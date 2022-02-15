Япония предоставит Украине $100 млн финансовой поддержки

Япония приняла решение оказать Украине финансовую поддержку в размере $100 млн и направить $3 млн на развитие медицинской сферы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится о телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Владимир Зеленский выразил благодарность за принятое Японией решение оказать нашему государству финансовую поддержку в размере 100 млн долл., а также дополнительно направить 3 млн долл. на развитие медицинской сферы", - сказано на сайте главы государства.

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Также Зеленский и Кисида обсудили ситуацию, развитие мирного процесса и повышение оборонной и финансовой устойчивости Украины.