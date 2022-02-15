Посольство Італії в Києві залишається відкритим, - глава МЗС Ді Майо

Італія вірить, що дипломатичним шляхом можливо розв’язати ситуацію навколо України, та залишає своє посольство у Києві відкритим.

Про це заявив міністр закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Я підкреслив моєму колезі, що наше посольство Італії в Києві залишається відкритим і повністю оперативно працює", - акцентував Ді Майо.

"Єдиний шлях, який я бачу у даній ситуації, – це шлях миру і головне в цьому - це дипломатія. Я вірю в те, що дипломатичним шляхом і завдяки дипломатам ми зможемо мирним шляхом розв’язати ситуацію, що склалася", - сказав міністр.

Ді Майо додав, що після візиту до Києва обговорюватиме дипломатичне вирішення конфлікту на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в рамках свого візиту до Москви 16 лютого, а також з партнерами наступного понеділка, 21 лютого.

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