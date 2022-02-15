Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность, - Бутусов

Армейские бригады развернули на подступах для прикрытия крупных городов от возможного российского наступления.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность. Отменены все отпуска, армейские бригады развернуты на подступах для прикрытия больших городов от возможного российского наступления. Войска получили полный комплект боеприпасов, все военнослужащие получили приказ передвигаться исключительно с оружием", - написал он.

Бутусов подчеркнул, что данные космической разведки пока не показывают отступления частей РФ от границы Украины.

"Я сейчас нахожусь на Донбассе. Вижу, как наши воины сосредоточены. Угроза атаки здесь не вызывает лишней нервотрепки. Читают новости и иронизируют над теми, кто оставляет в такое время свою Родину", - добавил он.

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"По данным разведки наших союзников, Россия готовила удар сегодня ночью, в первом часу 16 февраля. Война не пугает украинцев, нация готовится к бою. Ждем", - подытожил Бутусов.