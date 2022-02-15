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Новости Война
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Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума доказать, что он "не был простым обманом": Украина может вспоминать торжественные обещания как издевательство

Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума доказать, что он

Три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко - призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".

Об этом говорится в обращении трех президентов Украины к странам-подписантам Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума), поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

"Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого сотрясает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР". Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - говорится в тексте.

Президенты подчеркивают, что еще в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса, и сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения.

Читайте: Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

"Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума. Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее", - сказано в обращении.

Также президенты подчеркнули, что Украина слышит только "суровые предупреждения" агрессору, и что он заплатит "цену", однако она не будет включать "Северный поток-2" и SWIFT.

"Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на подлинную защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного. Мы тогда поверили, хотя в том же 94 году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают. Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым…Так докажите свою подлинную силу", - говорится в обращении президентов.

В обращении они также призвали сделать те шаги, которые способны остановить агрессора, а "не подкрепить его веру в безнаказанность".

Также смотрите: Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО

"Если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от нее уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. И имейте в силе быть ответственными!", - подытожили президенты Украины.

Автор: 

армия РФ (19106) Будапештское соглашение (169) Кравчук Леонид (1226) Кучма Леонид (1868) россия (95402) Ющенко Виктор (11774) ядерное оружие (1329)


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Топ комментарии
+34
Зараз в презіка грає Бєнін Буратіна.
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15.02.2022 14:21
+27
Це Зєля не хоче називати ім'я окупанта.
Ці назвали.

"Президенти наголошують, що ще у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу, і сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення."

Джерело:
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15.02.2022 14:23
+21
_Будапештский меморандум был и есть обман. Выдурить у туземцев ЯО в обмен на несколько листиков бумаги - это подлое, аморальное деяние, кидняк в чистом виде.
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15.02.2022 14:23
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короче так

