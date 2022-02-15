Подтверждений отвода войск РФ от Украины нет, - руководитель InformNapalm Бурко
Российских сил, расположенных у границ Украины, мало для большого вторжения, но достаточно для локальных гибридных действий в ОРДЛО.
Об этом пишет в Фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.
"МО РФ объявило об "отводе части войск после учений в пункты постоянной дислокации". Примечательно, что речь идет только о части Западного и Южного военных округов, которые и так дислоцируются недалеко от Украины. А вот о силах, которые были переброшены из Восточного военного округа, пока речь не идет", - отметил он.
Бурко пишет, что кроме заявлений МО РФ сейчас нет подтверждений, что войска России действительно возвращаются в места постоянной дислокации.
"Несмотря на все хайповые заголовки западных СМИ, сейчас выглядит маловероятным, что сил РФ, которые были сосредоточены у границ, может хватить для такой операции. Поэтому такие действия со стороны Москвы выглядят обреченными на поражение и повлекут тяжелые последствия в первую очередь для самой России. Но менее масштабные локальные гибридные действия в ОРДЛО вполне возможны", – добавил он.
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З проданого золота 90% виїхало до Лондона, до центру світової торгівлі, 1 тонна пішла до Німеччини, 600 кілограмів - до Казахстану, півтонни відправлено до Швейцарії. До того ж, якщо в 2020 році на експорті золота РФ отримала 18,5 млрд доларів доходу, то в 2021-му, після підписання в червні президентом Путіним закону, що дозволяє залишати експортний виторг від продажу сировини, зокрема золота, за кордоном, внутрішні прибутки від вивезення золота різко впали.
...тим більше тіктокерів його знімуть
Радощі та зубожіння@RDVLx
Если кто-то не понял
Это значит, что пригодной техники и личного состава у русни маловато - и они тащат отовсюду, чтобы создать видимость нипабидимой армеи, которая можытпавтарить
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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