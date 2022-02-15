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Новини
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Фахівці докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, - Держспецзв'язку

Фахівці докладають усіх зусиль для локалізації кібератак, - Держспецзв'язку

Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки докладає всіх необхідних зусиль для протидії та локалізації кібератак, яких зазнали сайти держустанов і сервіси держбанків у вівторок.

Про це повідомляє Державна служба спецзв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів ПриватБанку й Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Читайте: Кібератака: в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій, сайти Міноборони та ЗСУ не працюють

Раніше стало відомо, що в Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони і ЗСУ, а також сервісів двох держбанків. Клієнти державних "ПриватБанку" та "Ощадбанку" повідомили про перебої в роботі мобільних застосунків.

Автор: 

кіберзлочин (810) Міноборони (7329) Ощадбанк (758) Держспецзв’язок (351) Приватбанк (2432) кібербезпека (1161) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+16
А де це обісране чмо Федоров ? Що там з запевненням в 100% безпечності і прозорості електронного голосування ? Звичайне зелене трепло )
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15.02.2022 20:36
+12
У нас през ,вчера,8минут трындел ,но так и не прокололся чьи именно войска у нашей границы,а вы про ответку...
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15.02.2022 21:15
+11
Невже в нас не має спеців зробити те саме з москaльськими сайтами?
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15.02.2022 20:35
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Надеюсь , шо по ту сторону неразбериха похлеще, чтобы не повадно было.
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15.02.2022 20:30 Відповісти
хочеться вірити в це.....
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15.02.2022 20:33 Відповісти
Зачем верить? Можно же проверить.
https://mil.ru/?= Министерство обороны
https://www.sberbank.ru/ru/person Сбербанк
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15.02.2022 20:40 Відповісти
Інформаційна безпека українських державних ресурсів на рівні дитячого садочка і програмістів-початківців, тому мене нічого не дивує! Міноборони потрібно зачистити з вогнеметом, щоб випалити весь ідіотизм та непрофесійність. Резнікова потрібно гнати в три шиї.
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15.02.2022 21:40 Відповісти
Прастітутка Європа, де санкції?
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15.02.2022 20:31 Відповісти
Невже в нас не має спеців зробити те саме з москaльськими сайтами?
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15.02.2022 20:35 Відповісти
У нас през ,вчера,8минут трындел ,но так и не прокололся чьи именно войска у нашей границы,а вы про ответку...
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15.02.2022 21:15 Відповісти
ДревляниН@freeukrman · 3 ч

Чергова хакерська атака на державні органи України, а ЗЕлені вилупки на повному серйозі хочуть запроваджувати дистанційне онлайн голосування у Верховній Раді вже цього тижня
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15.02.2022 22:01 Відповісти
и так понятно что "той стороны"
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15.02.2022 22:17 Відповісти
главное минцифру не задействуйте. они наглухо криворукие
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15.02.2022 20:36 Відповісти
А де це обісране чмо Федоров ? Що там з запевненням в 100% безпечності і прозорості електронного голосування ? Звичайне зелене трепло )
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Кібервійська нарешті почали CMS-ки на державних сайтах обновляти?
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15.02.2022 20:37 Відповісти
А казали ж, що з кібератак почнеться вторгнення. Чекати вночі треба.
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15.02.2022 20:38 Відповісти
В 22.30 по Киеву Байден будет обращаться на счет этой ситуации.
Ждемс....
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15.02.2022 20:48 Відповісти
Да? А раньше каким местом все усилия принимали ?
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15.02.2022 20:46 Відповісти
Да, приват немного глючил днём, сейчас все работает норм
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15.02.2022 20:46 Відповісти
Да нихрена Приват не работает!
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15.02.2022 21:03 Відповісти
Сейчас не поленился с одной карты на другую десятку перекинул, две секунды и готово😁😁😁
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15.02.2022 21:30 Відповісти
давно пора перейти в кибернаступ ....
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15.02.2022 20:51 Відповісти
иии? бубочка,где защита????
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15.02.2022 21:05 Відповісти
нужна прога которую люди из цензора поставят на доверии себе на кома. ТЗ:
1) работает в фоне - никого не беспокоит до часа "Ч" дня "Д"
2) пользователю прилетает нотификация что сегодня мы ДДОСИМ сайт аля "россияйнского мид" (юзер дает согласие на использование своего ресурса) и он дает согласие на свой ресурс. Что что с 10 до 12 (как пример) он не юзает комп и оставляет его включенным на безлимитном интернете
3) пользователю заранее (перед стартом) приходит пачка шифрованный список запросов (в основном там где есть квери типа SELECT чето там WHERE чето там LIKE %кастомная абракадабра%) что не может быть кешировано и создаюет нагрузку на сервер
4) каждый пользователь во время T начинает стучаться на атакуемый сервер в 100 потоков (или какойто аля менеджер определяющий treshhold количества потоков по данному каналу)
5) сервер отдает ошибку 500 ... все довольный .. . через час предлжение поторяеться по данному сайту или другому
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15.02.2022 21:09 Відповісти
Нехай ми -"чайники". Невже в країні мало розуміючих, щоб могли об*єднатися для такої акції ??
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15.02.2022 22:17 Відповісти
тут глупость просто написана
во первых муть какая-то про селекты. но вероятно я смог понять идею автора.
во вторых, количество запросов с одного хоста давно регулируют, 21ый век как бы.
в третьих, достаточно позвонить провайдеру повыше и сказать, чтобы закрыл трафик с Украины, а большинство будет отсюда, если что. и вся атака сдулась.
даже если все залезут в тор - адреса выходных нод не тайна. со списками прокси аналогично.
да и отсеять большую часть запросов просто регулярными выражениями на валидность и правдоподобность тоже не супер-задача. поэтому создать сколько то критическую нагрузку тоже очень врядли.
а банально забить канал людей не хватит.
да и не нужно нам, чтобы их мид потом выступал с заявлениями об атаке с украинской стороны
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16.02.2022 01:06 Відповісти
ок, уговорил, будем сразу крылатыми ракетами в ответ херячить
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16.02.2022 03:39 Відповісти
Хм ... А нас як атакують ? Чому наші не можуть кудись подзвонити ?
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16.02.2022 21:31 Відповісти
Был скрин от дии. говорили что раша и казахстан. быстро их заблокировали. но атакующие это увидели, и начали подключать другие страны.
по скрину можно предположить, что тип атаки спуфинг запроса от имени нашего сервера. а в ответ ему отвечают честные сервера. 99% были ответы днс, и чуть-чуть какая-то субд.
смысл в том, что запрос короткий, а ответ от сервера в разы больше. и канал забивается.
но это дия. и вроде как достаточно легко справились. и как видно из типа атаки, это не атакующие в раше и казахстане были. а обычные днс-сервера. а атакующие фиг знает где были.
вот в этом случае как раз и звонили. тут мог быть ботнет, а мог и не быть.

про минобороны писали, что нашли баг в цмс-ке, может её не обновили вовремя, и специальными запросами перегрузили сервер. значит это другой тип атаки уже. здесь спуфить не получится. тут скорее всего был ботнет, и наверняка размазанный по всему миру. тут уже сложнее блокировать. а если учесть, что так долго возились, то ботнет и украинский могли собрать.

про банки и другие сайты подробностей не писали.
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17.02.2022 00:04 Відповісти
Они еще прошлую атаку не локализовали, так все и заглохло.
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15.02.2022 21:22 Відповісти
Було б добре не тільки виправляти наслідки, але профілактикою запобігти подібним атакам.
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16.02.2022 02:13 Відповісти
 
 