Главное управление Львовской таможни вторые сутки без электроснабжения из-за задолженности

Главное управление Львовской таможни – второй день без электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала Гостаможслужба (Customs of Ukraine), передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление Львовской таможни, которое находится по адресу город Львов, ул. Костюшко 1, уже вторые сутки находится без электроснабжения! ... Договор с Львовоблэнерго не заключен на поставку электроэнергии, и у Львовской таможни задолженность за использованную электроэнергию!!! По предварительной информации поставка электроэнергии может быть возобновлена не ранее 18.02.2022", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЭК для поддержки энергосистемы импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля