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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания не может взять на себя обязательство принимать украинских беженцев, - Трасс

Великобритания не может взять на себя обязательство принимать украинских беженцев, - Трасс

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что риск повторного вторжения России в Украину "очень высок", однако страна "не может взять на себя никаких обязательств" в отношении украинских беженцев на этом этапе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По ее словам, Великобритания не верит, что президент России Владимир Путин уже принял решение о том, стоит ли нападать на Украину.

Но Трасс отметила, что "риск вторжения очень высок" и добавила, что если это продолжится, то "может быть длительная затяжная война, которая нанесет огромный ущерб как народу Украины, так и народу России, а также европейской безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готовится принимать беженцев из Украины, - глава МВД Каминский

На вопрос журналистов, готова ли Великобритания принимать беженцев из Украины, она ответила, что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.

Автор: 

беженцы (1638) Великобритания (4934) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+29
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15.02.2022 14:09
+29
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15.02.2022 14:13
+22
бежать будет вата, любящая рузький мир.. зачем они аж в Британии*?
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15.02.2022 14:04
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От вам і "союзники".
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15.02.2022 14:02 Ответить
бежать будет вата, любящая рузький мир.. зачем они аж в Британии*?
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15.02.2022 14:04 Ответить
Геніально. Тобто діти та жінки зі старими це вата?
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15.02.2022 14:07 Ответить
Для початку можна і в західній Україні їх розмістити , а їх чоловікам буде гарний стимул воювати - своєрідний заград загін
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15.02.2022 14:11 Ответить
А знищити ворога, вам замалий стимул?
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15.02.2022 14:13 Ответить
Для мене ні , а ось якщо хтось хоче звалити з України , то це може бути стимулом , хоч і слабеньким
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15.02.2022 14:19 Ответить
Якщо не хочуть біженців з України, хай дають нормальну зброю, системи ППО здатні збивати стратегічні бомбардувальники путіна, балістичні та крилаті ракети! Потрібен високошвидкісний супутниковий військовий зв'язок для передачі даних між системами ППО в різних регіонах України.
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15.02.2022 14:21 Ответить
І щому тобі всі винні ?
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15.02.2022 14:28 Ответить
Ифан,всё будет в свое время
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15.02.2022 19:44 Ответить
А нічого, що на сході переважно воюють хлопці з центру держави і заходу, а вся їхня вата повтікала до Києва і заходу України. У Франківську відчутно збільшилось російськомовних.
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15.02.2022 14:32 Ответить
Воюють зі всієї України і не треба тут ділити (
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15.02.2022 14:35 Ответить
Рашистский фуфлогон ,херачат вас там и дончане и луганчане ,тот самый народ Донбасса ,который не пошел в услужение оккупантам и защищает свою Родину-Украину
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15.02.2022 19:55 Ответить
Хто не хоче все одно відкосить. І багато буде залежати від перших днів. На жаль так.
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15.02.2022 14:23 Ответить
Ось тут і секрет , коли людині байдужа доля України , но йому не байдуже доля своєї родини , і коли прилетить то його принцип моя хата з краю швидко змінюється
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15.02.2022 14:26 Ответить
персоналізація війни це мабуть найсильніший стимул.
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15.02.2022 16:13 Ответить
а ти шо, себе за жінку вважає, чі за дитину, що так "озабочен" куди біжати?
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15.02.2022 14:48 Ответить
не, я Дункан Макклауд, "обозналась ти, солдатка"
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15.02.2022 15:59 Ответить
А може пані Трасс мала на увазі біженців з 95-го кварталу, які прикупили нерухомість у найпрестижнішому районі Лондона за наші гроші? Тобто, наркоман зе, нєубієнний чіфір та фсбешнік д'єрьмак?!)
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15.02.2022 19:32 Ответить
великі гроші відчиняють будь які двері.
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15.02.2022 19:43 Ответить
Если кацапня, то вата.
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11.03.2022 21:14 Ответить
а вот тісячи "мангалов" для копчения кацапов - Британия нам УЖЕ поставила, и продолжает поставлять..
То, что и должен делать реальній союзник
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15.02.2022 14:06 Ответить
А с каких чертей они должны их принимать????
Это все равно что бомжу дать пару копеек...они дали "бомжу" инструмент для работы причем бесплатно...
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15.02.2022 14:25 Ответить
Ифан ,на *этом этапе*, ватный рашистский длбб! Ну как побрекзитили, идиоты?
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15.02.2022 19:42 Ответить
Біженців не бажають приймати, а гроші українські з радістю як і їх власників)
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15.02.2022 14:05 Ответить
и расейские......
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15.02.2022 14:16 Ответить
Всех на фронт, копать окопы, какие ещё беженцы
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15.02.2022 14:07 Ответить
Не бійтесь ми до Вас не поідемо ні до кого не поідемо тільки додому до рідного дому
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15.02.2022 14:08 Ответить
.
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15.02.2022 14:09 Ответить
Я смотрю, у вас маразм крепчает.
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15.02.2022 14:12 Ответить
Ну коли ж ***** нападе, як ти прогнозував?
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15.02.2022 14:19 Ответить
Ты не веришь нашим западным партнёрам?
В Белом Доме сегодня заявили, что на следующей неделе.
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15.02.2022 14:22 Ответить
Я і на тому тижні спитаю тебе про це. Ждьом-с.
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15.02.2022 14:25 Ответить
Да-да, деда, булки не расслабляй, а то путин нападэ.
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15.02.2022 14:27 Ответить
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15.02.2022 14:28 Ответить
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15.02.2022 14:39 Ответить
Все правильно.
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15.02.2022 14:11 Ответить
питання біженців в ЮК на сьогодні це повний хаос, дякуючи ЕС законам по правам людини які повністю відірвані від реальності. Тому ніяких обіцянок тут бути не може. до того ж біженці мають осідати в найближчих безпечних країнах до місця конфлікту, а не пливти через 7 морів
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15.02.2022 14:12 Ответить
В ЮК до сих пор действуют законы ЕС?
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15.02.2022 14:34 Ответить
.
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15.02.2022 14:13 Ответить
А сама написать что-нибудь можешь?
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15.02.2022 14:23 Ответить
Негров...арабов...можете?! Так Нех нагнетать ситуацию!
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15.02.2022 14:14 Ответить
А что это у нас за "беженцы", которые еще до первых выстрелов успели убежать аж до Великобритании?
На чартерах долетели?
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15.02.2022 14:20 Ответить
Трасс цікава тьотя. От, наче, і не остаточно відмовила, але пропетляла для своїх виборців, щоб не почалися крики. Там араби і негри вже так дістали, що у британців від слова біженці починає сіпатися ліве око.

