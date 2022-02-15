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Розраховуємо, що Італія донесе до Росії неприпустимість агресії проти України, - Кулеба

Розраховуємо, що Італія донесе до Росії неприпустимість агресії проти України, - Кулеба

В України розраховують на донесення італійською стороною до керівництва РФ неприпустимості подальшої агресії проти України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Києва Луїджі відвідає Москву, тому ми обмінялися оцінками безпекової ситуації, скоординували наші позиції… Розраховуємо, що рівень двосторонніх відносин, який існує між Італією та Росією, дозволить італійській стороні переконливо донести до російського керівництва неприпустимість подальшої збройної агресії проти України", - сказав Кулеба.

За його словами, Італія готова практичними кроками допомагати Україні у стримуванні РФ, зокрема підтримкою розробленого в ЄС пакета санкцій.

Кулеба також повідомив, що Ді Майо підтримує ідею про те, що РФ не має права голосу щодо євроатлантичних перспектив України. "Для мене важливо було почути сьогодні, що Луїджі так само розуміє, що російське загострення довкола України – це не лише проблема України, це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки. Ми також зійшлися на думці про те, що ніхто, крім України та членів НАТО, не має права голосу в дискусії про членство України в Альянсі", - сказав очільник українського МЗС.

Також читайте: Глава МЗС Італії Ді Майо днями відвідає Україну і РФ

Автор: 

Італія (1565) Кулеба Дмитро (3604) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+4
Зря на Италию расчитываете, там у путиноидов все на мази.
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15.02.2022 18:54
+3
Італія,маріонеточна країна, друг путлєра, вони такі самі як німчура, угорщина, іспанія та і тіж фрунцузи!!!!! вони всі підписують санкції а самі кусають собі всі кінцівки " коли ж це з Україною все закінчиться" !!!!!!
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15.02.2022 19:03
+2
Для мене італійська як рідна мова. Скільки з ними спілкувався про політику, завжди засмучувався. Ватники вони.
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15.02.2022 18:57
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Ага они чуть лучше венгров и давно мечтают о снятии санкций с параши
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15.02.2022 18:53 Відповісти
Зря на Италию расчитываете, там у путиноидов все на мази.
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15.02.2022 18:54 Відповісти
Несла, несла и не донесла..
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15.02.2022 18:55 Відповісти
Для мене італійська як рідна мова. Скільки з ними спілкувався про політику, завжди засмучувався. Ватники вони.
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15.02.2022 18:57 Відповісти
ага итальянцы которые в первой мировой были на стороне Германии и Австро-Венгрии, потом резко переметнулись к Антанте. Во второй мировой родоначальники фашизма. Сейчас ведут странную политику. Ага да-да они донесут.
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15.02.2022 19:01 Відповісти
Італія,маріонеточна країна, друг путлєра, вони такі самі як німчура, угорщина, іспанія та і тіж фрунцузи!!!!! вони всі підписують санкції а самі кусають собі всі кінцівки " коли ж це з Україною все закінчиться" !!!!!!
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15.02.2022 19:03 Відповісти
О, прокинулись ! Захотілось теж крапельку слави! Француз приїжджав, облажався, повидавав купу неоприлюднених домовленостей, німець був, зе шобла пообіцяла зміни до Конституції України, тепер італійці приїхали. Цікаво, їм щось пообіцяли зелені? Але дізнаємось про це коли в Московії прес-конференція буде. Що зешобла, здають німці з французами ваші домовленості по здачі інтересів України? Радше держались би США і Британії, гляди і досиділи б свій строк, а так ви рухаєтесь в напряму Ростова-на-Дону, а він не резовий
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15.02.2022 19:10 Відповісти
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15.02.2022 19:17 Відповісти
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15.02.2022 19:18 Відповісти
Не треба забувати, що ***** просто так не нападе, бо "добрий та справедливий". Воно зробить якийсь жахливий злочин, буцімто це зробила Україна, а потім погоне задоволених, що є виправдання, мародерів та вбивць грабувати міста та села.
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15.02.2022 19:22 Відповісти
А Кулеба таки мрійник однако...
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15.02.2022 19:24 Відповісти
Та кацапи скажуть італійцям, що вони сама мирна нація і ніколи навіть і не думала нападати. То видумка бандьоров, які постійно хочуть напасти на російськомовний даунбас і вбивати їх громадян. А вони миротворці і пильнують, щоб не допустити цього "безпредела", правда не на своїй території, але то таке, бо амюріканці розсварили ці два наріда і заставили кацапів залізти в Крим і на Даунбас.
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16.02.2022 09:28 Відповісти
 
 