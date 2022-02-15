Байден виступить із заявою про безпекову ситуацію в Україні, - CNN

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить із заявою про поточну безпекову ситуацію в Україні о 22:30 у вівторок, повідомляє телеканал СNN із посиланням на власні джерела.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден надасть оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (о 22:30 за київським часом – ред.), повідомило джерело, обізнане з ситуацією", - йдеться в повідомленні.

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