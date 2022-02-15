Забежал и расстрелял в стоматологическом кабинете: В Ивано-Франковской области разыскивают подозреваемого в убийстве

14 февраля в Яремче во время приема стоматолога неизвестный убил пациента. Злоумышленник забежал в кабинет и выстрелил в мужчину.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся. Во время оказания медицинской помощи пострадавший умер", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

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