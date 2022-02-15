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Япония предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки

Япония предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки

Япония приняла решение оказать Украине финансовую поддержку в размере $100 млн и направить $3 млн на развитие медицинской сферы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится о телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Владимир Зеленский выразил благодарность за принятое Японией решение оказать нашему государству финансовую поддержку в размере 100 млн долл., а также дополнительно направить 3 млн долл. на развитие медицинской сферы", - сказано на сайте главы государства.

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Также Зеленский и Кисида обсудили ситуацию, развитие мирного процесса и повышение оборонной и финансовой устойчивости Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) помощь (7773) Япония (1308)


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Топ комментарии
+6
зрк треба надавати.
гроші, єрмакамії скиздять
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15.02.2022 19:18
+4
Real friends 🇺🇦🇯🇵
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15.02.2022 19:18
+3
А колись ми їм давали дозиметри для аварії, ковдри, гуманітарку. Але явно не на такі величезні гроші. Ось так у таких сумних реаліях стало видно друзів.
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15.02.2022 19:21
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Real friends 🇺🇦🇯🇵
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15.02.2022 19:18 Ответить
Скромнєнько.Однак Японія різко збільшує витрати на оборону в протистоянні з Китам.
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15.02.2022 19:28 Ответить
Враховуючи загальне ставлення японців до гайдзинів це норм. Головне, на яких умовах.
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15.02.2022 21:38 Ответить
зрк треба надавати.
гроші, єрмакамії скиздять
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15.02.2022 19:18 Ответить
це шо, кредит чи халява?
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15.02.2022 19:20 Ответить
А колись ми їм давали дозиметри для аварії, ковдри, гуманітарку. Але явно не на такі величезні гроші. Ось так у таких сумних реаліях стало видно друзів.
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15.02.2022 19:21 Ответить
Благодарим за помощь, Курилами вернём
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15.02.2022 19:33 Ответить
посмотрите на его лицо это же дегенерат
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15.02.2022 20:43 Ответить


ありがとうArigatō (Дякую)
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15.02.2022 19:50 Ответить
Лучше не давали эти деньги. Всем и так известно, что эта помощь поедет в оманские и катарские офшоры зеленой твари.
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15.02.2022 20:31 Ответить
Беня доволен!
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15.02.2022 21:12 Ответить
Красно дякую вам великодушна Японія!
Але краще б ви надіслали нам допомогу зброєю та обладнанням.
Наприклад, прилади нічного бачення нам дуже потрібні.
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15.02.2022 22:01 Ответить
Thank you, Japan. I like Japan.
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16.02.2022 01:50 Ответить
гроші аж з Японії. нічого собі.
З нами весь світ!
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16.02.2022 02:43 Ответить
респект.
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16.02.2022 22:25 Ответить
 
 