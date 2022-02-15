Мы готовы к гибридным формам нападения на Украину, - Бербок

В случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Бербок отметила важность прямых переговоров и внимательную проверку любой информации, которая распространяется в открытом пространстве.

"Мы находимся в ситуации, когда реальностью является размещение войск на границе с Украиной, и если сообщение об отводе части войск будет действительно подтверждено делами, это стало бы хорошим сигналом. Но мы также в прошлом были свидетелями гибридных форм нападения... Мы готовы к любому развитию событий", - заявила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что нет иллюзий о возможности России воплотить свои планы в жизнь. Именно поэтому, по словам Бербок, во время многочисленных переговоров в последнее время партнеры пытались сообщить Москве, какие последствия будет иметь любая агрессия против Украины.

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