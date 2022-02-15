УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини
12 623 29

Забіг та розстріляв в стоматологічному кабінеті: На Івано-Франківщині розшукують підозрюваного у вбивстві

Забіг та розстріляв в стоматологічному кабінеті: На Івано-Франківщині розшукують підозрюваного у вбивстві

14 лютого у м. Яремче під час прийому стоматолога невідомий вбив пацієнта. Зловмисник забіг до кабінету та вистрілив у чоловіка.

Про це у Facebook повідомляє поліція Івано-Франківщини, передає Цензор.НЕТ.

"О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги постраждалий помер", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

Також читайте: Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

Автор: 

Нацполіція (15138) вбивство (3083) Івано-Франківська область (945)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Криминальный авторитет...и его уже убивали, но в прошлый раз удалось спасти...показывали по зомбоящику вчера..почему здесь не пишут непонятно
показати весь коментар
15.02.2022 09:26
+18
Нє.На фізика не схожий.
"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
показати весь коментар
15.02.2022 09:36
+13
Аби стоматолог не постраждав. А так хай бандити вбивають один одного якщо поліція не здатна.
показати весь коментар
15.02.2022 09:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.02.2022 09:19 Відповісти
тарантина какая-то
показати весь коментар
15.02.2022 09:19 Відповісти
Аби стоматолог не постраждав. А так хай бандити вбивають один одного якщо поліція не здатна.
показати весь коментар
15.02.2022 09:21 Відповісти
Может это был не бандит, а физик-ядерщик.
показати весь коментар
15.02.2022 09:22 Відповісти
Или пианист
показати весь коментар
15.02.2022 09:32 Відповісти
Нє.На фізика не схожий.
"На фото Ігор Дутка, поганяло "Сухий" - відомий в Івано-Франківську рейдер та рекетир. Колись разом із "Патлатим" працювали на Ігора Халаменду. Потім Патлатий стріляв у Дутку в самісінькому центрі міста на терасі Пасажу. Дутку з того світу діставали лікарі в Ізраїлі. Лікування оплачував Ігор Халаменда. Через декілька років розклади змінилися і Дутка віддячив Халаменді, підробивши документи для рейдерського захоплення бізнесу останнього. Об'єднавшись із своїм кривдником Патлатим, Ігор Дутка приймав безпосередню участь у рейдерському захопленні "Центрального продуктового ринку" Івано-Франківська."
показати весь коментар
15.02.2022 09:36 Відповісти
Я выбачаюсь конечно, но куда во всей этой "героической" биографии смотрели Ивано-Франковские "правоохранители", а именно прокуратура,СБУ и милиции-полиции или они тоже в доле?
показати весь коментар
15.02.2022 12:17 Відповісти
А хто заплатить стоматологові? Ви?
показати весь коментар
15.02.2022 09:54 Відповісти
Хай поліція заплатить. Компенсацію.
показати весь коментар
15.02.2022 10:01 Відповісти
Автори статті забули вказати ким був цей пацієнт))))
показати весь коментар
15.02.2022 09:21 Відповісти
Криминальный авторитет...и его уже убивали, но в прошлый раз удалось спасти...показывали по зомбоящику вчера..почему здесь не пишут непонятно
показати весь коментар
15.02.2022 09:26 Відповісти
Шукайте жінку. Або гроші.
показати весь коментар
15.02.2022 09:23 Відповісти
шукай психіатра
показати весь коментар
15.02.2022 09:33 Відповісти
Тепер братки кадавера будуть мати запитання до дантиста.
показати весь коментар
15.02.2022 09:29 Відповісти
Ну, с зубами в гробу у него будет всё чики-пики.....
показати весь коментар
15.02.2022 09:32 Відповісти
Вряд ли. Гнилые удалил, новые не успел вставить.
показати весь коментар
15.02.2022 12:04 Відповісти
Таки забагато було анастезії, забагато!
показати весь коментар
15.02.2022 09:32 Відповісти
Каждый из нас посещал стоматолога и видел какой разводняк он устраивает

-Лечит несуществующие заболевания…

-Придумывает более серьёзный диагноз вместо лёгкого…

-Без причины меняет старые пломбы или удаляет зуб только ради имплантации…

-Навязывает ненужные процедуры и дорогие материалы…

-В конце лечения цена оказывается куда больше, чем оговорённая изначально…

Погиб пациент но вероятно пришли к стоматологу...
показати весь коментар
15.02.2022 09:35 Відповісти
Боронь Боже хворіти в теперішні часи.Потім треба мати неабияке здоров"я щоб вирватись з лап лікарів...
показати весь коментар
15.02.2022 09:48 Відповісти
Сначала попал в такую клинику, ка вы описали...
Потом нашел другую, очень порядочные молодые стоматологи...
Находится в Одессе, если надо, могу дать адрес.
показати весь коментар
15.02.2022 19:40 Відповісти
Поліція України не може притягнути до відповідальності тому будуть самосуди...хоча поліція і ці бандюгани одна банда
показати весь коментар
15.02.2022 09:45 Відповісти
Убить дешевле чем вылечить?
показати весь коментар
15.02.2022 09:51 Відповісти
В Кривом Роге завалили и мэра и зама.
Какие подвижки в расследовании ?
показати весь коментар
15.02.2022 10:05 Відповісти
Менты на страже криминала, который обслуживает "элиту".
показати весь коментар
15.02.2022 10:08 Відповісти
Анестезиолог-доброволец нарисовался.
показати весь коментар
15.02.2022 10:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wP5hbjdJLMc
показати весь коментар
15.02.2022 10:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wP5hbjdJLMc Джимми "Тюльпан" ваш сосед? Оз, представите меня ему?.
показати весь коментар
15.02.2022 10:51 Відповісти
Зуб успел хоть полечить?
показати весь коментар
15.02.2022 12:21 Відповісти
 
 