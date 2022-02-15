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Новости Война
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Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность, - Бутусов

Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность, - Бутусов

Армейские бригады развернули на подступах для прикрытия крупных городов от возможного российского наступления.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность. Отменены все отпуска, армейские бригады развернуты на подступах для прикрытия больших городов от возможного российского наступления. Войска получили полный комплект боеприпасов, все военнослужащие получили приказ передвигаться исключительно с оружием", - написал он.

Бутусов подчеркнул, что данные космической разведки пока не показывают отступления частей РФ от границы Украины.

"Я сейчас нахожусь на Донбассе. Вижу, как наши воины сосредоточены. Угроза атаки здесь не вызывает лишней нервотрепки. Читают новости и иронизируют над теми, кто оставляет в такое время свою Родину", - добавил он.

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"По данным разведки наших союзников, Россия готовила удар сегодня ночью, в первом часу 16 февраля. Война не пугает украинцев, нация готовится к бою. Ждем", - подытожил Бутусов.

Автор: 

армия (8493) россия (95402) Бутусов Юрий (4349) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+74
Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!
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15.02.2022 22:09
+74
Сашко Положинський став контрактником Збройних сил України
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15.02.2022 22:12
+68
СЛАВА УКРАЇНІ
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15.02.2022 22:07
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Ну шо пыня , пришло время тебе всадить кол осиновый. Так бесславно закончится твое сатанистское отродье.
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15.02.2022 22:38 Ответить
На Стрітення не гоже розпочинати війну !
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15.02.2022 22:38 Ответить
То ж кацапам на погибель. Но бз.ыкло кремлевское не решится на самоубийство, будет кремлядью убит.
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15.02.2022 22:42 Ответить
Каци кажуть сретенье, від слова срать.
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15.02.2022 22:44 Ответить
А ще олімпійські ігри... Після такого олімпіада має припинитися і всі по домам.
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15.02.2022 22:48 Ответить
Нині в районі Широкіно з сепарської сторони залітали бойові літаки і вертушка .
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15.02.2022 22:43 Ответить
И шо, Стингеры не распечатали?
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15.02.2022 22:45 Ответить
Наскільки зрозумів - таки не розпечатали ще ...
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15.02.2022 22:48 Ответить
это когда они залетали? Сегодня вечером?
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15.02.2022 22:53 Ответить
Час доби мені не сказали .
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15.02.2022 23:00 Ответить
Напугав, я подумав разом з досс атаками...
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15.02.2022 23:29 Ответить
+ вроде как завтра только обучения по ним
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15.02.2022 23:28 Ответить
Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.

Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
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15.02.2022 22:48 Ответить
"За даними розвідки наших союзників Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1-й годині 16 лютого. Війна не лякає українців, нація готується до бою. Чекаємо", - підсумував Бутусов.

О першій годині по лондону. О третій по к.ч
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15.02.2022 22:57 Ответить
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15.02.2022 23:05 Ответить
Да не будет открытого вторжения. Ложитесь спать. Путин - вор, а вор - натура трусливая, напролом не пойдет.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Ссаныч-то хоть памперсами на сегодня затарился?
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15.02.2022 23:10 Ответить
Он их оптом покупает, так дешевле))они у него не переводятся
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16.02.2022 06:54 Ответить
Хай Бог береже наших воїнів, бо якщо ***** таки остаточно ********* - вони приймуть на себе перший удар. Стримавши можливу масовану атаку вони тим самим дадуть змогу Україні змобілізувати резерв і отримавши підкріплення відкинути орків "за парєбрік". Без непотрібної бравади і кацапського "шапкозакідатєльства" - але я вірю (і знаю) що ми все витримаємо з гідністю. Все в нас буде Україна💛💙🇺🇦
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15.02.2022 23:16 Ответить
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15.02.2022 23:32 Ответить
Ну і про мегамайдани в Австралії, Новій Зеландії, Канаді традиційно ні слова...
Ось для чого насправді ця "війна".
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16.02.2022 00:09 Ответить
В Одесі не гримає. пишу об 2:38 . Всім добра! І духу до спротиву в разі не дай Боже чого.
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16.02.2022 02:39 Ответить
В Одессе и не будет гримать.
Сначала мы узнаем, что в 12 посуден, что зашли в ЧМ начали загрузку груза 200 и техники.
Потом, часов через 5 только начнет гримать.
https://cripo.com.ua/opinion/razmyshleniya-********-eksperta-po-povodu-vozmozhnoj-morskoj-desantnoj-operatsii-vs-rf-pod-odessu/ Размышления военного эксперта по Одессе .
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16.02.2022 03:32 Ответить
Для вспомогательных действий можно привлечь буксиры и катера портофлота , по минированию не спец, но думаю с буксиров тоже можно .
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16.02.2022 07:11 Ответить
Вот что джавелины животворящие делают!
И украинский дух!
Слава Украине от бандеровца Казахстана!
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16.02.2022 08:00 Ответить
БУТУСОВ КОМАНДИР )))
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16.02.2022 09:25 Ответить
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