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Посольство Італії в Києві залишається відкритим, - глава МЗС Ді Майо

Посольство Італії в Києві залишається відкритим, - глава МЗС Ді Майо

Італія вірить, що дипломатичним шляхом можливо розв’язати ситуацію навколо України, та залишає своє посольство у Києві відкритим.

Про це заявив міністр закордонних справ  Італійської Республіки Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Я підкреслив моєму колезі, що наше посольство Італії в Києві залишається відкритим і повністю оперативно працює", - акцентував Ді Майо.

"Єдиний шлях, який я бачу у даній ситуації, – це шлях миру і головне в цьому - це дипломатія. Я вірю в те, що дипломатичним шляхом і завдяки дипломатам ми зможемо мирним шляхом розв’язати ситуацію, що склалася", - сказав міністр.

Ді Майо додав, що після візиту до Києва обговорюватиме дипломатичне вирішення конфлікту на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в рамках свого візиту до Москви 16 лютого, а також з партнерами наступного понеділка, 21 лютого.

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Італія (1565) посольство (942) Луїджі Ді Майо (32)


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Бассист Manowar?! начеб-то не схожий...
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15.02.2022 19:41 Відповісти
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15.02.2022 19:45 Відповісти
Дипломатия бесполезна когда психиатры не успели.
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15.02.2022 19:49 Відповісти
А это здесь к чему? Какая связь с новостью?
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15.02.2022 19:54 Відповісти
Мабуть імпотент Так люби своїх жінок, а не мастурбує на порнохабі Не заздрь
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15.02.2022 20:11 Відповісти
Вспомнил анекдот:
-- А вы с женщиной хоть раз спали?
-- Спал.
-- Ну и...?
-- Жалкое подобие левой руки.
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15.02.2022 20:15 Відповісти
Ага, въезд из за ковида итальянцы нам ограничили ,да еще авиарейсы хотят отменить.
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15.02.2022 19:51 Відповісти
Італія союзники Кацапстану на Південно-Західному ТВД.
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15.02.2022 20:13 Відповісти
 
 