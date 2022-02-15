Забіг та розстріляв в стоматологічному кабінеті: На Івано-Франківщині розшукують підозрюваного у вбивстві
14 лютого у м. Яремче під час прийому стоматолога невідомий вбив пацієнта. Зловмисник забіг до кабінету та вистрілив у чоловіка.
Про це у Facebook повідомляє поліція Івано-Франківщини, передає Цензор.НЕТ.
"О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги постраждалий помер", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.
В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.
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"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
-Лечит несуществующие заболевания…
-Придумывает более серьёзный диагноз вместо лёгкого…
-Без причины меняет старые пломбы или удаляет зуб только ради имплантации…
-Навязывает ненужные процедуры и дорогие материалы…
-В конце лечения цена оказывается куда больше, чем оговорённая изначально…
Погиб пациент но вероятно пришли к стоматологу...
Потом нашел другую, очень порядочные молодые стоматологи...
Находится в Одессе, если надо, могу дать адрес.
Какие подвижки в расследовании ?