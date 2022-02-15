Всі сили оборони України приведені у бойову готовність, - Бутусов
Армійські бригади розгорнули на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Усі сили оборони України приведені у бойову готовність. Відмінені усі відпустки, армійські бригади розгорнуті на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу. Війська отримали повний комплект боєприпасів, усі військовослужбовці отримали наказ пересуватися виключно зі зброєю", - написав він.
Бутусов наголосив, що дані космічної розвідки поки не показують, відступ частин РФ від кордону України.
"Я зараз знаходжусь на Донбасі. Бачу як наші воїни зосереджені. Загроза атаки тут не викликає зайвого нервування. Читають новини та іронізують над тими, хто залишає в такий час свою Батьківщину", - додав він.
"За даними розвідки наших союзників Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1-й годині 16 лютого. Війна не лякає українців, нація готується до бою. Чекаємо", - підсумував Бутусов.
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Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.
Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
О першій годині по лондону. О третій по к.ч
Ось для чого насправді ця "війна".
Сначала мы узнаем, что в 12 посуден, что зашли в ЧМ начали загрузку груза 200 и техники.
Потом, часов через 5 только начнет гримать.
https://cripo.com.ua/opinion/razmyshleniya-********-eksperta-po-povodu-vozmozhnoj-morskoj-desantnoj-operatsii-vs-rf-pod-odessu/ Размышления военного эксперта по Одессе .
И украинский дух!
Слава Украине от бандеровца Казахстана!