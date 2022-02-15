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Новини Війна
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Підтверджень відведення військ РФ від України нема, - керівник InformNapalm Бурко

Підтверджень відведення військ РФ від України нема, - керівник InformNapalm Бурко

Російських сил, розташованих біля кордонів України, замало для великого вторгнення, але достатньо для локальних гібридних дій в ОРДЛО.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"МО РФ оголосило про "відведення частини військ після навчань у пункти постійної дислокації". Прикметно, що мова йде лише про частини Західного та Південного військового округів, які і так дислокуються неподалік України. А от про сили, які були перекинути зі Східного військового округу поки не йдеться", - зазначив він.

Бурко пише, що, крім заяв МО РФ зараз нема підтверджень, що війська Росії дійсно повертаються до місць постійної дислокації.

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"Попри всі хайпові заголовки західних ЗМІ наразі виглядає малоймовірним, що сил РФ, які були зосереджені біля кордонів, може вистачити для такої операції. Тож такі дії з боку Москви виглядають приреченими на поразку і потягнуть за собою тяжкі наслідки в першу чергу для самої Росії. Але менш масштабні локальні гібридні дії в ОРДЛО цілком можливі", - додав він.

Автор: 

росія (64984)


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Топ коментарі
+20
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15.02.2022 20:14
+6
выпрашивают полезных санкций, ну раз выпрашивают, то нужно напихать им по самые помидоры.
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15.02.2022 20:14
+6
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 20:23
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15.02.2022 20:13 Відповісти
Ізраїль Заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні‼️🤬

Система протиракетної оборони «Залізний купол»
Розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном
Угода між країнами НЕдозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди
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15.02.2022 20:37 Відповісти
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15.02.2022 20:14 Відповісти
Із злиденної та вимираючої країни (росії) починаючи з 2019 року тишком-нишком у великому обсязі вивозиться золото. Хтось поспішає наповнити долар золотим змістом для правлячої олігархії? За даними Федеральної митної служби (ФМС), у 2020 році експорт золота виріс на 160%, з РФ пішло 320 тонн золота за здобутих 290 тонн. За січень-жовтень 2021 року з росії було відправлено на експорт 240,5 тонни золота, а видобуток його за той самий час становив 218,79 тонни.

З проданого золота 90% виїхало до Лондона, до центру світової торгівлі, 1 тонна пішла до Німеччини, 600 кілограмів - до Казахстану, півтонни відправлено до Швейцарії. До того ж, якщо в 2020 році на експорті золота РФ отримала 18,5 млрд доларів доходу, то в 2021-му, після підписання в червні президентом Путіним закону, що дозволяє залишати експортний виторг від продажу сировини, зокрема золота, за кордоном, внутрішні прибутки від вивезення золота різко впали.
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15.02.2022 20:39 Відповісти
чим довше маршрут ешелону...
...тим більше тіктокерів його знімуть

Радощі та зубожіння@RDVLx

Если кто-то не понял

Это значит, что пригодной техники и личного состава у русни маловато - и они тащат отовсюду, чтобы создать видимость нипабидимой армеи, которая можытпавтарить
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15.02.2022 21:03 Відповісти
многоходовочки фуйла чтоб не закончились войной -
фуйло должно пойти под суд и привсемирно казнено !
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15.02.2022 20:14 Відповісти
выпрашивают полезных санкций, ну раз выпрашивают, то нужно напихать им по самые помидоры.
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15.02.2022 20:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 20:23 Відповісти
А их и не будет. Войска южного и западного округов и так находятся в местах своей дислокации, куда их отводить?
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15.02.2022 20:29 Відповісти
***** непередбачуване
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15.02.2022 20:33 Відповісти
Хворе ***** мріє провести парад ороків в Києві 23 лютого.
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15.02.2022 20:34 Відповісти
Орків
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15.02.2022 20:35 Відповісти
Мєчтать нє врєдно.
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15.02.2022 20:41 Відповісти
Какой отвод, они там и были, просто часть войск была во временных лагерях на полигонах и теперь их отвели по месту постоянной службы, при этом большая часть техники так и осталась на месте.
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15.02.2022 20:36 Відповісти
і наші хлопці підтягнулись до кордонів ! сьогодні проїзджав , бачив в новенькій формі з гарматами ! приємно дивитись ! здоров'я Вам захисники , хай Бог береже кожного !
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15.02.2022 20:51 Відповісти
https://news.dialog.ua/246409_1644943728 лапти допрыгались ))))
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15.02.2022 21:07 Відповісти
Армия России восстала против Путина (видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/armija-rossii-vosstala-protiv-putina-video/ .
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15.02.2022 21:28 Відповісти
Це відведення очей. Загроза та ж сама.
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15.02.2022 21:56 Відповісти
 
 