Байден выступит с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине, - CNN
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением о текущей ситуации с безопасностью в Украине в 22:30 во вторник, сообщает телеканал СNN со ссылкой на собственные источники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Байден предоставит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (в 22:30 по киевскому времени. – Ред.), сообщил источник, знакомый с ситуацией", - говорится в сообщении.
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поки Президент України відсутній
Зараз буде виступ і Байдена і заяви євросоюзу, америка скоріш за все заявить що не бачить відводу військ, слідкує за ситуацією і чекає рішення путіна, санкцій ніхто вводити не буде. Росіяни не відведуть війська доки не почнеться обговорення мінську в україні, нічого доброго не видно, і захід і росія давлять на нашу владу.
А тепер чмо упороте назви хоча б одного інвестора, інвестора --а НЕ СПЕКУЛЯНТА який взяв кредит в своїй країні і вклав в ОВГЗ, який вивіз обладнання та вивів виробництво з України в іншу країну.
Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
Якщо в тебе двійка по географії не варто видавати себе за експьорда .
Є така спеціалізація - "економічна географія" .
Й якщо в тебе 1.5% від світового ВВП , ти аж ніяк не можешь бути хоч якимось полюсом . Я вже не кажу про структурно особливість ціх 1.5% .
Як сказав властник Гуглу й колишній москвіч Сергій Брін - "Раїся це Нижня Вольта, але з ракетами" . Додати більше нема чого .
Ну не може одна з 10 світових бензоколонок бути полюсом тільки тому , що вони бігають з сірниками по світу .