При развале Советского Союза украинцы решили украсть унаследовать у него Черноморский флот и ядерное оружие (аж 1700 боезарядов, но впрочем, почти полностью бесполезных, так как управлялось оно из рашки - масквы), что удалось уладить только при помощи дяди Сэма. Вдохновлённый его ********* и гарантиями безопасности Украине от всех и вся,( правда ******* как обычно) Кравчук продал в Россию стратегические бомбардировщики и ядерное оружие (Украина объявила себя безъядерной державой), а деньги ******* себе. потм Кучма пришел к власти и вдохновленный примером Кравчука начал маштабную распродажу оружия всем и вся, тут то и появились первые олигархи жиды которые до сих пор и грабят Украину и воюют между собой
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15.02.2022 14:51 Ответить
так пусть Кучма чи Пинчук позвонят Зеленському и объяснят
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15.02.2022 14:54 Ответить
Три придурка,виновные в том,что Украина не стала как Польша. Первые два - враги-диверсанты.Третий лучше бы и не приходил.Напугал всех и обосрался.На этом и кончилось.
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15.02.2022 14:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc
с 12:00 минуты к тому что оно управлялось и только с москвы и невозможности по вашим словам это изменить
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15.02.2022 15:00 Ответить
вы ошибаетесь все можно было переключить на Киев и управлять с Киева
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15.02.2022 15:03 Ответить
кравчук еще ладно... ему мы обязаны свободой, а вот кучма с кузьмуком должны сидеть и рядом ющенко с гриценко
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15.02.2022 15:01 Ответить
Про Ющенка пападробнєє...
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15.02.2022 15:13 Ответить
А НА МИСЦІ ЦИХ ТРЬОХ ПОВИНЕН БУВ СТОЯТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМ вова на трибунах парламентів країн підписантів
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15.02.2022 15:02 Ответить
К сожалению мы оказались глупее туземцев ХV века. Туземцы тех времён получили взамен золота бусы и колокольчики, которые имели хоть какую-то ценность. А мы спустя 500 лет, в эпоху робототехники и космических технологий, взамен ЯО получили клочок обычной бумаги.
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15.02.2022 15:02 Ответить
ЭТИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ ПРИНУДИТЬ РОССИЮ И Т.П. СТРАНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И САМИ СВОЁ УТИЛИЗИРОВАТЬ !!!
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15.02.2022 15:04 Ответить
Ви хоч читайте один одного. А то хто про що! Сергей Гусаченко правильно пише: КОДИ І КНОПКИ НА ЗАПУСК РАКЕТ З ЯДЕРНИМИ БОЕГОЛОВКАМИ БУЛИ В РАШЦІ (ПІД МОСКВОЮ БУВ ЦЕНТР КЕРУВАННЯ. Я там поруч проходив строкову службу у 1986-1988). А то пішов базар-вокзал. Єдиний реальний вихід на даниц час - ДОВЕСТИ РАКЕТНИЙ КОПЛЕКС ГРІМ-2 до дальності 1000 км. До Ред Сквеа щоб долітала.
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15.02.2022 15:11 Ответить
_А, снова чушь про коды и кнопки... Эти кнопки вшиты во Вселенную как законы природы и не могут быть изменены? Весьма примитивная и глупая манипуляция.
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15.02.2022 15:33 Ответить
То "переший" зараз коди штатівських ядерних ракет і спрямуй їх на москву, якщо ти такий "вумний". Ти хоч народився був у 1991 році? Ти взагалі в курсі, яке підприємство в срср робило системи керування для ракет?
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15.02.2022 15:48 Ответить
А кто тебе мешает, имея собственную ракету, отключить ее от московского компьютера и подключить к своему?? ******* уже этим бредом про коды.
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15.02.2022 18:03 Ответить
Це все що ви кажете для РВСН. Для тактичних і о оперативно-тактичних ракет ніяких кодів для пуску не потрібно було. Я служив в ракетно-технічній базі, де були ядерні боєголовки ТР і ОТР другого і третього пуску. Таких як ця база в Північній групі військ було десь п"ять. Ну і відповідно п"ять ракетних бригад з ************ першого пуску. Підпорядковувались бригади командуючому групи військ. Ну і ще так інфа: в Польщі знаходилась найменша з груп військ в Європі.
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15.02.2022 15:57 Ответить
Дякую за роз'яснення. Я служив у війських СПРН. Цих деталей не знав. Але зараз вже що згадувати будапештській меморандум. Треба доводити програму Грім-2 до постановки на бойове чергування. 100-200 ракет із дальністю 1000 км - це вже москва. Тоді з нами будуть рахуватись.
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15.02.2022 16:10 Ответить
Зараз такі "звичайні заряди", що з однієї ракети половини кремля не буде.
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15.02.2022 15:12 Ответить
Більше тут нема про що дискутувати...
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15.02.2022 15:13 Ответить
все сейчас говорят. минские соглашения. но забыли про Будапешт. два из трех гарантов сейчас пытаются его выполнить. если они не обеспечат суверенитет Украины. что может произойти. подумайте. в Украине замкнутый цикл производства ракетного вооружения+ атомные электростанции-(Будапештский меморандум)=........
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15.02.2022 15:14 Ответить
Только осталась самая мелочь - вычистить всю кацапву, инфильтрованную во все уровни управления государством.
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15.02.2022 18:06 Ответить
А от якби була би зараз в Зєлєнскава ядерна бомба...чи в Януковича...
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15.02.2022 15:15 Ответить
Про Кравчука вообще говорить противно - гнида обыкновенная!Все беды Украины из-за этого старого тридвараса!!!
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15.02.2022 15:28 Ответить
Україна мала б зараз вже бути з відновленим ядерним потенціалом... І відновити цого мали б ми самі, або з допомогою США... Як Іран може відмовитися від ядерної зброї, якзо є приклад України?
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15.02.2022 15:43 Ответить
Попрокидались бл... (вибачте але вже не стримуюсь). А де ви були вісім років назад зі своєю заявою, де ви були при підписанні Мінських угод? Чому тоді не кричали про Будапештський меморандум? А зараз три богатиря прям, на білих конях
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15.02.2022 15:44 Ответить
Україні плюнули в обличчя,що ми маємо робити? Вірно,відновити ядерний потенціал. Засоби доставки- справа часу і трошки грошей.І на стурбованості класти як зЕ на піаніно.
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15.02.2022 15:55 Ответить
Ну тогда тоже 73% голосовали за "новые лица" бывших комуняк- Кравчука и Кучму. Вместо Черновола.
Поэтому сейчас при равных стартовых условиях, где мы а где Чехия и Польшей которые выбрали реформаторов типа Леха Валенсы и Черновола
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15.02.2022 16:06 Ответить
Україні треба обрати Порошенко президентом і почати відновлювати ядерну зброю. Все. Крапка.
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15.02.2022 16:12 Ответить
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