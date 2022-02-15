20 971 69
Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні, - CNN
Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить із заявою про поточну безпекову ситуацію в Україні о 22:30 у вівторок, повідомляє телеканал СNN із посиланням на власні джерела.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (о 22:30 за київським часом – ред.), повідомило джерело, обізнане з ситуацією", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+38 olele
показати весь коментар15.02.2022 20:16
+28 Mr Vice President
показати весь коментар15.02.2022 20:09
+24 Топ Ган
показати весь коментар15.02.2022 20:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поки Президент України відсутній
Зараз буде виступ і Байдена і заяви євросоюзу, америка скоріш за все заявить що не бачить відводу військ, слідкує за ситуацією і чекає рішення путіна, санкцій ніхто вводити не буде. Росіяни не відведуть війська доки не почнеться обговорення мінську в україні, нічого доброго не видно, і захід і росія давлять на нашу владу.
А тепер чмо упороте назви хоча б одного інвестора, інвестора --а НЕ СПЕКУЛЯНТА який взяв кредит в своїй країні і вклав в ОВГЗ, який вивіз обладнання та вивів виробництво з України в іншу країну.
Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
Якщо в тебе двійка по географії не варто видавати себе за експьорда .
Є така спеціалізація - "економічна географія" .
Й якщо в тебе 1.5% від світового ВВП , ти аж ніяк не можешь бути хоч якимось полюсом . Я вже не кажу про структурно особливість ціх 1.5% .
Як сказав властник Гуглу й колишній москвіч Сергій Брін - "Раїся це Нижня Вольта, але з ракетами" . Додати більше нема чого .
Ну не може одна з 10 світових бензоколонок бути полюсом тільки тому , що вони бігають з сірниками по світу .