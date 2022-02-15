Фахівці докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, - Держспецзв'язку

Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки докладає всіх необхідних зусиль для протидії та локалізації кібератак, яких зазнали сайти держустанов і сервіси держбанків у вівторок.

Про це повідомляє Державна служба спецзв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів ПриватБанку й Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Читайте: Кібератака: в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій, сайти Міноборони та ЗСУ не працюють

Раніше стало відомо, що в Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони і ЗСУ, а також сервісів двох держбанків. Клієнти державних "ПриватБанку" та "Ощадбанку" повідомили про перебої в роботі мобільних застосунків.