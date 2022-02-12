Канада тимчасово переносить посольство з Києва до Львова

Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зважаючи на продовження погіршення безпекової ситуації, спричинене збільшенням російських військ на кордонах України, ми перемістимо нашу роботу до тимчасового офісу у Львові й тимчасово припинимо діяльність свого посольства в Києві", - сказала Жолі.

Вона наголосила, що "дипломатична присутність та активне залучення Канади в Україні продовжується". "Послуги для громадян Канади продовжать надаватися із тимчасового офісу, але лише за записом. Однак, наша спроможність надавати консульську допомогу може ставати все більш обмеженою", - зазначила міністр.

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Жолі додала, що "нашим пріоритетом у цій ситуації залишається безпека усіх канадців, які перебувають в країні". "Канадцям слід й надалі уникати подорожей до України. Ми закликаємо тих, хто нині перебуває в Україні, негайно покинути її", - зауважила дипломат.

Міністр запевнила, що "ми відновимо роботу нашого посольства в Києві щойно безпекова ситуація в Україні дозволить забезпечити адекватне надання послуг та безпеку наших співробітників".

Нагадаємо, Канада вивела з України неосновних співробітників своїх дипломатичних місій та членів їх родин.

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