Рассчитываем, что Италия донесет России недопустимость агрессии против Украины, - Кулеба

В Украине рассчитывают на донесение итальянской стороной руководству РФ недопустимости дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"После Киева Луиджи посетит Москву, поэтому мы обменялись оценками ситуации с безопасностью, скоординировали наши позиции… Рассчитываем, что существующий между Италией и Россией уровень двусторонних отношений позволит итальянской стороне убедительно донести до российского руководства недопустимость дальнейшей вооруженной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Италия готова практическими шагами помогать Украине в сдерживании РФ, в частности, поддержкой разработанного в ЕС пакета санкций.

Кулеба также сообщил, что Ди Майо поддерживает идею о том, что РФ не имеет права голоса по поводу евроатлантических перспектив Украины. "Для меня важно было услышать сегодня, что Луиджи также понимает, что российское обострение вокруг Украины – это не только проблема Украины, это проблема евроатлантической и глобальной безопасности. Мы также сошлись во мнении о том, что никто, кроме Украины и членов НАТО, не имеет права голоса в дискуссии о членстве Украины в Альянсе", - сказал глава украинского МИД.

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