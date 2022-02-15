Розраховуємо, що Італія донесе до Росії неприпустимість агресії проти України, - Кулеба

В України розраховують на донесення італійською стороною до керівництва РФ неприпустимості подальшої агресії проти України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Києва Луїджі відвідає Москву, тому ми обмінялися оцінками безпекової ситуації, скоординували наші позиції… Розраховуємо, що рівень двосторонніх відносин, який існує між Італією та Росією, дозволить італійській стороні переконливо донести до російського керівництва неприпустимість подальшої збройної агресії проти України", - сказав Кулеба.

За його словами, Італія готова практичними кроками допомагати Україні у стримуванні РФ, зокрема підтримкою розробленого в ЄС пакета санкцій.

Кулеба також повідомив, що Ді Майо підтримує ідею про те, що РФ не має права голосу щодо євроатлантичних перспектив України. "Для мене важливо було почути сьогодні, що Луїджі так само розуміє, що російське загострення довкола України – це не лише проблема України, це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки. Ми також зійшлися на думці про те, що ніхто, крім України та членів НАТО, не має права голосу в дискусії про членство України в Альянсі", - сказав очільник українського МЗС.

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