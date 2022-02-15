УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5333 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
20 971 69

Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні, - CNN

Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні, - CNN

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить із заявою про поточну безпекову ситуацію в Україні о 22:30 у вівторок, повідомляє телеканал СNN із посиланням на власні джерела.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (о 22:30 за київським часом – ред.), повідомило джерело, обізнане з ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Джонсон після розмови з Байденом: "Залишається вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх загроз"

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22614) CNN (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
показати весь коментар
15.02.2022 20:16
+28
На США и Британию одна надежда, наркет без их давления все по сливает
показати весь коментар
15.02.2022 20:09
+24
...нет, оно будет планировать захват Украины
показати весь коментар
15.02.2022 20:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** знову буде корчити з себе сплячого, нє ???
показати весь коментар
15.02.2022 20:04 Відповісти
...нет, оно будет планировать захват Украины
показати весь коментар
15.02.2022 20:08 Відповісти
Чому дегенерати так ******* слідувати діям злих геніїв. Якщо пекло існує, Гітлер в шоці від президента ватастану
показати весь коментар
15.02.2022 20:28 Відповісти
На США и Британию одна надежда, наркет без их давления все по сливает
показати весь коментар
15.02.2022 20:09 Відповісти
хвалити Богу що хоть Президент США пояснить ситуацію,
поки Президент України відсутній
показати весь коментар
15.02.2022 21:11 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:10 Відповісти
слова МіхАлкова, музика Ель Реґістана
показати весь коментар
15.02.2022 20:17 Відповісти
В недалекому майбутньому ця пісня стане гімном Свободи людства!
показати весь коментар
15.02.2022 20:23 Відповісти
А шо, кто-то собирается брать их в плен?
показати весь коментар
15.02.2022 20:25 Відповісти
А рабы?
показати весь коментар
15.02.2022 20:32 Відповісти
нахера вони в плену - тупа алкашня, лінива і криворука з них навіть раби ніякі. Он сосід двох привіз з АТО,то на ОЛХ ледве продав за безцінь якимсь чеченам.
показати весь коментар
15.02.2022 20:34 Відповісти
Может не надо было спешить, у меня вон двое нормально на черных работах,могут копать , могут не копать. Хотя после вторжения их дохера будет,так цены упадут
показати весь коментар
15.02.2022 20:54 Відповісти
от, ті що вміють копать будуть копати ями для всіх решту хто припреться.
показати весь коментар
15.02.2022 21:07 Відповісти
и паралельно будем под кацабскими никами пищать шо путин это все организовал потому что испугался что в Украине сбербанк закроют
показати весь коментар
15.02.2022 20:26 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
показати весь коментар
15.02.2022 20:14 Відповісти
Задавили з росіянами зебіла з двох боків, лоха гріх не кинути, але це не кінець.
показати весь коментар
15.02.2022 20:14 Відповісти
Давай санкції московитам !
показати весь коментар
15.02.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:16 Відповісти
А головне москва по суті добилась чого хотіла, захід показав що він типу відстояв цінності, а заплатить Україна.
показати весь коментар
15.02.2022 20:16 Відповісти
І чого ж вона добилась, повєдай нам, експерт.
показати весь коментар
15.02.2022 20:26 Відповісти
Те що я казав все сталося, зеленський на все згоден, росія разом з панікою заходу нас ізолювала та нанесла величезних збитків, громадяни західних країн евакуюються, а разом з ними й їх інвестиції, активи держави знецінюються. По заявах і обіцянках рекомендую почитати пресу за межами Цензора, там вже дочорта неприємних сюрпризів.
Зараз буде виступ і Байдена і заяви євросоюзу, америка скоріш за все заявить що не бачить відводу військ, слідкує за ситуацією і чекає рішення путіна, санкцій ніхто вводити не буде. Росіяни не відведуть війська доки не почнеться обговорення мінську в україні, нічого доброго не видно, і захід і росія давлять на нашу владу.
показати весь коментар
15.02.2022 20:53 Відповісти
громадяни західних країн евакуюються, а разом з ними й їх інвестиції, активи держави знецінюються
А тепер чмо упороте назви хоча б одного інвестора, інвестора --а НЕ СПЕКУЛЯНТА який взяв кредит в своїй країні і вклав в ОВГЗ, який вивіз обладнання та вивів виробництво з України в іншу країну.
показати весь коментар
15.02.2022 21:16 Відповісти
Скабеевщину иди ***** рассказывай
показати весь коментар
15.02.2022 21:34 Відповісти
Тих потвор я не слухаю і вам не раджу, а правду в Україні на відміну від параші говорити поки ще можна.
показати весь коментар
15.02.2022 21:38 Відповісти
А по суті питання є щось відповісти??? Мудила ти копито! Ти тому й отримав таке питання оскільки ти МУДОЗВОН! Я працюю на підприємстві де 100% іноземний капітал! Тобто обладнання дороговартісне. 1800 працівників. Зарплатня на руки 10200 мінімальна. Але ще жодного не скоротили та і не звільнили з усіма цими подіями!
показати весь коментар
15.02.2022 21:54 Відповісти
Вже й на цензорі пишуть, все що я писав сталося.
показати весь коментар
16.02.2022 20:37 Відповісти
Якби був Порох Президентом України, після сьогоднішнього зашквару госдури - вже би зформувався новий переговорний формат, де-факто анти******/формат, в складі України, США, Сполученого Королівства (це обов'язкові учасники) і ще, припустимо, Канади, Франції та Німеччини з де-юре назвою (мій робочий варіант) "За збереження миру в Європі". Заради збереження миру можна було би і ***** запросити туди... Але весь цимус цього формату був би в тому, щоб вигадувати все нові та нові санкції для *****, його оточення, для всіх касапів всієї московщини.
показати весь коментар
15.02.2022 20:16 Відповісти
Если бы Поршенко был президентои, то уже дня 2 как был бы принят особый статус, а ты бы кукарекал, что так нада, патамушта другова выхада небыла, чтобы путин не напал.
показати весь коментар
15.02.2022 20:25 Відповісти
на Прямому у Пороха аж бісики в очах скакали - було видно що з цією ситуації він би розіграв шикарну дипломатичну партію
показати весь коментар
15.02.2022 21:13 Відповісти
Опять скажет что вот вот нападут, у них одна пластинка.
показати весь коментар
15.02.2022 20:18 Відповісти
А у тваво ***** какая пластинка?
показати весь коментар
15.02.2022 21:36 Відповісти
Кацапа, а що луганський півнячий кут визволили?
показати весь коментар
15.02.2022 20:20 Відповісти
мразь запореберная не в курске что патронный завод как и Луганск был захвачен козлорылыми еще ДО того как порох стал президентом? )))) в спам, свинобобик
показати весь коментар
15.02.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:50 Відповісти
Где это можно почитать или увидеть?
показати весь коментар
15.02.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:56 Відповісти
А партия гринпоца?
показати весь коментар
15.02.2022 20:58 Відповісти
22:31 ожидаем заявлене опудала о том, что дядюшка Джо выжил из ума и он все врет.
показати весь коментар
15.02.2022 20:21 Відповісти
"Сестра в шоці.Ніяких інструкцій,як діяти у випадку війни.700 дітей аж ніяк не поміститься в підвал.А вони присилають наказ,щоб завтра урочисто підняли прапор,заспівали гімн.Все розмістили на сайті школи і скинули звіт на область" © твитер
показати весь коментар
15.02.2022 20:24 Відповісти
Прямо как в 2014 - "вот толька что пазванили родственники из Киева, хоспидя что деется биндеравцы убивют русскаязычных."
показати весь коментар
15.02.2022 20:28 Відповісти
какой шок??клоун поступает один в один как совок! чернобыль грохнул,а людей на парад загнали! (не находите параллели)так и здесь!!кацапские ракеты в любой момент могут свалиться! а он призывает чтоб чем больше людей под них вышло!!(навеличнийший что тут сказать!!)
показати весь коментар
15.02.2022 20:33 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 21:37 Відповісти
Сьогодні на сесії Одеської міськради на робочих місцях біля кожного депутата розставили прапори України. Депутат від Одеського осередку партії Шарія Ілля Фрейман, зібрав прапорці біля депутатів своєї фракції та відкинув їх подалі. Мерзота.
показати весь коментар
15.02.2022 20:25 Відповісти
Ізраїль Заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні‼️🤬

Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
показати весь коментар
15.02.2022 20:36 Відповісти
Причому "Залізний купол" виключно для оборони мирного населення ! Той же ПТУР можна використовувати і в нападі , а вот "Залізний купол" -ні!
показати весь коментар
15.02.2022 21:08 Відповісти
20% населення олені, про високі демократичні цінності красиво тільки говорити.
показати весь коментар
15.02.2022 21:42 Відповісти
Ну, давай, розкажеш, що ти надиплЬОматував і надомовлявся за стільки часу.
показати весь коментар
15.02.2022 20:43 Відповісти
Що міркувати про "мірИ" й скілька в їх полюсів требо трохи розбиратися в "географії питання" .
Якщо в тебе двійка по географії не варто видавати себе за експьорда .

Є така спеціалізація - "економічна географія" .
Й якщо в тебе 1.5% від світового ВВП , ти аж ніяк не можешь бути хоч якимось полюсом . Я вже не кажу про структурно особливість ціх 1.5% .

Як сказав властник Гуглу й колишній москвіч Сергій Брін - "Раїся це Нижня Вольта, але з ракетами" . Додати більше нема чого .

Ну не може одна з 10 світових бензоколонок бути полюсом тільки тому , що вони бігають з сірниками по світу .
показати весь коментар
15.02.2022 21:00 Відповісти
У на президент Байден или ЗМЧ? Байден больше переживает и делает для украинцев чем ЗМЧ
показати весь коментар
15.02.2022 20:49 Відповісти
ЗМЧ.... это земегачмо? или чето другое?
показати весь коментар
15.02.2022 20:58 Відповісти
Да какая разніца.
показати весь коментар
15.02.2022 21:02 Відповісти
почему чмо Мега? чмо маленьке
показати весь коментар
15.02.2022 21:17 Відповісти
Байден за сумісництвом виконує обов'язки президента України. Бо ЗМЧ (зелене маленьке чмо) крім видавати відосики більше ні на що не здатне.
показати весь коментар
15.02.2022 21:07 Відповісти
Крім того що між Луцьком і Житомиром баражує Боїнг RC-135V з Румунії появився безпілотник RQ-4A/
показати весь коментар
15.02.2022 21:14 Відповісти
Боїнг полетів на базу в дойчів. А Глобал Хаук вже біля Кропивницького на висоті 17 км.
показати весь коментар
15.02.2022 21:28 Відповісти
 
 