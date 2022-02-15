Подтверждений отвода войск РФ от Украины нет, - руководитель InformNapalm Бурко

Российских сил, расположенных у границ Украины, мало для большого вторжения, но достаточно для локальных гибридных действий в ОРДЛО.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"МО РФ объявило об "отводе части войск после учений в пункты постоянной дислокации". Примечательно, что речь идет только о части Западного и Южного военных округов, которые и так дислоцируются недалеко от Украины. А вот о силах, которые были переброшены из Восточного военного округа, пока речь не идет", - отметил он.

Бурко пишет, что кроме заявлений МО РФ сейчас нет подтверждений, что войска России действительно возвращаются в места постоянной дислокации.

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"Несмотря на все хайповые заголовки западных СМИ, сейчас выглядит маловероятным, что сил РФ, которые были сосредоточены у границ, может хватить для такой операции. Поэтому такие действия со стороны Москвы выглядят обреченными на поражение и повлекут тяжелые последствия в первую очередь для самой России. Но менее масштабные локальные гибридные действия в ОРДЛО вполне возможны", – добавил он.