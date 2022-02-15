Главное управление Львовской таможни вторые сутки без электроснабжения из-за задолженности
Главное управление Львовской таможни – второй день без электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала Гостаможслужба (Customs of Ukraine), передает Цензор.НЕТ.
"Главное управление Львовской таможни, которое находится по адресу город Львов, ул. Костюшко 1, уже вторые сутки находится без электроснабжения! ... Договор с Львовоблэнерго не заключен на поставку электроэнергии, и у Львовской таможни задолженность за использованную электроэнергию!!! По предварительной информации поставка электроэнергии может быть возобновлена не ранее 18.02.2022", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий15.02.2022 14:57
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показать весь комментарий15.02.2022 14:57
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Это такой новый АНЕКДОТ?!!
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