Байден выступит с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине, - CNN

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением о текущей ситуации с безопасностью в Украине в 22:30 во вторник, сообщает телеканал СNN со ссылкой на собственные источники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден предоставит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени. – Ред.), сообщил источник, знакомый с ситуацией", - говорится в сообщении.

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