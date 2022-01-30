Канада временно отзывает неосновных сотрудников посольства в Киеве, - МИД

В Киев приедут новые специалисты из Канады, а неосновные сотрудники посольства уедут.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Канады (Global Affairs Canada), передает Цензор.НЕТ.

"Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся на обеспечении из посольства Канады в Украине", - говорится в сообщении.

В то же время в дипломатическом ведомстве напоминают, что команду посольства Канады в Киеве усилят "должностными лицами, имеющими опыт в таких отраслях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские службы и дипломатия".

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"Вместе они повысят наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на развивающуюся ситуацию на поддержку Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, в канадском МИД создадут отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине, "имеющаяся дипломатическая сеть тоже будет усилена экспертами в таких сферах, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия".

Также Канада приняла решение расширить совместную учебную миссию UNIFIER в Украине. Число персонала будет увеличено вдвое - до 400 военных.