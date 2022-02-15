Великобритания не может взять на себя обязательство принимать украинских беженцев, - Трасс
Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что риск повторного вторжения России в Украину "очень высок", однако страна "не может взять на себя никаких обязательств" в отношении украинских беженцев на этом этапе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По ее словам, Великобритания не верит, что президент России Владимир Путин уже принял решение о том, стоит ли нападать на Украину.
Но Трасс отметила, что "риск вторжения очень высок" и добавила, что если это продолжится, то "может быть длительная затяжная война, которая нанесет огромный ущерб как народу Украины, так и народу России, а также европейской безопасности".
На вопрос журналистов, готова ли Великобритания принимать беженцев из Украины, она ответила, что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.
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То, что и должен делать реальній союзник
Это все равно что бомжу дать пару копеек...они дали "бомжу" инструмент для работы причем бесплатно...
В Белом Доме сегодня заявили, что на следующей неделе.
На чартерах долетели?
Лавров: Ви ж визнаєте суверенітет РФ над Ростовською і Воронезькою областями?
Трасс: Великобританія ніколи не визнає ці території російськими!
Бабки решают всё.
Сказано же чорным по белому: что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.
На этом этапе - беженцы - это 50 чартеров всяких зелепупых и опзжопых депутатов, а так же небожителей местных, "алегархофф" типа. Ну и их семейства.
Думаете, бритты - такие идиоты, чтобы считать их беженцами?
Анекдот дня - Коломойский и Шефир получили статус беженца в Юнайтед Кингдом
Ёперный театр. Шо за херня?
Всё делал как велики велели.
1 Хату (50 км от Марьянки) спихнул лохам по дешевке.
2 Как раз на ружьё хватило.
3 Начальнику ещё в пятницу сказал, что о нём думаю.
4 Баба на вокзале, с узлами вслед за посольством подалась.
5 Я с ружьём у дороги. Ну и? Опять жет кур всех порезали.
Это шутка была?
Хм... это не тебя там вояки в кафе застрелили?
1 ч 32 мин. (73,0 км)
все прогнозируемо - беженцы всегда были в тягость любым гос-твам и винить тут Бритов не стоит...
Тогда отвечаете за Будапештский Меморандум! Все кто подписывай и давал Украине гарантии!
Мы люди такие же как и в Европейском Союзе и хотим жить в мире и спокойствии!