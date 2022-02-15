Посольство Италии в Киеве остается открытым, - глава МИД Ди Майо

Италия верит, что дипломатическим путем можно решить ситуацию вокруг Украины и оставляет свое посольство в Киеве открытым.

Об этом заявил министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Я подчеркнул моему коллеге, что наше посольство Италии в Киеве остается открытым и полностью оперативно работает", - акцентировал Ди Майо.

"Единственный путь, который я вижу в данной ситуации, – это путь мира и главное в этом – это дипломатия. Я верю в то, что дипломатическим путем и благодаря дипломатам мы сможем мирным путем решить сложившуюся ситуацию", - сказал министр.

Ди Майо добавил, что после визита в Киев будет обсуждать дипломатическое решение конфликта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках своего визита в Москву 16 февраля, а также с партнерами в следующий понедельник, 21 февраля.

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