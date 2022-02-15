Забіг та розстріляв в стоматологічному кабінеті: На Івано-Франківщині розшукують підозрюваного у вбивстві

14 лютого у м. Яремче під час прийому стоматолога невідомий вбив пацієнта. Зловмисник забіг до кабінету та вистрілив у чоловіка.

Про це у Facebook повідомляє поліція Івано-Франківщини, передає Цензор.НЕТ.

"О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги постраждалий помер", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

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