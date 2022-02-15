Специалисты прилагают все усилия для локализации кибератак, - Госспецсвязи

Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности прилагает все необходимые усилия для противодействия и локализации кибератак, которым подверглись сайты госучреждений и сервисы госбанков во вторник.

Об этом сообщает Государственная служба спецсвязи и защиты информации, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов "Приватбанка" и "Ощадбанка". Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена.

"Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки", - подытожили в Госспецсвязи.

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Ранее стало известно, что в Украине наблюдаются сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков. Клиенты государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" сообщили о перебоях в работе мобильных приложений.