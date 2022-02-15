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Байден выступит с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине, - CNN

Байден выступит с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине, - CNN

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением о текущей ситуации с безопасностью в Украине в 22:30 во вторник, сообщает телеканал СNN со ссылкой на собственные источники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден предоставит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени. – Ред.), сообщил источник, знакомый с ситуацией", - говорится в сообщении.

Читайте: Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Украину: Сейчас нам нечего подтвердить

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26489) CNN (117)


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Топ комментарии
+38
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15.02.2022 20:16
+28
На США и Британию одна надежда, наркет без их давления все по сливает
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15.02.2022 20:09
+24
...нет, оно будет планировать захват Украины
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15.02.2022 20:08
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Правила форума Совет форумчан
***** знову буде корчити з себе сплячого, нє ???
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15.02.2022 20:04 Ответить
...нет, оно будет планировать захват Украины
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15.02.2022 20:08 Ответить
Чому дегенерати так ******* слідувати діям злих геніїв. Якщо пекло існує, Гітлер в шоці від президента ватастану
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15.02.2022 20:28 Ответить
На США и Британию одна надежда, наркет без их давления все по сливает
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15.02.2022 20:09 Ответить
хвалити Богу що хоть Президент США пояснить ситуацію,
поки Президент України відсутній
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15.02.2022 21:11 Ответить
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15.02.2022 20:10 Ответить
слова МіхАлкова, музика Ель Реґістана
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15.02.2022 20:17 Ответить
В недалекому майбутньому ця пісня стане гімном Свободи людства!
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15.02.2022 20:23 Ответить
А шо, кто-то собирается брать их в плен?
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15.02.2022 20:25 Ответить
А рабы?
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15.02.2022 20:32 Ответить
нахера вони в плену - тупа алкашня, лінива і криворука з них навіть раби ніякі. Он сосід двох привіз з АТО,то на ОЛХ ледве продав за безцінь якимсь чеченам.
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15.02.2022 20:34 Ответить
Может не надо было спешить, у меня вон двое нормально на черных работах,могут копать , могут не копать. Хотя после вторжения их дохера будет,так цены упадут
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15.02.2022 20:54 Ответить
от, ті що вміють копать будуть копати ями для всіх решту хто припреться.
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15.02.2022 21:07 Ответить
и паралельно будем под кацабскими никами пищать шо путин это все организовал потому что испугался что в Украине сбербанк закроют
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15.02.2022 20:26 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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15.02.2022 20:14 Ответить
Задавили з росіянами зебіла з двох боків, лоха гріх не кинути, але це не кінець.
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15.02.2022 20:14 Ответить
Давай санкції московитам !
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15.02.2022 20:15 Ответить
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15.02.2022 20:16 Ответить
А головне москва по суті добилась чого хотіла, захід показав що він типу відстояв цінності, а заплатить Україна.
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15.02.2022 20:16 Ответить
І чого ж вона добилась, повєдай нам, експерт.
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15.02.2022 20:26 Ответить
Те що я казав все сталося, зеленський на все згоден, росія разом з панікою заходу нас ізолювала та нанесла величезних збитків, громадяни західних країн евакуюються, а разом з ними й їх інвестиції, активи держави знецінюються. По заявах і обіцянках рекомендую почитати пресу за межами Цензора, там вже дочорта неприємних сюрпризів.
Зараз буде виступ і Байдена і заяви євросоюзу, америка скоріш за все заявить що не бачить відводу військ, слідкує за ситуацією і чекає рішення путіна, санкцій ніхто вводити не буде. Росіяни не відведуть війська доки не почнеться обговорення мінську в україні, нічого доброго не видно, і захід і росія давлять на нашу владу.
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15.02.2022 20:53 Ответить
громадяни західних країн евакуюються, а разом з ними й їх інвестиції, активи держави знецінюються
А тепер чмо упороте назви хоча б одного інвестора, інвестора --а НЕ СПЕКУЛЯНТА який взяв кредит в своїй країні і вклав в ОВГЗ, який вивіз обладнання та вивів виробництво з України в іншу країну.
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15.02.2022 21:16 Ответить
Скабеевщину иди ***** рассказывай
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15.02.2022 21:34 Ответить
Тих потвор я не слухаю і вам не раджу, а правду в Україні на відміну від параші говорити поки ще можна.
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15.02.2022 21:38 Ответить
А по суті питання є щось відповісти??? Мудила ти копито! Ти тому й отримав таке питання оскільки ти МУДОЗВОН! Я працюю на підприємстві де 100% іноземний капітал! Тобто обладнання дороговартісне. 1800 працівників. Зарплатня на руки 10200 мінімальна. Але ще жодного не скоротили та і не звільнили з усіма цими подіями!
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15.02.2022 21:54 Ответить
Вже й на цензорі пишуть, все що я писав сталося.
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16.02.2022 20:37 Ответить
Якби був Порох Президентом України, після сьогоднішнього зашквару госдури - вже би зформувався новий переговорний формат, де-факто анти******/формат, в складі України, США, Сполученого Королівства (це обов'язкові учасники) і ще, припустимо, Канади, Франції та Німеччини з де-юре назвою (мій робочий варіант) "За збереження миру в Європі". Заради збереження миру можна було би і ***** запросити туди... Але весь цимус цього формату був би в тому, щоб вигадувати все нові та нові санкції для *****, його оточення, для всіх касапів всієї московщини.
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15.02.2022 20:16 Ответить
Если бы Поршенко был президентои, то уже дня 2 как был бы принят особый статус, а ты бы кукарекал, что так нада, патамушта другова выхада небыла, чтобы путин не напал.
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15.02.2022 20:25 Ответить
на Прямому у Пороха аж бісики в очах скакали - було видно що з цією ситуації він би розіграв шикарну дипломатичну партію
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15.02.2022 21:13 Ответить
Опять скажет что вот вот нападут, у них одна пластинка.
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15.02.2022 20:18 Ответить
А у тваво ***** какая пластинка?
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15.02.2022 21:36 Ответить
Кацапа, а що луганський півнячий кут визволили?
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15.02.2022 20:20 Ответить
мразь запореберная не в курске что патронный завод как и Луганск был захвачен козлорылыми еще ДО того как порох стал президентом? )))) в спам, свинобобик
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15.02.2022 20:21 Ответить
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15.02.2022 20:50 Ответить
Где это можно почитать или увидеть?
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15.02.2022 20:56 Ответить
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15.02.2022 20:56 Ответить
А партия гринпоца?
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15.02.2022 20:58 Ответить
22:31 ожидаем заявлене опудала о том, что дядюшка Джо выжил из ума и он все врет.
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15.02.2022 20:21 Ответить
"Сестра в шоці.Ніяких інструкцій,як діяти у випадку війни.700 дітей аж ніяк не поміститься в підвал.А вони присилають наказ,щоб завтра урочисто підняли прапор,заспівали гімн.Все розмістили на сайті школи і скинули звіт на область" © твитер
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15.02.2022 20:24 Ответить
Прямо как в 2014 - "вот толька что пазванили родственники из Киева, хоспидя что деется биндеравцы убивют русскаязычных."
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15.02.2022 20:28 Ответить
какой шок??клоун поступает один в один как совок! чернобыль грохнул,а людей на парад загнали! (не находите параллели)так и здесь!!кацапские ракеты в любой момент могут свалиться! а он призывает чтоб чем больше людей под них вышло!!(навеличнийший что тут сказать!!)
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15.02.2022 20:33 Ответить
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15.02.2022 21:37 Ответить
Сьогодні на сесії Одеської міськради на робочих місцях біля кожного депутата розставили прапори України. Депутат від Одеського осередку партії Шарія Ілля Фрейман, зібрав прапорці біля депутатів своєї фракції та відкинув їх подалі. Мерзота.
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15.02.2022 20:25 Ответить
Ізраїль Заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні‼️🤬

Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
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15.02.2022 20:36 Ответить
Причому "Залізний купол" виключно для оборони мирного населення ! Той же ПТУР можна використовувати і в нападі , а вот "Залізний купол" -ні!
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15.02.2022 21:08 Ответить
20% населення олені, про високі демократичні цінності красиво тільки говорити.
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15.02.2022 21:42 Ответить
Ну, давай, розкажеш, що ти надиплЬОматував і надомовлявся за стільки часу.
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15.02.2022 20:43 Ответить
Що міркувати про "мірИ" й скілька в їх полюсів требо трохи розбиратися в "географії питання" .
Якщо в тебе двійка по географії не варто видавати себе за експьорда .

Є така спеціалізація - "економічна географія" .
Й якщо в тебе 1.5% від світового ВВП , ти аж ніяк не можешь бути хоч якимось полюсом . Я вже не кажу про структурно особливість ціх 1.5% .

Як сказав властник Гуглу й колишній москвіч Сергій Брін - "Раїся це Нижня Вольта, але з ракетами" . Додати більше нема чого .

Ну не може одна з 10 світових бензоколонок бути полюсом тільки тому , що вони бігають з сірниками по світу .
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15.02.2022 21:00 Ответить
У на президент Байден или ЗМЧ? Байден больше переживает и делает для украинцев чем ЗМЧ
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15.02.2022 20:49 Ответить
ЗМЧ.... это земегачмо? или чето другое?
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15.02.2022 20:58 Ответить
Да какая разніца.
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15.02.2022 21:02 Ответить
почему чмо Мега? чмо маленьке
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15.02.2022 21:17 Ответить
Байден за сумісництвом виконує обов'язки президента України. Бо ЗМЧ (зелене маленьке чмо) крім видавати відосики більше ні на що не здатне.
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15.02.2022 21:07 Ответить
Крім того що між Луцьком і Житомиром баражує Боїнг RC-135V з Румунії появився безпілотник RQ-4A/
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15.02.2022 21:14 Ответить
Боїнг полетів на базу в дойчів. А Глобал Хаук вже біля Кропивницького на висоті 17 км.
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15.02.2022 21:28 Ответить
 
 