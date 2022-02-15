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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы готовы к гибридным формам нападения на Украину, - Бербок

Мы готовы к гибридным формам нападения на Украину, - Бербок

В случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Бербок отметила важность прямых переговоров и внимательную проверку любой информации, которая распространяется в открытом пространстве.

"Мы находимся в ситуации, когда реальностью является размещение войск на границе с Украиной, и если сообщение об отводе части войск будет действительно подтверждено делами, это стало бы хорошим сигналом. Но мы также в прошлом были свидетелями гибридных форм нападения... Мы готовы к любому развитию событий", - заявила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что нет иллюзий о возможности России воплотить свои планы в жизнь. Именно поэтому, по словам Бербок, во время многочисленных переговоров в последнее время партнеры пытались сообщить Москве, какие последствия будет иметь любая агрессия против Украины.

Также смотрите: "Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (6933) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+9
«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истреблять крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». Лев Толстой. «Хаджи-Мурат».
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15.02.2022 17:41
+7
Вы готовы, а Приватбанк нет. Все сервисы НЕ РАБОТАЮТ! Несколько часов системы банка подвергаются мощной атаке. И мы точно знаем, кто и откуда. И это - только начало
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15.02.2022 17:45
+7
Кстати, Ощадбанк тоже «лежит»…
как и сайт ВСУ. Кацапов рук дело. Дурное дело - нехитрое, могут тол ко гадить
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15.02.2022 18:18
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«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истреблять крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». Лев Толстой. «Хаджи-Мурат».
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15.02.2022 17:41 Ответить
...Да, Байден загнал Путина в цугванг. Если тот не начнет войну - отлично. Если начнет, значит, Байден был кругом прав. И у него теперь вообще будет полный карт-бланш.
Но, как мы и говорили вчера, пятьдесят три процента американцев считают, что США должны остаться в стороне от войны в Украине.
И сейчас Байдена начнут клевать. Обвинять во лжи. В нагнетании ситуации. В очернении России. В манипуляциях во имя своего собственного рейтинга. Припомнят химоружие в Багдаде - следите за руками, как только эта тема выползет в украинском фейсбуке, значит, этот человек точно либо полезный идиот, либо реально на зарплате Кремля. И вообще во всем.
И Зеленского будут тыкать затычкой в каждую бочку - вот, смотрите, сам Президент Украины обвиняет Байдена в нагнетании!

Шестнадцатое февраля станет началом спада пика активности помощи Украине. Поток вооружений превратится сначала в ручеек, потом пересохнет совсем. У Украины есть несколько недель, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Выжать из неё всё, что только возможно. Какое счастье, что решение этого вопроса сейчас находится в руках необразованного клоуна с подростковым сознанием, правда?
А Путин, повторюсь, умеет играть вдолгую. Он умеет ждать подходящего момента.

Но. Кастет у нас уже есть. Боже, храни Байдена и этого Рыжего с соседнего района. - Бабчєнко
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15.02.2022 17:44 Ответить
Німчура від вас ні якої користі, ви стали проблемою для багатьох країн!!!!!!
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15.02.2022 17:44 Ответить
Деньги дают, на том спасибо. У немцев явное отвращение от наших "великих" руководителей, так как они в курсе что это все говно коррумпированное. Как только начнет разваливаться угрожающая нам страна, название которой лучше не упоминать (чтобы не портить никому настроения). Вся та мразота что руководила страной 30 лет должна понести ответственность за развал всего, демографический кризис, экономические репутационные потери Украины от их неэффективного руководства и "личных интересов".
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15.02.2022 18:48 Ответить
Вы готовы, а Приватбанк нет. Все сервисы НЕ РАБОТАЮТ! Несколько часов системы банка подвергаются мощной атаке. И мы точно знаем, кто и откуда. И это - только начало
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15.02.2022 17:45 Ответить
Сегодня, 15 февраля начались перебои в работе мобильного приложения "Приват24". Появились проблемы с запуском приложения и проведением платежей. Сообщается, что Приватбанк подвергается сильной DDоS-атаке, передает телеграм-канал Сегодня.
Так, пользователи жалуются в соцсетях, что банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги, не работает мобильный банкинг.
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15.02.2022 18:10 Ответить
Увы, так. Такова надежность наших информационных систем банков Украин. А вот Цензор работает! Молодцы, перешли на надёжный хостинг.
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15.02.2022 18:17 Ответить
тьху, тьху)))
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15.02.2022 18:22 Ответить
Если дудосить любой сайт то рано или поздно он ляжет. Нормальная защита наших информационных систем так как восстановили всё быстро. Больше волнуют вопросы защиты персональных данных которые тупо продаются на черном рынке, но это уже проблема курицы а не яйца.
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15.02.2022 18:41 Ответить
Кстати, Ощадбанк тоже «лежит»…
как и сайт ВСУ. Кацапов рук дело. Дурное дело - нехитрое, могут тол ко гадить
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15.02.2022 18:18 Ответить
Німці ..."Завжди готові"... до нападу на Україну !
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15.02.2022 17:54 Ответить
Назар Приходько@nazareye·25 мин

Ліг сайт Міноборони України.
Приватбанк та Ощадбанк працюють з перебоями
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15.02.2022 18:03 Ответить
Зараз йде гібридна війна проти України. І захід не був до неї готовим.
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15.02.2022 18:09 Ответить
Они готовы только выражать обеспокоенности и озабоченности. Сытость, комфорт развращают, а если ещё газпромовскиеденьги суют, то…
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15.02.2022 18:20 Ответить
захід був, а може і є..., активним учасником в гібридній війні московії проти України: шрьодери, рари, оланди, макрони, кнайселі та інші адепти руSSкого міра...
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15.02.2022 20:19 Ответить
Добре, що вони готові. Набрали попкорну і вмостились зручніше. Головне щоб ми були готові.
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15.02.2022 18:24 Ответить
А ми підготувались в 2019...
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15.02.2022 18:29 Ответить
какой красивый министр
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15.02.2022 18:29 Ответить
скидку на газ потребуют у пукина?
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15.02.2022 18:55 Ответить
Поки Шольц і Бербок базарять про свою крутість ,біля Луцька Боїнг RC-135V відстежує орків в бульбашії. А перед тим в придістров"ї.
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15.02.2022 18:59 Ответить
Тільки що розвернувся і полетів на схід.
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15.02.2022 19:02 Ответить
Ще тільки що чути було шум двигунів.
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15.02.2022 19:03 Ответить
Она (и ее партия) одина из немногих немецких политиков с проукраинской позицией и делает что может, учитывая что канцлер "не рыба не мясо". Канцлер и МИД Германии от разных партий с разной позицией.
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15.02.2022 19:39 Ответить
гібридна війна проти України точиться в Києві руками медведчуків, рабіновичів, труханових, шуфричів, мураєвих, бойків, сивох, партнових, татарових та інших багаточислених адептів руSSкого міра...
Це ДУЖЕ цікаво:

www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA

все те, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 20:14 Ответить
 
 