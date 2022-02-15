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Головне управління Львівської митниці другу добу без електропостачання через заборгованість

Головне управління Львівської митниці другу добу без електропостачання через заборгованість

Головне управління Львівської митниці другий день без електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу Держмитслужба (Customs of Ukraine), передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління Львівської митниці яке знаходиться за адресою місто Львів, вул. Костюшка 1, вже другу добу знаходиться без електропостачання! ...  Договір з Львівобленерго не укладено на постачання електроенергії, і у Львівської митниці заборгованість за використану електроенергію!!! За попередньою інформацією постачання електроенергії може бути відновлено не раніше ніж 18.02.2022", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Львів (3066) митниця (1871) електроенергія (6182) Державна митна служба (637)


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Топ коментарі
+14
Та начальник митниці міг би з кишенькових грошей побудувати електростанцію для митниці.
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15.02.2022 14:57
+7
А якби трохи напружився, то мав би свій енергоблок АЕС
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15.02.2022 15:17
+5
А чего налоговики за свет не платят? За растаможку *евроблях* три шкуры дерут а три копейки за свет заплатить не могут
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15.02.2022 14:57
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15.02.2022 14:54 Відповісти
Та начальник митниці міг би з кишенькових грошей побудувати електростанцію для митниці.
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15.02.2022 14:57 Відповісти
А якби трохи напружився, то мав би свій енергоблок АЕС
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15.02.2022 15:17 Відповісти
ви настільки наївний, що думаєте, що митники для себе гроші беруть? Там у них "доля малая", все на верх їде. Не випадково митницю безпосередньо з ОП курують.
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15.02.2022 15:31 Відповісти
А чего налоговики за свет не платят? За растаможку *евроблях* три шкуры дерут а три копейки за свет заплатить не могут
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15.02.2022 14:57 Відповісти
Бо за цей свєт, платимо з бюджету ми, Поліграф Поліграфович, і така халепа сталася через брак НАШОГО інтересу до цього питання.
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15.02.2022 15:16 Відповісти
з води на хліб
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15.02.2022 14:58 Відповісти
..ну якщо вони заборгували, то йдіть нафуй з моєю заборгованістю у 10 гривень
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15.02.2022 14:58 Відповісти
Подайте Христа ради червончик золотой!🙏
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15.02.2022 14:59 Відповісти
І всі *архіви*стерлись...
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15.02.2022 15:06 Відповісти
чого не скинуться мабудь якийсь зепоц її очолює
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15.02.2022 15:21 Відповісти
В таможне нет денег?
Это такой новый АНЕКДОТ?!!
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15.02.2022 15:26 Відповісти
очевидно, що, Зелена влада так побори підняла, що митникам вже самим не вистачає.
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15.02.2022 15:29 Відповісти
бідні митники. Нехай, може, дадуть номер карточки начальника, люди б по пару гривень скинулись на світло на митниці?
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15.02.2022 15:27 Відповісти
Та хай в карманах пошукають))))
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15.02.2022 15:27 Відповісти
Театр абсурда растёт и крепнет : таможенники-миллионеры уже во 2 поколении, безнаказанно и на пох продолжающие грабить страну и отстутствие света в самой таможне... Так почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
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15.02.2022 15:31 Відповісти
потрусите карманы этих работничков, там можно на новый флот ВМС Украины насобирать!
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15.02.2022 15:34 Відповісти
ну пусть продадут пару кресел из кабинета начальства... и можно будет заплатить даже наперед...
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15.02.2022 15:37 Відповісти
бедненький ...

https://www.youtube.com/watch?v=yP6y4aY0gNQ
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15.02.2022 15:50 Відповісти
Всі бачили які будинки в львівських митників.Я впевнений що і за світло дома вони не платять.Звичка що платять тільки ім.
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15.02.2022 16:22 Відповісти
Сиротинушки... (всхлипывает)...
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15.02.2022 16:33 Відповісти
Когда презедент страны - клоун, то все государственное управление превращается в цирк
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Йяа ару!!! Самое коррумпированное и богатое ведомство в Украине не в состоянии оплатить электроэнергию!?
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15.02.2022 17:35 Відповісти
 
 