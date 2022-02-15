Япония предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки
Япония приняла решение оказать Украине финансовую поддержку в размере $100 млн и направить $3 млн на развитие медицинской сферы.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится о телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
"Владимир Зеленский выразил благодарность за принятое Японией решение оказать нашему государству финансовую поддержку в размере 100 млн долл., а также дополнительно направить 3 млн долл. на развитие медицинской сферы", - сказано на сайте главы государства.
Также Зеленский и Кисида обсудили ситуацию, развитие мирного процесса и повышение оборонной и финансовой устойчивости Украины.
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показать весь комментарий15.02.2022 19:18
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гроші, єрмакамії скиздять
ありがとうArigatō (Дякую)
Але краще б ви надіслали нам допомогу зброєю та обладнанням.
Наприклад, прилади нічного бачення нам дуже потрібні.
З нами весь світ!