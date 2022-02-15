Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность, - Бутусов
Армейские бригады развернули на подступах для прикрытия крупных городов от возможного российского наступления.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность. Отменены все отпуска, армейские бригады развернуты на подступах для прикрытия больших городов от возможного российского наступления. Войска получили полный комплект боеприпасов, все военнослужащие получили приказ передвигаться исключительно с оружием", - написал он.
Бутусов подчеркнул, что данные космической разведки пока не показывают отступления частей РФ от границы Украины.
"Я сейчас нахожусь на Донбассе. Вижу, как наши воины сосредоточены. Угроза атаки здесь не вызывает лишней нервотрепки. Читают новости и иронизируют над теми, кто оставляет в такое время свою Родину", - добавил он.
"По данным разведки наших союзников, Россия готовила удар сегодня ночью, в первом часу 16 февраля. Война не пугает украинцев, нация готовится к бою. Ждем", - подытожил Бутусов.
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Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.
Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
О першій годині по лондону. О третій по к.ч
Ось для чого насправді ця "війна".
Сначала мы узнаем, что в 12 посуден, что зашли в ЧМ начали загрузку груза 200 и техники.
Потом, часов через 5 только начнет гримать.
https://cripo.com.ua/opinion/razmyshleniya-********-eksperta-po-povodu-vozmozhnoj-morskoj-desantnoj-operatsii-vs-rf-pod-odessu/ Размышления военного эксперта по Одессе .
И украинский дух!
Слава Украине от бандеровца Казахстана!