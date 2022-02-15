Головне управління Львівської митниці другу добу без електропостачання через заборгованість
Головне управління Львівської митниці другий день без електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу Держмитслужба (Customs of Ukraine), передає Цензор.НЕТ.
"Головне управління Львівської митниці яке знаходиться за адресою місто Львів, вул. Костюшка 1, вже другу добу знаходиться без електропостачання! ... Договір з Львівобленерго не укладено на постачання електроенергії, і у Львівської митниці заборгованість за використану електроенергію!!! За попередньою інформацією постачання електроенергії може бути відновлено не раніше ніж 18.02.2022", - йдеться у повідомленні.
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+14 Серая Лиса
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+7 Tommy Lee
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+5 Valter Valter
показати весь коментар15.02.2022 14:57
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Это такой новый АНЕКДОТ?!!
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