг та безпеку наших співробітників".

Нагадаємо, Канада вивела з України неосновних співробітників своїх дипломатичних місій та членів їх родин.

Також читайте: Зеленський подякував Трюдо за "значний фінансовий пакет" для України від Канади

Автор: 

Канада (2186) посольство (942) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+24
Країна, яка обирає між Зеленським і війною, отримає і Зеленського, і війну.
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12.02.2022 23:34
+23
Всьо пад кантролєм!
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12.02.2022 23:20
+20
ну так значить так. їм там вкупі з ЦРУ видніше.
А нам головне - своє робити. Захищати Батьківщину!
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12.02.2022 23:18
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Источник в Белом доме: Байден уверен, что Путин нападет на Украину с 29-го по 31-е февраля
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13.02.2022 04:45 Відповісти
А що на цей рахунок говорила бабка Ванга?
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13.02.2022 05:39 Відповісти
А бабка Ванга всегда говорила, шо пукин *****!
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13.02.2022 06:39 Відповісти
Та ви що? Вже в той час вона знала? Пора міняти свою думку про екстрасенсів і відунів...мольфарів теж
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13.02.2022 06:46 Відповісти
так-так, тепер вона існує у віртуалі та з'являється усім охочим у вигляді хмаринки будь-де за викликом
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13.02.2022 09:29 Відповісти
Ты про Гордона?
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13.02.2022 07:09 Відповісти
По-перше, я до вас звертався на "ви"(будемо думати, що чисто автоматично написали) . По-друге, в тій фамілії, що ви згадували, неправильна одна буква...так що не будемо згадувати "изделие"
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13.02.2022 07:22 Відповісти
Байден же говорил на днях. С декабря каждый раз переносят на две недели. Это план Байдена чтобы народ а Америке не кипишил, под страхом войны. Это будет продолжаться до выборов, а потом его жена придумает что-нибудь еще.
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13.02.2022 05:45 Відповісти
У цих новинах про переїзд мене цікавить два питання: у Львові не буде воєнних дій? Чи звідти можна, перегнавши снаряди, добігти до Польщі?
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13.02.2022 06:10 Відповісти
Захопить "ЮГ и Восток" не буде і Заходу...і не тільки України. Хіба що жабоїди і хріци зустрінуть, як свого
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13.02.2022 06:50 Відповісти
Там більш патріотичне населення, і ніколи не поспішали виконувати примхи шмарклі.
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13.02.2022 08:18 Відповісти
з бресту до Львова для снарядів ще ближче, ніж зі сходу до Харкова та Києва, взагалі північний білоруський кордон весь насичений військами плече в плече , недарма шавка путлера лукашенко натягнув на себе військову шинелю та шапку, "генералісімус ще один...
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13.02.2022 09:42 Відповісти
Согласно плану московии , куйло захватывает центральную , восточную и южную часть Украины оставляя западную свободной . Вообщет-то логично было бы выводить дипредставительства вообще из страны , а тут их переводят в западную часть , видимо зная что ее оккупация не затронет .
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15.02.2022 02:09 Відповісти
спасибо за поддержку
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13.02.2022 07:42 Відповісти
Интересно. Похоже Украину уже где-то втихаря поделили, только забыли об этом сообщить населению.
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13.02.2022 08:20 Відповісти
навряд, бо в нас НАРОД, а не "насєлєніє"
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13.02.2022 09:43 Відповісти
Где-то 20% - народ. Остальные, к сожалению, население.
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13.02.2022 09:57 Відповісти
во всех странах активная часть населения не превышает 20% , остальные стадо баранов . так что для Украины вполне достаточно .
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15.02.2022 02:12 Відповісти
А "папи***ть" (якщо висловитися мовою агресора про цю ситуацію) про палке кохання до України і усього українського... Як було у 14-му , усе так і залишилося. Хоча і у 40-х - 50-х те ж це сате було... Україна воювала, а вони "щорі проукраїнці" тільки стурбованість висловлювали та спонсували агресивну політику СРСР (нічого особистого, лише бізнес...)... Хоч зброю дають, ну а далі на себе розраховуємо... Як завжди... А не вийде, ну щож, знову будемо змушені в підрозділах орків по "стурбованій" Європі валом пройтися... Вибачайте, - нічого особистого...
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13.02.2022 11:55 Відповісти
хайова в тебе логіка.....
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13.02.2022 13:33 Відповісти
Велика політична гра, в якій Україна - лише маленька ланка ланцюжка, триває.
А ті, хто ту гру веде, вирішують свої інтереси.
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13.02.2022 16:20 Відповісти
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