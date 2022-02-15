Підтверджень відведення військ РФ від України нема, - керівник InformNapalm Бурко

Російських сил, розташованих біля кордонів України, замало для великого вторгнення, але достатньо для локальних гібридних дій в ОРДЛО.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"МО РФ оголосило про "відведення частини військ після навчань у пункти постійної дислокації". Прикметно, що мова йде лише про частини Західного та Південного військового округів, які і так дислокуються неподалік України. А от про сили, які були перекинути зі Східного військового округу поки не йдеться", - зазначив він.

Бурко пише, що, крім заяв МО РФ зараз нема підтверджень, що війська Росії дійсно повертаються до місць постійної дислокації.

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"Попри всі хайпові заголовки західних ЗМІ наразі виглядає малоймовірним, що сил РФ, які були зосереджені біля кордонів, може вистачити для такої операції. Тож такі дії з боку Москви виглядають приреченими на поразку і потягнуть за собою тяжкі наслідки в першу чергу для самої Росії. Але менш масштабні локальні гібридні дії в ОРДЛО цілком можливі", - додав він.