Лавров: Ви ж визнаєте суверенітет РФ над Ростовською і Воронезькою областями?

Трасс: Великобританія ніколи не визнає ці території російськими!
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15.02.2022 14:20 Ответить
Про біженців повинна піклуватись ЗЕвлада.
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15.02.2022 14:23 Ответить
Ну так. Коли почнеться вторгнення, будете шукати Зе-владу по Ніццах, Дубаях і Тель-Авіва, щоб вона попіклувалась про біженців.
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15.02.2022 14:27 Ответить
Вони "тихенько підуть в ліс".
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15.02.2022 15:36 Ответить
Отмазываешь британских братушек? Наколотили, а сами в кусты, украинцы и нахрен не нужны? Вот так вот бывает...
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15.02.2022 14:30 Ответить
Что *наколотили* ватный тупой рашистский длбб? Идешнах ,подонок ,ответите по полной за подлую развязанную войну
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15.02.2022 20:05 Ответить
Абыдно, да? Верю. Англосаксы, они такие. Славян за людей не считают.
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15.02.2022 22:41 Ответить
не славян, а кацапов! ты попутал, чмо лишнехромосомное!
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16.02.2022 00:47 Ответить
Чмо, згинь. Кацапи так і не напали. Зате твої братушки-англосакси рідко обісрались і послали тебе далеко...
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16.02.2022 15:01 Ответить
Кожного хто читає ЦН на язикє вважаю кацапом.
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15.02.2022 22:20 Ответить
Ага. Умнее высера не придумал? Понятно, на большее ты не способно.
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15.02.2022 22:42 Ответить
это она вправду такое сказала? я думал, шутка какая-то...
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16.02.2022 00:00 Ответить
Рівень освіти англосаксів...
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16.02.2022 15:02 Ответить
А олігархів з агліцькими паспортами приймуть.
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15.02.2022 14:21 Ответить
Олигархи не беженцы. У них вся Земля - дом.
Бабки решают всё.
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15.02.2022 14:25 Ответить
Камрады, шо за кипеж на форуме?
Сказано же чорным по белому: что такие обязательства на этом этапе на себя брать не будет.
На этом этапе - беженцы - это 50 чартеров всяких зелепупых и опзжопых депутатов, а так же небожителей местных, "алегархофф" типа. Ну и их семейства.
Думаете, бритты - такие идиоты, чтобы считать их беженцами?

Анекдот дня - Коломойский и Шефир получили статус беженца в Юнайтед Кингдом
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15.02.2022 14:25 Ответить
По ее словам, Великобритания не верит, что президент России Владимир Путин уже принял решение о том, стоит ли нападать на Украину. Источник:
Ёперный театр. Шо за херня?
Всё делал как велики велели.
1 Хату (50 км от Марьянки) спихнул лохам по дешевке.
2 Как раз на ружьё хватило.
3 Начальнику ещё в пятницу сказал, что о нём думаю.
4 Баба на вокзале, с узлами вслед за посольством подалась.
5 Я с ружьём у дороги. Ну и? Опять жет кур всех порезали.
Это шутка была?
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15.02.2022 14:27 Ответить
"Дурак ты боцман, и шутки у тебя дурацкие. А торпеда мимо прошла"
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15.02.2022 14:33 Ответить
"Я с ружьём у дороги. Ну и?"

