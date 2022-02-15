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Японія надасть Україні $100 млн фінансової підтримки

Японія надасть Україні $100 млн фінансової підтримки

Японія ухвалила рішення надати Україні фінансову підтримку в розмірі $100 млн та спраямувати $3 млн на розвиток медичної сфери.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться про телефонну розмову президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Володимир Зеленський висловив окрему подяку за ухвалене Японією рішення надати нашій державі фінансову підтримку в розмірі 100 млн дол., а також додатково спрямувати 3 млн дол. на розвиток медичної сфери", - сказано на сайті глави держави.

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Також Зеленський та Кішіда обговорили безпекову ситуацію, розвиток мирного процесу та підвищення оборонної та фінансової стійкості України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) допомога (8308) Японія (1199)


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Топ коментарі
+6
зрк треба надавати.
гроші, єрмакамії скиздять
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15.02.2022 19:18
+4
Real friends 🇺🇦🇯🇵
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15.02.2022 19:18
+3
А колись ми їм давали дозиметри для аварії, ковдри, гуманітарку. Але явно не на такі величезні гроші. Ось так у таких сумних реаліях стало видно друзів.
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15.02.2022 19:21
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Real friends 🇺🇦🇯🇵
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15.02.2022 19:18 Відповісти
Скромнєнько.Однак Японія різко збільшує витрати на оборону в протистоянні з Китам.
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15.02.2022 19:28 Відповісти
Враховуючи загальне ставлення японців до гайдзинів це норм. Головне, на яких умовах.
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15.02.2022 21:38 Відповісти
зрк треба надавати.
гроші, єрмакамії скиздять
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15.02.2022 19:18 Відповісти
це шо, кредит чи халява?
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15.02.2022 19:20 Відповісти
А колись ми їм давали дозиметри для аварії, ковдри, гуманітарку. Але явно не на такі величезні гроші. Ось так у таких сумних реаліях стало видно друзів.
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15.02.2022 19:21 Відповісти
Благодарим за помощь, Курилами вернём
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15.02.2022 19:33 Відповісти
посмотрите на его лицо это же дегенерат
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15.02.2022 20:43 Відповісти


ありがとうArigatō (Дякую)
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15.02.2022 19:50 Відповісти
Лучше не давали эти деньги. Всем и так известно, что эта помощь поедет в оманские и катарские офшоры зеленой твари.
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15.02.2022 20:31 Відповісти
Беня доволен!
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15.02.2022 21:12 Відповісти
Красно дякую вам великодушна Японія!
Але краще б ви надіслали нам допомогу зброєю та обладнанням.
Наприклад, прилади нічного бачення нам дуже потрібні.
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15.02.2022 22:01 Відповісти
Thank you, Japan. I like Japan.
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16.02.2022 01:50 Відповісти
гроші аж з Японії. нічого собі.
З нами весь світ!
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16.02.2022 02:43 Відповісти
респект.
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16.02.2022 22:25 Відповісти
 
 