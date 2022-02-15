Мы готовы к гибридным формам нападения на Украину, - Бербок
В случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Бербок отметила важность прямых переговоров и внимательную проверку любой информации, которая распространяется в открытом пространстве.
"Мы находимся в ситуации, когда реальностью является размещение войск на границе с Украиной, и если сообщение об отводе части войск будет действительно подтверждено делами, это стало бы хорошим сигналом. Но мы также в прошлом были свидетелями гибридных форм нападения... Мы готовы к любому развитию событий", - заявила глава МИД Германии.
Она подчеркнула, что нет иллюзий о возможности России воплотить свои планы в жизнь. Именно поэтому, по словам Бербок, во время многочисленных переговоров в последнее время партнеры пытались сообщить Москве, какие последствия будет иметь любая агрессия против Украины.
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Но, как мы и говорили вчера, пятьдесят три процента американцев считают, что США должны остаться в стороне от войны в Украине.
И сейчас Байдена начнут клевать. Обвинять во лжи. В нагнетании ситуации. В очернении России. В манипуляциях во имя своего собственного рейтинга. Припомнят химоружие в Багдаде - следите за руками, как только эта тема выползет в украинском фейсбуке, значит, этот человек точно либо полезный идиот, либо реально на зарплате Кремля. И вообще во всем.
И Зеленского будут тыкать затычкой в каждую бочку - вот, смотрите, сам Президент Украины обвиняет Байдена в нагнетании!
Шестнадцатое февраля станет началом спада пика активности помощи Украине. Поток вооружений превратится сначала в ручеек, потом пересохнет совсем. У Украины есть несколько недель, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Выжать из неё всё, что только возможно. Какое счастье, что решение этого вопроса сейчас находится в руках необразованного клоуна с подростковым сознанием, правда?
А Путин, повторюсь, умеет играть вдолгую. Он умеет ждать подходящего момента.
Но. Кастет у нас уже есть. Боже, храни Байдена и этого Рыжего с соседнего района. - Бабчєнко
Так, пользователи жалуются в соцсетях, что банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги, не работает мобильный банкинг.
как и сайт ВСУ. Кацапов рук дело. Дурное дело - нехитрое, могут тол ко гадить
Ліг сайт Міноборони України.
Приватбанк та Ощадбанк працюють з перебоями
Це ДУЖЕ цікаво:
www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA
все те, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!