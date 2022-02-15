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Посольство Италии в Киеве остается открытым, - глава МИД Ди Майо

Посольство Италии в Киеве остается открытым, - глава МИД Ди Майо

Италия верит, что дипломатическим путем можно решить ситуацию вокруг Украины и оставляет свое посольство в Киеве открытым.

Об этом заявил министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Я подчеркнул моему коллеге, что наше посольство Италии в Киеве остается открытым и полностью оперативно работает", - акцентировал Ди Майо.

"Единственный путь, который я вижу в данной ситуации, – это путь мира и главное в этом – это дипломатия. Я верю в то, что дипломатическим путем и благодаря дипломатам мы сможем мирным путем решить сложившуюся ситуацию", - сказал министр.

Ди Майо добавил, что после визита в Киев будет обсуждать дипломатическое решение конфликта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках своего визита в Москву 16 февраля, а также с партнерами в следующий понедельник, 21 февраля.

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Автор: 

Италия (1640) посольство (1079) Луиджи Ди Майо (24)


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Бассист Manowar?! начеб-то не схожий...
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15.02.2022 19:41 Ответить
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15.02.2022 19:45 Ответить
Дипломатия бесполезна когда психиатры не успели.
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15.02.2022 19:49 Ответить
А это здесь к чему? Какая связь с новостью?
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15.02.2022 19:54 Ответить
Мабуть імпотент Так люби своїх жінок, а не мастурбує на порнохабі Не заздрь
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15.02.2022 20:11 Ответить
Вспомнил анекдот:
-- А вы с женщиной хоть раз спали?
-- Спал.
-- Ну и...?
-- Жалкое подобие левой руки.
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15.02.2022 20:15 Ответить
Ага, въезд из за ковида итальянцы нам ограничили ,да еще авиарейсы хотят отменить.
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15.02.2022 19:51 Ответить
Італія союзники Кацапстану на Південно-Західному ТВД.
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15.02.2022 20:13 Ответить
 
 