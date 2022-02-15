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Главное управление Львовской таможни вторые сутки без электроснабжения из-за задолженности

Главное управление Львовской таможни вторые сутки без электроснабжения из-за задолженности

Главное управление Львовской таможни – второй день без электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала Гостаможслужба (Customs of Ukraine), передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление Львовской таможни, которое находится по адресу город Львов, ул. Костюшко 1, уже вторые сутки находится без электроснабжения! ... Договор с Львовоблэнерго не заключен на поставку электроэнергии, и у Львовской таможни задолженность за использованную электроэнергию!!! По предварительной информации поставка электроэнергии может быть возобновлена не ранее 18.02.2022", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Львов (4581) таможня (1958) Тарифы на электроэнергию (2163) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+14
Та начальник митниці міг би з кишенькових грошей побудувати електростанцію для митниці.
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15.02.2022 14:57
+7
А якби трохи напружився, то мав би свій енергоблок АЕС
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15.02.2022 15:17
+5
А чего налоговики за свет не платят? За растаможку *евроблях* три шкуры дерут а три копейки за свет заплатить не могут
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15.02.2022 14:57
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15.02.2022 14:54 Ответить
Та начальник митниці міг би з кишенькових грошей побудувати електростанцію для митниці.
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15.02.2022 14:57 Ответить
А якби трохи напружився, то мав би свій енергоблок АЕС
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15.02.2022 15:17 Ответить
ви настільки наївний, що думаєте, що митники для себе гроші беруть? Там у них "доля малая", все на верх їде. Не випадково митницю безпосередньо з ОП курують.
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15.02.2022 15:31 Ответить
А чего налоговики за свет не платят? За растаможку *евроблях* три шкуры дерут а три копейки за свет заплатить не могут
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15.02.2022 14:57 Ответить
Бо за цей свєт, платимо з бюджету ми, Поліграф Поліграфович, і така халепа сталася через брак НАШОГО інтересу до цього питання.
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15.02.2022 15:16 Ответить
з води на хліб
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15.02.2022 14:58 Ответить
..ну якщо вони заборгували, то йдіть нафуй з моєю заборгованістю у 10 гривень
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15.02.2022 14:58 Ответить
Подайте Христа ради червончик золотой!🙏
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15.02.2022 14:59 Ответить
І всі *архіви*стерлись...
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15.02.2022 15:06 Ответить
чого не скинуться мабудь якийсь зепоц її очолює
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15.02.2022 15:21 Ответить
В таможне нет денег?
Это такой новый АНЕКДОТ?!!
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15.02.2022 15:26 Ответить
очевидно, що, Зелена влада так побори підняла, що митникам вже самим не вистачає.
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15.02.2022 15:29 Ответить
бідні митники. Нехай, може, дадуть номер карточки начальника, люди б по пару гривень скинулись на світло на митниці?
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15.02.2022 15:27 Ответить
Та хай в карманах пошукають))))
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15.02.2022 15:27 Ответить
Театр абсурда растёт и крепнет : таможенники-миллионеры уже во 2 поколении, безнаказанно и на пох продолжающие грабить страну и отстутствие света в самой таможне... Так почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
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15.02.2022 15:31 Ответить
потрусите карманы этих работничков, там можно на новый флот ВМС Украины насобирать!
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15.02.2022 15:34 Ответить
ну пусть продадут пару кресел из кабинета начальства... и можно будет заплатить даже наперед...
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15.02.2022 15:37 Ответить
бедненький ...

https://www.youtube.com/watch?v=yP6y4aY0gNQ
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15.02.2022 15:50 Ответить
Всі бачили які будинки в львівських митників.Я впевнений що і за світло дома вони не платять.Звичка що платять тільки ім.
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15.02.2022 16:22 Ответить
Сиротинушки... (всхлипывает)...
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15.02.2022 16:33 Ответить
Когда презедент страны - клоун, то все государственное управление превращается в цирк
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15.02.2022 17:16 Ответить
Йяа ару!!! Самое коррумпированное и богатое ведомство в Украине не в состоянии оплатить электроэнергию!?
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15.02.2022 17:35 Ответить
 
 