Хм... это не тебя там вояки в кафе застрелили?
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15.02.2022 14:40 Ответить
Хату (50 км от Марьянки)



1 ч 32 мин. (73,0 км)
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15.02.2022 15:35 Ответить
Ну да украинцы хуже черножопых алахакбар из Сирии и Афганистана которых в Британии каждый 5
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15.02.2022 14:30 Ответить
Местами - хуже. Это вы по себе судите, что вот я нормальный чувак, почему же меня не хотят там видеть? Но побежите не только вы. А придурков и уродов в Украине вполне себе хватает. Чтоб все были бы умными и хорошими, то в Украине бы не было бандитизма и той жопной ситуации, которая есть.
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15.02.2022 14:37 Ответить
Квартальные беженцы, типо зельцмана, шифера и д'ерьмака - хуже всяких черножопых алахакбаров!
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15.02.2022 19:43 Ответить
Они приедут туда с баблом, принесут пользу британской экономике. А нахрен там нищета?
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15.02.2022 22:46 Ответить
Как один из подписантов Будапештского меморандума Великобритания обязалась обеспечивать безопасность Украины как территориальную, так и ее граждан. Что же мы имеем в остатке? Мудозвонство сплошное - то ли глубокую озабоченность, то ли непомерные санкции.
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15.02.2022 14:31 Ответить
Ну что, как побрекзитили, ватные рашистские длббы ?
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15.02.2022 20:08 Ответить
Ты расшифруй что ты нацарапал иероглифами. Слишком заумно для простого обывателя.
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15.02.2022 20:56 Ответить
Ага. Поматросили и бросили. Так тебе, продажному, и надо.
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15.02.2022 22:44 Ответить
А хтось до вас проситься? Ну може олігархи, так їх не критичо багато та й вони з баблом. А в Англію з баблом і чортів приймуть
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15.02.2022 14:34 Ответить
Пацаны. Зачем вам Великобритания? Бежать туда далеко, цены там высокие, надо знать английский. Бегите лучше в Польшу. Оно и ближе и язык похожий (только смешной немного) и домой потом ездить проще.
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15.02.2022 14:39 Ответить
да это понятно... зачем им проблемы с беженцами.. ведь беженцы бывают разные - ахметка, беня, и прочая свора ...а за простыми украинцами нужен глаз да глаз , да еще и кормить...
все прогнозируемо - беженцы всегда были в тягость любым гос-твам и винить тут Бритов не стоит...
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15.02.2022 14:53 Ответить
Но Трасс отметила, что "риск вторжения очень высок" и добавила, что если это продолжится, то "может быть длительная затяжная война, которая нанесет огромный ущерб как народу Украины, так и народу России, а также европейской безопасности". Источник:
Тогда отвечаете за Будапештский Меморандум! Все кто подписывай и давал Украине гарантии!
Мы люди такие же как и в Европейском Союзе и хотим жить в мире и спокойствии!
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15.02.2022 14:59 Ответить
Бриташке главное чтоб небыло нового СССР. Всё остальное побоку.
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15.02.2022 15:00 Ответить
А Засрашке главное реанимировать старый сссссссср,все остальное побоку...
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15.02.2022 20:12 Ответить
Рашке хоть люди для этого нужны. А Бриташке с Америкой не нужны ни украинские заробитчане ни украинские беженцы. И на украинскую разруху и жертвы им глубоко плевать. Главное чтоб Рашка увязла в какой нибудь новой долгоиграющей и изматывающей заварушке.
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15.02.2022 21:13 Ответить
И это одна из стран подписантов Будапештского меморандума! Ну-ну.
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15.02.2022 15:07 Ответить
Смотря сколько заплатить. Нашим беженцам, в том числе и прорашистским, паспорта раздают как горячие пирожки.
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15.02.2022 15:13 Ответить
Не надо гарантий про прием беженцев, дайте противокорабельные ракеты!
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15.02.2022 15:28 Ответить
самі можемо нептуни робити, але зекапітулянти всі гроші на велике крадіництво розтринькали
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15.02.2022 17:35 Ответить
Ну гранатомёты дала и на том спасибо,
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15.02.2022 17:34 Ответить
Они принимают "беженцев" только с мешками денег.
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15.02.2022 17:47 Ответить
Это намек что Германия готова? вместо оружия так сказать)
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15.02.2022 22:30 Ответить
 
 