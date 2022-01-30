Канада временно отзывает неосновных сотрудников посольства в Киеве, - МИД
В Киев приедут новые специалисты из Канады, а неосновные сотрудники посольства уедут.
Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Канады (Global Affairs Canada), передает Цензор.НЕТ.
"Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся на обеспечении из посольства Канады в Украине", - говорится в сообщении.
В то же время в дипломатическом ведомстве напоминают, что команду посольства Канады в Киеве усилят "должностными лицами, имеющими опыт в таких отраслях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские службы и дипломатия".
"Вместе они повысят наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на развивающуюся ситуацию на поддержку Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, в канадском МИД создадут отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине, "имеющаяся дипломатическая сеть тоже будет усилена экспертами в таких сферах, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия".
Также Канада приняла решение расширить совместную учебную миссию UNIFIER в Украине. Число персонала будет увеличено вдвое - до 400 военных.
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с другой стороны, заявления о неотвратимости вторжения и вывод сотрудников посольств
наносит Украине финансовый ущерб в десятки миллиардов долларов
это остановка инвестиций, вывод уже заведенных денег, остановки бизнеса и проэктов,
обход воздушного пространства авиаперевозчиками и тд и тп.
по этому можна сделать вывод, что еслиб никто, нихрена не помагал, а просто разрешили купить оборонное оружие, то Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше чем обойдеться удар по экономике из за их заявлений и действий.
и вывод: выгодно им загнать нашу экономику в жопу что потом были сговорчевее.
выгодны действия путина тратящего триллионы на перебросках войск и разного рода "учениях"
плюс волнения в самой раше и недовольство алигархов.
вот так. два зайца за яйца.........
делают свое дело.
израиль если дает гарантии инвесторам, то это гарантированные гарантии.
извините за каламбур.
и с израиля послов не отзивают. хотя сам израиль 200на300км, а то и меньше
а у нас, посольства за 200 км от белоруси 400 от брянска
и 800 от линии соприкосновения войск. но отзивают.
Какое "Украина потратила би на те же джевелины, птуры, и другое необходимое, в разы меньше"
Украина в лице зеленой власти за 2 (два, Карл!) года не дала армии для усиления обороносвособности ни-че-го существенного. 2 года кряду стабильно срывается выпонение оборонного заказа, в т.ч. - сорвана реализация ракетной программы (Нептун, Вильха, "Луч" на текущий год вообще не получил ни копейки на производство Стугн и Корсаров), итд. Нет даже запаса горючки для ВСУ. Потора года "вымученый" в ВР закон об оборонном заказе по сей день по сути так и не вступил в силу.
А вы на пару с Зе втираете "сами с усами". Да нихрена они не хотят делать для развития армии, а только ищут виноватых на стороне,
@EspresoTV
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https://twitter.com/EspresoTV/status/1487780661046157312 5h
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць".
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до каких пор эти твари будут плевать на Украину?
тіпа скабеева у путіна.
нормальна партіотка хіба піде до них
вот поэтому заранее готовятся...видать запомнили или в разумели что Немцов сказал а Харьковские ультрас и вся Украина подтвердили...
кацам ведь нравятся такие расклады?
Це, я так розумію, толерантно називають представиків військового відомства.
Враховуючи те, що відбувається в самій країні.
З.ы. советчиков прошу писать только о новом диване. Тьфу.