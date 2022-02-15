Царев - кандидат на главу оккупационной администрации РФ в Украине, - Financial Times
Бывший нардеп-"регионал" Олег Царев, после событий на Майдане в 2014 году бежавший в оккупированный Крым, рассматривается Кремлем как возможный кандидат на должность главы оккупационной администрации в случае нападения на Украину.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя в западной разведке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам анонимного чиновника, имя Царева в качестве возможного кандидата Путина для смены режима в Украине было получено от разведки США. Информация стала доступной для разведывательного альянса Five Eyes. В него входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Сам Царев это отрицает: "Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня, меня даже не приглашают на эфиры российских федеральных каналов, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте".
Ранее пресса писала, что ставленником Москвы в пророссийском марионеточном правительстве в Украине в случае нападения России может стать экс-депутат Евгений Мураев. Тот это отрицал.
Теперь аналитики Financial Times отмечают, что кандидатура Царева имеет еще меньше смысла, чем ранее упомянутые разведками Британии и США фамилии.
"Царев – дискредитированный клоун. Он и Мураев – токсичные антиукраинские политики. Их единственная поддержка в Украине находится под прицелом", – ответил политический консультант Брайан Меффорд.
По данным издания Bild, после нападения России Кремль готовит развертывание оккупационной администрации, которая после "референдума" под вооруженным давлением должна сместить легитимные органы украинской власти.
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