Великобритания не может взять на себя обязательство принимать украинских беженцев, - Трасс

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что риск повторного вторжения России в Украину "очень высок", однако страна "не может взять на себя никаких обязательств" в отношении украинских беженцев на этом этапе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По ее словам, Великобритания не верит, что президент России Владимир Путин уже принял решение о том, стоит ли нападать на Украину.

Но Трасс отметила, что "риск вторжения очень высок" и добавила, что если это продолжится, то "может быть длительная затяжная война, которая нанесет огромный ущерб как народу Украины, так и народу России, а также европейской безопасности".

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На вопрос журналистов, готова ли Великобритания принимать беженцев из Украины, она ответила, что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.