Ми готові до гібридних форм нападу на Україну, - Бербок
У разі реального відведення частини російських військ, які стягнуто до кордонів України, Захід буде вважати це позитивним сигналом, але все одно не буде забувати про інші можливі сценарії розвитку ситуації.
Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Бербок наголосила на важливості прямих переговорів і уважної перевірки будь-якої інформації, яка поширюється у відкритому просторі.
"Ми перебуваємо в ситуації, коли реальністю є розміщення військ на кордоні з Україною, і якщо повідомлення про відведення частини військ буде дійсно підтверджено справами, це стало би добрим сигналом. Але ми також в минулому були свідками гібридних форм нападу…Ми готові до будь-якого розвитку подій", - заявила очільниця МЗС Німеччини.
Вона наголосила, що немає ілюзій щодо спроможності Росії втілити свої плани у життя. Саме тому, за словами Бербок, під час численних переговорів останнім часом партнери намагалися довести до відома Москви, які наслідки матиме будь-яка агресія проти України.
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Но, как мы и говорили вчера, пятьдесят три процента американцев считают, что США должны остаться в стороне от войны в Украине.
И сейчас Байдена начнут клевать. Обвинять во лжи. В нагнетании ситуации. В очернении России. В манипуляциях во имя своего собственного рейтинга. Припомнят химоружие в Багдаде - следите за руками, как только эта тема выползет в украинском фейсбуке, значит, этот человек точно либо полезный идиот, либо реально на зарплате Кремля. И вообще во всем.
И Зеленского будут тыкать затычкой в каждую бочку - вот, смотрите, сам Президент Украины обвиняет Байдена в нагнетании!
Шестнадцатое февраля станет началом спада пика активности помощи Украине. Поток вооружений превратится сначала в ручеек, потом пересохнет совсем. У Украины есть несколько недель, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Выжать из неё всё, что только возможно. Какое счастье, что решение этого вопроса сейчас находится в руках необразованного клоуна с подростковым сознанием, правда?
А Путин, повторюсь, умеет играть вдолгую. Он умеет ждать подходящего момента.
Но. Кастет у нас уже есть. Боже, храни Байдена и этого Рыжего с соседнего района. - Бабчєнко
Так, пользователи жалуются в соцсетях, что банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги, не работает мобильный банкинг.
как и сайт ВСУ. Кацапов рук дело. Дурное дело - нехитрое, могут тол ко гадить
Ліг сайт Міноборони України.
Приватбанк та Ощадбанк працюють з перебоями
Це ДУЖЕ цікаво:
www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA
все те, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!