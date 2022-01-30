Канада тимчасово відкликає неосновних співробітників посольства в Києві, - МЗС

До Києва приїдуть нові спеціалісти з Канади, а неосновні співробітники посольства поїдуть.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади (Global Affairs Canada), передає Цензор.НЕТ.

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати неосновних канадських співробітників та тих, хто залишився на утриманні, з посольства Канади в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас у дипломатичному відомстві нагадують, що команду посольства Канади в Києві підсилять "посадовими особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія".

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"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - мовиться у заяві.

Нагадаємо, у канадському МЗС створять окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні, "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".

Також Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість персоналу буде збільшено вдвічі - до 400 військових.