Підтверджень відведення військ РФ від України нема, - керівник InformNapalm Бурко
Російських сил, розташованих біля кордонів України, замало для великого вторгнення, але достатньо для локальних гібридних дій в ОРДЛО.
Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.
"МО РФ оголосило про "відведення частини військ після навчань у пункти постійної дислокації". Прикметно, що мова йде лише про частини Західного та Південного військового округів, які і так дислокуються неподалік України. А от про сили, які були перекинути зі Східного військового округу поки не йдеться", - зазначив він.
Бурко пише, що, крім заяв МО РФ зараз нема підтверджень, що війська Росії дійсно повертаються до місць постійної дислокації.
"Попри всі хайпові заголовки західних ЗМІ наразі виглядає малоймовірним, що сил РФ, які були зосереджені біля кордонів, може вистачити для такої операції. Тож такі дії з боку Москви виглядають приреченими на поразку і потягнуть за собою тяжкі наслідки в першу чергу для самої Росії. Але менш масштабні локальні гібридні дії в ОРДЛО цілком можливі", - додав він.
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З проданого золота 90% виїхало до Лондона, до центру світової торгівлі, 1 тонна пішла до Німеччини, 600 кілограмів - до Казахстану, півтонни відправлено до Швейцарії. До того ж, якщо в 2020 році на експорті золота РФ отримала 18,5 млрд доларів доходу, то в 2021-му, після підписання в червні президентом Путіним закону, що дозволяє залишати експортний виторг від продажу сировини, зокрема золота, за кордоном, внутрішні прибутки від вивезення золота різко впали.
...тим більше тіктокерів його знімуть
Радощі та зубожіння@RDVLx
Если кто-то не понял
Это значит, что пригодной техники и личного состава у русни маловато - и они тащат отовсюду, чтобы создать видимость нипабидимой армеи, которая можытпавтарить
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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