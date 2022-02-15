РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9112 посетителей онлайн
Новости
12 623 29

Забежал и расстрелял в стоматологическом кабинете: В Ивано-Франковской области разыскивают подозреваемого в убийстве

Забежал и расстрелял в стоматологическом кабинете: В Ивано-Франковской области разыскивают подозреваемого в убийстве

14 февраля в Яремче во время приема стоматолога неизвестный убил пациента. Злоумышленник забежал в кабинет и выстрелил в мужчину.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся. Во время оказания медицинской помощи пострадавший умер", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

Также читайте: Двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе в Донецкой области: два человека погибли, еще двое ранены

Автор: 

Нацполиция (16433) убийство (6479) Ивано-Франковская область (916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Криминальный авторитет...и его уже убивали, но в прошлый раз удалось спасти...показывали по зомбоящику вчера..почему здесь не пишут непонятно
показать весь комментарий
15.02.2022 09:26
+18
Нє.На фізика не схожий.
"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
показать весь комментарий
15.02.2022 09:36
+13
Аби стоматолог не постраждав. А так хай бандити вбивають один одного якщо поліція не здатна.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.02.2022 09:19 Ответить
тарантина какая-то
показать весь комментарий
15.02.2022 09:19 Ответить
Аби стоматолог не постраждав. А так хай бандити вбивають один одного якщо поліція не здатна.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:21 Ответить
Может это был не бандит, а физик-ядерщик.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:22 Ответить
Или пианист
показать весь комментарий
15.02.2022 09:32 Ответить
Нє.На фізика не схожий.
"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
показать весь комментарий
15.02.2022 09:36 Ответить
Я выбачаюсь конечно, но куда во всей этой "героической" биографии смотрели Ивано-Франковские "правоохранители", а именно прокуратура,СБУ и милиции-полиции или они тоже в доле?
показать весь комментарий
15.02.2022 12:17 Ответить
А хто заплатить стоматологові? Ви?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:54 Ответить
Хай поліція заплатить. Компенсацію.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:01 Ответить
Автори статті забули вказати ким був цей пацієнт))))
показать весь комментарий
15.02.2022 09:21 Ответить
Криминальный авторитет...и его уже убивали, но в прошлый раз удалось спасти...показывали по зомбоящику вчера..почему здесь не пишут непонятно
показать весь комментарий
15.02.2022 09:26 Ответить
Шукайте жінку. Або гроші.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:23 Ответить
шукай психіатра
показать весь комментарий
15.02.2022 09:33 Ответить
Тепер братки кадавера будуть мати запитання до дантиста.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:29 Ответить
Ну, с зубами в гробу у него будет всё чики-пики.....
показать весь комментарий
15.02.2022 09:32 Ответить
Вряд ли. Гнилые удалил, новые не успел вставить.
показать весь комментарий
15.02.2022 12:04 Ответить
Таки забагато було анастезії, забагато!
показать весь комментарий
15.02.2022 09:32 Ответить
Каждый из нас посещал стоматолога и видел какой разводняк он устраивает

-Лечит несуществующие заболевания…

-Придумывает более серьёзный диагноз вместо лёгкого…

-Без причины меняет старые пломбы или удаляет зуб только ради имплантации…

-Навязывает ненужные процедуры и дорогие материалы…

-В конце лечения цена оказывается куда больше, чем оговорённая изначально…

Погиб пациент но вероятно пришли к стоматологу...
показать весь комментарий
15.02.2022 09:35 Ответить
Боронь Боже хворіти в теперішні часи.Потім треба мати неабияке здоров"я щоб вирватись з лап лікарів...
показать весь комментарий
15.02.2022 09:48 Ответить
Сначала попал в такую клинику, ка вы описали...
Потом нашел другую, очень порядочные молодые стоматологи...
Находится в Одессе, если надо, могу дать адрес.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:40 Ответить
Поліція України не може притягнути до відповідальності тому будуть самосуди...хоча поліція і ці бандюгани одна банда
показать весь комментарий
15.02.2022 09:45 Ответить
Убить дешевле чем вылечить?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:51 Ответить
В Кривом Роге завалили и мэра и зама.
Какие подвижки в расследовании ?
показать весь комментарий
15.02.2022 10:05 Ответить
Менты на страже криминала, который обслуживает "элиту".
показать весь комментарий
15.02.2022 10:08 Ответить
Анестезиолог-доброволец нарисовался.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wP5hbjdJLMc
показать весь комментарий
15.02.2022 10:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wP5hbjdJLMc Джимми "Тюльпан" ваш сосед? Оз, представите меня ему?.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:51 Ответить
Зуб успел хоть полечить?
показать весь комментарий
15.02.2022 12:21 Ответить
 
 