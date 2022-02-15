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Новости Война
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Подтверждений отвода войск РФ от Украины нет, - руководитель InformNapalm Бурко

Подтверждений отвода войск РФ от Украины нет, - руководитель InformNapalm Бурко

Российских сил, расположенных у границ Украины, мало для большого вторжения, но достаточно для локальных гибридных действий в ОРДЛО.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"МО РФ объявило об "отводе части войск после учений в пункты постоянной дислокации". Примечательно, что речь идет только о части Западного и Южного военных округов, которые и так дислоцируются недалеко от Украины. А вот о силах, которые были переброшены из Восточного военного округа, пока речь не идет", - отметил он.

Бурко пишет, что кроме заявлений МО РФ сейчас нет подтверждений, что войска России действительно возвращаются в места постоянной дислокации.

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"Несмотря на все хайповые заголовки западных СМИ, сейчас выглядит маловероятным, что сил РФ, которые были сосредоточены у границ, может хватить для такой операции. Поэтому такие действия со стороны Москвы выглядят обреченными на поражение и повлекут тяжелые последствия в первую очередь для самой России. Но менее масштабные локальные гибридные действия в ОРДЛО вполне возможны", – добавил он.

Автор: 

россия (95402)


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Топ комментарии
+20
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15.02.2022 20:14
+6
выпрашивают полезных санкций, ну раз выпрашивают, то нужно напихать им по самые помидоры.
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15.02.2022 20:14
+6
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 20:23
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15.02.2022 20:13 Ответить
Ізраїль Заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні‼️🤬

Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
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15.02.2022 20:37 Ответить
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15.02.2022 20:14 Ответить
Із злиденної та вимираючої країни (росії) починаючи з 2019 року тишком-нишком у великому обсязі вивозиться золото. Хтось поспішає наповнити долар золотим змістом для правлячої олігархії? За даними Федеральної митної служби (ФМС), у 2020 році експорт золота виріс на 160%, з РФ пішло 320 тонн золота за здобутих 290 тонн. За січень-жовтень 2021 року з росії було відправлено на експорт 240,5 тонни золота, а видобуток його за той самий час становив 218,79 тонни.

З проданого золота 90% виїхало до Лондона, до центру світової торгівлі, 1 тонна пішла до Німеччини, 600 кілограмів - до Казахстану, півтонни відправлено до Швейцарії. До того ж, якщо в 2020 році на експорті золота РФ отримала 18,5 млрд доларів доходу, то в 2021-му, після підписання в червні президентом Путіним закону, що дозволяє залишати експортний виторг від продажу сировини, зокрема золота, за кордоном, внутрішні прибутки від вивезення золота різко впали.
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15.02.2022 20:39 Ответить
чим довше маршрут ешелону...
...тим більше тіктокерів його знімуть

Радощі та зубожіння@RDVLx

Если кто-то не понял

Это значит, что пригодной техники и личного состава у русни маловато - и они тащат отовсюду, чтобы создать видимость нипабидимой армеи, которая можытпавтарить
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15.02.2022 21:03 Ответить
многоходовочки фуйла чтоб не закончились войной -
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !
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15.02.2022 20:14 Ответить
выпрашивают полезных санкций, ну раз выпрашивают, то нужно напихать им по самые помидоры.
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15.02.2022 20:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 20:23 Ответить
А их и не будет. Войска южного и западного округов и так находятся в местах своей дислокации, куда их отводить?
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15.02.2022 20:29 Ответить
***** непередбачуване
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15.02.2022 20:33 Ответить
Хворе ***** мріє провести парад ороків в Києві 23 лютого.
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15.02.2022 20:34 Ответить
Орків
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15.02.2022 20:35 Ответить
Мєчтать нє врєдно.
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15.02.2022 20:41 Ответить
Какой отвод, они там и были, просто часть войск была во временных лагерях на полигонах и теперь их отвели по месту постоянной службы, при этом большая часть техники так и осталась на месте.
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15.02.2022 20:36 Ответить
і наші хлопці підтягнулись до кордонів ! сьогодні проїзджав , бачив в новенькій формі з гарматами ! приємно дивитись ! здоров'я Вам захисники , хай Бог береже кожного !
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15.02.2022 20:51 Ответить
https://news.dialog.ua/246409_1644943728 лапти допрыгались ))))
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15.02.2022 21:07 Ответить
Армия России восстала против Путина (видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/armija-rossii-vosstala-protiv-putina-video/ .
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15.02.2022 21:28 Ответить
Це відведення очей. Загроза та ж сама.
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15.02.2022 21:56 Ответить
 
 