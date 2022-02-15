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Посольства всіх країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас

Усі посольства країн-членів Євроспільноти, які розміщуються в Києві, продовжують працювати у столиці України.

Про це повідомив у твітері керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.

"Повна підтримка для України у цій ситуації військового, економічного та психологічного тиску з боку Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві", - написав Маасікас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Евросоюзу у Києві Маасікас залишається у Києві, але представництво переходить на дистанційний режим роботи

Нагадаємо, Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"

В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.

Посольства всіх країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас 01

посольство (942) евакуація (2307) Євросоюз (13341) Матті Маасікас (134)


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Вот вот! А Европа не истерит! Кому выгодно?
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15.02.2022 09:15 Відповісти
Все очень запутано.Примерно,как наблюдать игру в шахматы,не зная правил
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15.02.2022 09:21 Відповісти
А західні інформ-помийки вже по 5-7 разів всіх евакуювали з Києва . Скабєєвій ще вчитися і вчитися 🤣🤣🤣
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15.02.2022 09:20 Відповісти
А Вы думали,что только наши журналисты хотят кушать?
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15.02.2022 09:22 Відповісти
помийні в ху@лостані, а це інформвійна. Проте, кому це я...
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15.02.2022 09:34 Відповісти
Та яка там інформвійна. Звичайне сіяння паніки , з метою помародерити на падінні біржових індексів та заробити на "сенсаціях". Західні помийки відрізняються від кацапських хіба що більшою "потужністю" 🤣
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15.02.2022 09:47 Відповісти
Уверен, и наше посольство на месте.
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15.02.2022 09:56 Відповісти
 
 