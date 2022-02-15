Японія надасть Україні $100 млн фінансової підтримки

Японія ухвалила рішення надати Україні фінансову підтримку в розмірі $100 млн та спраямувати $3 млн на розвиток медичної сфери.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться про телефонну розмову президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Володимир Зеленський висловив окрему подяку за ухвалене Японією рішення надати нашій державі фінансову підтримку в розмірі 100 млн дол., а також додатково спрямувати 3 млн дол. на розвиток медичної сфери", - сказано на сайті глави держави.

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Також Зеленський та Кішіда обговорили безпекову ситуацію, розвиток мирного процесу та підвищення оборонної та фінансової стійкості України.