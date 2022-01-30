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Новини Війна
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Канада тимчасово відкликає неосновних співробітників посольства в Києві, - МЗС

Канада тимчасово відкликає неосновних співробітників посольства в Києві, - МЗС

До Києва приїдуть нові спеціалісти з Канади, а неосновні співробітники посольства поїдуть.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади (Global Affairs Canada), передає Цензор.НЕТ.

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати неосновних канадських співробітників та тих, хто залишився на утриманні, з посольства Канади в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас у дипломатичному відомстві нагадують, що команду посольства Канади в Києві підсилять "посадовими особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія".

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"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - мовиться у заяві.

Нагадаємо, у канадському МЗС створять окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні, "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".

Також Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість персоналу буде збільшено вдвічі - до 400 військових.

Автор: 

Канада (2217) посольство (948)


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Топ коментарі
+7
Красиво расчесали, что они эвакуируют посольство, а вместо них прибудут военные атташе
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30.01.2022 20:27 Відповісти
+6
Юрий я извиняюсь, но может не стоит цетировать ушлепков голобородьковских. Вы на Израиль посмотрите там узенькая страна которую образно калашом од края до края можно прострелить. И ничего, идут туда инвестиции. Дело не в страхе, что войной могут стереть инвестиции, а вся проблема в наркоманах у руля государства. Если бы вам предложили поехать на хорошей машине и нариком за рулём или 20 летней Таврии и опытным водителем, что бы вы выбрали?
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30.01.2022 20:59 Відповісти
+5
Ви це зробили разом, в 2014 коли була гаряча стадія війни ніхто працівників посольств не відкликав, а зараз коли ОП є офісом ФСБ немає впевненості що пуйло не нападе
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30.01.2022 20:54 Відповісти
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Красиво расчесали, что они эвакуируют посольство, а вместо них прибудут военные атташе
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30.01.2022 20:27 Відповісти
а шо в этом плохого?
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30.01.2022 21:02 Відповісти
Просто очередное подтверждение того, что угроза войны это не пустой звук.
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30.01.2022 21:08 Відповісти
их там нет ©
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30.01.2022 20:35 Відповісти
Главное пусть оружие привозят,а без посольских проживем.
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30.01.2022 20:43 Відповісти
Ну чтобы куда-то везти оружие сначала налаживают т.с. логистический центр. Т.е. кто будет принимать, распределять и перенаправлять. Опять же кто и на что заявки будет составлять.
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30.01.2022 21:21 Відповісти
на первый взгляд страны "партнеры" помагают морально, финансово и оружием.
с другой стороны, заявления о неотвратимости вторжения и вывод сотрудников посольств
наносит Украине финансовый ущерб в десятки миллиардов долларов
это остановка инвестиций, вывод уже заведенных денег, остановки бизнеса и проэктов,
обход воздушного пространства авиаперевозчиками и тд и тп.
по этому можна сделать вывод, что еслиб никто, нихрена не помагал, а просто разрешили купить оборонное оружие, то Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше чем обойдеться удар по экономике из за их заявлений и действий.
и вывод: выгодно им загнать нашу экономику в жопу что потом были сговорчевее.
выгодны действия путина тратящего триллионы на перебросках войск и разного рода "учениях"
плюс волнения в самой раше и недовольство алигархов.
вот так. два зайца за яйца.........
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30.01.2022 20:43 Відповісти
Ви це зробили разом, в 2014 коли була гаряча стадія війни ніхто працівників посольств не відкликав, а зараз коли ОП є офісом ФСБ немає впевненості що пуйло не нападе
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30.01.2022 20:54 Відповісти
Юрий я извиняюсь, но может не стоит цетировать ушлепков голобородьковских. Вы на Израиль посмотрите там узенькая страна которую образно калашом од края до края можно прострелить. И ничего, идут туда инвестиции. Дело не в страхе, что войной могут стереть инвестиции, а вся проблема в наркоманах у руля государства. Если бы вам предложили поехать на хорошей машине и нариком за рулём или 20 летней Таврии и опытным водителем, что бы вы выбрали?
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30.01.2022 20:59 Відповісти
я Вас полностью поддерживаю, но их ажиотаж плюс наши чиновники,
делают свое дело.
израиль если дает гарантии инвесторам, то это гарантированные гарантии.
извините за каламбур.
и с израиля послов не отзивают. хотя сам израиль 200на300км, а то и меньше
а у нас, посольства за 200 км от белоруси 400 от брянска
и 800 от линии соприкосновения войск. но отзивают.
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30.01.2022 21:14 Відповісти
Ізраіль - наше знамя, сіла і аружиє!
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30.01.2022 22:20 Відповісти
Вместо того, чтобы задуматься, почему из страны валят инстранцы, вы, Юрий, туфту несете.

Какое "Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше"

Украина в лице зеленой власти за 2 (два, Карл!) года не дала армии для усиления обороносвособности ни-че-го существенного. 2 года кряду стабильно срывается выпонение оборонного заказа, в т.ч. - сорвана реализация ракетной программы (Нептун, Вильха, "Луч" на текущий год вообще не получил ни копейки на производство Стугн и Корсаров), итд. Нет даже запаса горючки для ВСУ. Потора года "вымученый" в ВР закон об оборонном заказе по сей день по сути так и не вступил в силу.

А вы на пару с Зе втираете "сами с усами". Да нихрена они не хотят делать для развития армии, а только ищут виноватых на стороне,
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30.01.2022 22:32 Відповісти
Еспресо


@EspresoTV

·
https://twitter.com/EspresoTV/status/1487780661046157312 5h



"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць".
\
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30.01.2022 20:43 Відповісти
https://twitter.com/EspresoTV/status/1487780661046157312 https://twitter.com/EspresoTV/status/1487780661046157312

до каких пор эти твари будут плевать на Украину?
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30.01.2022 20:44 Відповісти
то це ж рот зеленського на тв.
тіпа скабеева у путіна.
нормальна партіотка хіба піде до них
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30.01.2022 22:25 Відповісти
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30.01.2022 20:50 Відповісти
Сдаётся мне что запад в письменном ответе куйлу чётко дал понять - кремль идёт в жопу со своими амбициями....
вот поэтому заранее готовятся...видать запомнили или в разумели что Немцов сказал а Харьковские ультрас и вся Украина подтвердили...
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30.01.2022 20:54 Відповісти
это называется провоцирование на первый удар .шоб потом навалять ванькам от души.
кацам ведь нравятся такие расклады?
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30.01.2022 21:06 Відповісти
Водночас у дипломатичному відомстві нагадують, що команду посольства Канади в Києві підсилять "посадовими особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія".
Це, я так розумію, толерантно називають представиків військового відомства.
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30.01.2022 21:01 Відповісти
а нам сейчас шо,археологи нужны?
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30.01.2022 21:07 Відповісти
Согласен. В сложившейся ситуации археологи сейчас нам мало чем помогут.
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30.01.2022 21:12 Відповісти
Неправильный подход у канадцев - валить надо из страны-Помойки а не из Украины. Это там скоро будет звиздец.
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30.01.2022 21:34 Відповісти
Про "демократичні реформи", звичайно, посмішило.
Враховуючи те, що відбувається в самій країні.
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01.02.2022 03:18 Відповісти
Честно, задрали. Нахрен всем. Уезжайте. Правый сектор в гидропарке, рядом проводит учение. Гражданские друзья, тоже там. Да и сам прийду, благо оружие, 24 в сутки есть, согласно службы.
З.ы. советчиков прошу писать только о новом диване. Тьфу.
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13.02.2022 00:34 Відповісти
 
 