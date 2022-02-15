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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рассчитываем, что Италия донесет России недопустимость агрессии против Украины, - Кулеба

Рассчитываем, что Италия донесет России недопустимость агрессии против Украины, - Кулеба

В Украине рассчитывают на донесение итальянской стороной руководству РФ недопустимости дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"После Киева Луиджи посетит Москву, поэтому мы обменялись оценками ситуации с безопасностью, скоординировали наши позиции… Рассчитываем, что существующий между Италией и Россией уровень двусторонних отношений позволит итальянской стороне убедительно донести до российского руководства недопустимость дальнейшей вооруженной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Италия готова практическими шагами помогать Украине в сдерживании РФ, в частности, поддержкой разработанного в ЕС пакета санкций.

Кулеба также сообщил, что Ди Майо поддерживает идею о том, что РФ не имеет права голоса по поводу евроатлантических перспектив Украины. "Для меня важно было услышать сегодня, что Луиджи также понимает, что российское обострение вокруг Украины – это не только проблема Украины, это проблема евроатлантической и глобальной безопасности. Мы также сошлись во мнении о том, что никто, кроме Украины и членов НАТО, не имеет права голоса в дискуссии о членстве Украины в Альянсе", - сказал глава украинского МИД.

Также читайте: США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп

Автор: 

Италия (1640) Кулеба Дмитрий (2880) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+4
Зря на Италию расчитываете, там у путиноидов все на мази.
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15.02.2022 18:54
+3
Італія,маріонеточна країна, друг путлєра, вони такі самі як німчура, угорщина, іспанія та і тіж фрунцузи!!!!! вони всі підписують санкції а самі кусають собі всі кінцівки " коли ж це з Україною все закінчиться" !!!!!!
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15.02.2022 19:03
+2
Для мене італійська як рідна мова. Скільки з ними спілкувався про політику, завжди засмучувався. Ватники вони.
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15.02.2022 18:57
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Ага они чуть лучше венгров и давно мечтают о снятии санкций с параши
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15.02.2022 18:53 Ответить
Зря на Италию расчитываете, там у путиноидов все на мази.
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15.02.2022 18:54 Ответить
Несла, несла и не донесла..
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15.02.2022 18:55 Ответить
Для мене італійська як рідна мова. Скільки з ними спілкувався про політику, завжди засмучувався. Ватники вони.
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15.02.2022 18:57 Ответить
ага итальянцы которые в первой мировой были на стороне Германии и Австро-Венгрии, потом резко переметнулись к Антанте. Во второй мировой родоначальники фашизма. Сейчас ведут странную политику. Ага да-да они донесут.
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15.02.2022 19:01 Ответить
Італія,маріонеточна країна, друг путлєра, вони такі самі як німчура, угорщина, іспанія та і тіж фрунцузи!!!!! вони всі підписують санкції а самі кусають собі всі кінцівки " коли ж це з Україною все закінчиться" !!!!!!
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15.02.2022 19:03 Ответить
О, прокинулись ! Захотілось теж крапельку слави! Француз приїжджав, облажався, повидавав купу неоприлюднених домовленостей, німець був, зе шобла пообіцяла зміни до Конституції України, тепер італійці приїхали. Цікаво, їм щось пообіцяли зелені? Але дізнаємось про це коли в Московії прес-конференція буде. Що зешобла, здають німці з французами ваші домовленості по здачі інтересів України? Радше держались би США і Британії, гляди і досиділи б свій строк, а так ви рухаєтесь в напряму Ростова-на-Дону, а він не резовий
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15.02.2022 19:10 Ответить
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15.02.2022 19:17 Ответить
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15.02.2022 19:18 Ответить
Не треба забувати, що ***** просто так не нападе, бо "добрий та справедливий". Воно зробить якийсь жахливий злочин, буцімто це зробила Україна, а потім погоне задоволених, що є виправдання, мародерів та вбивць грабувати міста та села.
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15.02.2022 19:22 Ответить
А Кулеба таки мрійник однако...
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15.02.2022 19:24 Ответить
Та кацапи скажуть італійцям, що вони сама мирна нація і ніколи навіть і не думала нападати. То видумка бандьоров, які постійно хочуть напасти на російськомовний даунбас і вбивати їх громадян. А вони миротворці і пильнують, щоб не допустити цього "безпредела", правда не на своїй території, але то таке, бо амюріканці розсварили ці два наріда і заставили кацапів залізти в Крим і на Даунбас.
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16.02.2022 09:28 Ответить
 
 