Забежал и расстрелял в стоматологическом кабинете: В Ивано-Франковской области разыскивают подозреваемого в убийстве
14 февраля в Яремче во время приема стоматолога неизвестный убил пациента. Злоумышленник забежал в кабинет и выстрелил в мужчину.
Об этом в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
"В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся. Во время оказания медицинской помощи пострадавший умер", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.
В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.
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"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
-Лечит несуществующие заболевания…
-Придумывает более серьёзный диагноз вместо лёгкого…
-Без причины меняет старые пломбы или удаляет зуб только ради имплантации…
-Навязывает ненужные процедуры и дорогие материалы…
-В конце лечения цена оказывается куда больше, чем оговорённая изначально…
Погиб пациент но вероятно пришли к стоматологу...
Потом нашел другую, очень порядочные молодые стоматологи...
Находится в Одессе, если надо, могу дать адрес.
Какие подвижки в расследовании ?