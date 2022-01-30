Канада тимчасово відкликає неосновних співробітників посольства в Києві, - МЗС
До Києва приїдуть нові спеціалісти з Канади, а неосновні співробітники посольства поїдуть.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади (Global Affairs Canada), передає Цензор.НЕТ.
"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати неосновних канадських співробітників та тих, хто залишився на утриманні, з посольства Канади в Україні", - йдеться у повідомленні.
Водночас у дипломатичному відомстві нагадують, що команду посольства Канади в Києві підсилять "посадовими особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія".
"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - мовиться у заяві.
Нагадаємо, у канадському МЗС створять окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні, "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".
Також Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість персоналу буде збільшено вдвічі - до 400 військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с другой стороны, заявления о неотвратимости вторжения и вывод сотрудников посольств
наносит Украине финансовый ущерб в десятки миллиардов долларов
это остановка инвестиций, вывод уже заведенных денег, остановки бизнеса и проэктов,
обход воздушного пространства авиаперевозчиками и тд и тп.
по этому можна сделать вывод, что еслиб никто, нихрена не помагал, а просто разрешили купить оборонное оружие, то Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше чем обойдеться удар по экономике из за их заявлений и действий.
и вывод: выгодно им загнать нашу экономику в жопу что потом были сговорчевее.
выгодны действия путина тратящего триллионы на перебросках войск и разного рода "учениях"
плюс волнения в самой раше и недовольство алигархов.
вот так. два зайца за яйца.........
делают свое дело.
израиль если дает гарантии инвесторам, то это гарантированные гарантии.
извините за каламбур.
и с израиля послов не отзивают. хотя сам израиль 200на300км, а то и меньше
а у нас, посольства за 200 км от белоруси 400 от брянска
и 800 от линии соприкосновения войск. но отзивают.
Какое "Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше"
Украина в лице зеленой власти за 2 (два, Карл!) года не дала армии для усиления обороносвособности ни-че-го существенного. 2 года кряду стабильно срывается выпонение оборонного заказа, в т.ч. - сорвана реализация ракетной программы (Нептун, Вильха, "Луч" на текущий год вообще не получил ни копейки на производство Стугн и Корсаров), итд. Нет даже запаса горючки для ВСУ. Потора года "вымученый" в ВР закон об оборонном заказе по сей день по сути так и не вступил в силу.
А вы на пару с Зе втираете "сами с усами". Да нихрена они не хотят делать для развития армии, а только ищут виноватых на стороне,
@EspresoTV
·
https://twitter.com/EspresoTV/status/1487780661046157312 5h
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць".
\
до каких пор эти твари будут плевать на Украину?
тіпа скабеева у путіна.
нормальна партіотка хіба піде до них
вот поэтому заранее готовятся...видать запомнили или в разумели что Немцов сказал а Харьковские ультрас и вся Украина подтвердили...
кацам ведь нравятся такие расклады?
Це, я так розумію, толерантно називають представиків військового відомства.
Враховуючи те, що відбувається в самій країні.
З.ы. советчиков прошу писать только о новом диване. Тьфу.