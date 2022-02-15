Царьов - кандидат на главу окупаційної адміністрації РФ в Україні, - Financial Times
Колишній нардеп-"регіонал" Олег Царьов, який після подій на Майдані в 2014 році втік до окупованого Криму, розглядається Кремлем як можливий кандидат на посаду голови окупаційної адміністрації в разі нападу на Україну.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представника у західній розвідці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
За словами анонімного чиновника, ім'я Царьова було отримано від розвідки США. Інформація стала доступною для розвідувального альянсу Five Eyes. До нього входять США, Великобританія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.
Сам Царьов це заперечує: "Це доволі кумедна ситуація. Подивіться на мене, мене навіть не запрошують на ефіри російських федеральних каналів, тому що я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті".
Раніше преса писала, що ставлеником Москви у проросійському маріонетковому уряді в Україні у разі нападу Росії може стати ексдепутат Євгеній Мураєв. Той це заперечував.
Тепер аналітики Financial Times зазначають, що кандидатура Царьова має ще менше сенсу, ніж раніше згадані розвідками Британії та США прізвища.
"Царьов - дискредитований клоун. Він і Мураєв - токсичні антиукраїнські політики. Їхня єдина підтримка в Україні знаходиться під прицілом", - зазначає політичний консультант Браян Меффорд.
За даними видання Bild, після нападу Росії Кремль готує розгортання окупаційної адміністрації, яка після "референдуму" під дулом зброї повинна змістити легітимні органи української влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Два пузырька боярки и с ним можно всё порешать ......
Головне, щоб дерев хватило для зелені міст…