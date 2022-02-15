Ми готові до гібридних форм нападу на Україну, - Бербок

У разі реального відведення частини російських військ, які стягнуто до кордонів України, Захід буде вважати це позитивним сигналом, але все одно не буде забувати про інші можливі сценарії розвитку ситуації.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Бербок наголосила на важливості прямих переговорів і уважної перевірки будь-якої інформації, яка поширюється у відкритому просторі.

"Ми перебуваємо в ситуації, коли реальністю є розміщення військ на кордоні з Україною, і якщо повідомлення про відведення частини військ буде дійсно підтверджено справами, це стало би добрим сигналом. Але ми також в минулому були свідками гібридних форм нападу…Ми готові до будь-якого розвитку подій", - заявила очільниця МЗС Німеччини.

Вона наголосила, що немає ілюзій щодо спроможності Росії втілити свої плани у життя. Саме тому, за словами Бербок, під час численних переговорів останнім часом партнери намагалися довести до відома Москви, які наслідки матиме будь-яка агресія проти України.

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