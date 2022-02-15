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Новини Війна
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Всі сили оборони України приведені у бойову готовність, - Бутусов

Всі сили оборони України приведені у бойову готовність, - Бутусов

Армійські бригади розгорнули на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Усі сили оборони України приведені у бойову готовність. Відмінені усі відпустки, армійські бригади розгорнуті на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу. Війська отримали повний комплект боєприпасів, усі військовослужбовці отримали наказ пересуватися виключно зі зброєю", - написав він.

Бутусов наголосив, що дані космічної розвідки поки не показують, відступ частин РФ від кордону України.

"Я зараз знаходжусь на Донбасі. Бачу як наші воїни зосереджені. Загроза атаки тут не викликає зайвого нервування. Читають новини та іронізують над тими, хто залишає в такий час свою Батьківщину", - додав він.

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"За даними розвідки наших союзників Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1-й годині 16 лютого. Війна не лякає українців, нація готується до бою. Чекаємо", - підсумував Бутусов.

Автор: 

армія (3768) росія (65002) Бутусов Юрій (3580) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+74
Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!
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15.02.2022 22:09
+74
Сашко Положинський став контрактником Збройних сил України
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15.02.2022 22:12
+68
СЛАВА УКРАЇНІ
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15.02.2022 22:07
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Ну шо пыня , пришло время тебе всадить кол осиновый. Так бесславно закончится твое сатанистское отродье.
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15.02.2022 22:38 Відповісти
На Стрітення не гоже розпочинати війну !
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15.02.2022 22:38 Відповісти
То ж кацапам на погибель. Но бз.ыкло кремлевское не решится на самоубийство, будет кремлядью убит.
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15.02.2022 22:42 Відповісти
Каци кажуть сретенье, від слова срать.
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15.02.2022 22:44 Відповісти
А ще олімпійські ігри... Після такого олімпіада має припинитися і всі по домам.
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15.02.2022 22:48 Відповісти
Нині в районі Широкіно з сепарської сторони залітали бойові літаки і вертушка .
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15.02.2022 22:43 Відповісти
И шо, Стингеры не распечатали?
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15.02.2022 22:45 Відповісти
Наскільки зрозумів - таки не розпечатали ще ...
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15.02.2022 22:48 Відповісти
это когда они залетали? Сегодня вечером?
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15.02.2022 22:53 Відповісти
Час доби мені не сказали .
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15.02.2022 23:00 Відповісти
Напугав, я подумав разом з досс атаками...
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15.02.2022 23:29 Відповісти
+ вроде как завтра только обучения по ним
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15.02.2022 23:28 Відповісти
Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.

Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі.
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15.02.2022 22:48 Відповісти
"За даними розвідки наших союзників Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1-й годині 16 лютого. Війна не лякає українців, нація готується до бою. Чекаємо", - підсумував Бутусов.

О першій годині по лондону. О третій по к.ч
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15.02.2022 22:57 Відповісти
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15.02.2022 23:05 Відповісти
Да не будет открытого вторжения. Ложитесь спать. Путин - вор, а вор - натура трусливая, напролом не пойдет.
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15.02.2022 23:07 Відповісти
Ссаныч-то хоть памперсами на сегодня затарился?
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15.02.2022 23:10 Відповісти
Он их оптом покупает, так дешевле))они у него не переводятся
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16.02.2022 06:54 Відповісти
Хай Бог береже наших воїнів, бо якщо ***** таки остаточно ********* - вони приймуть на себе перший удар. Стримавши можливу масовану атаку вони тим самим дадуть змогу Україні змобілізувати резерв і отримавши підкріплення відкинути орків "за парєбрік". Без непотрібної бравади і кацапського "шапкозакідатєльства" - але я вірю (і знаю) що ми все витримаємо з гідністю. Все в нас буде Україна💛💙🇺🇦
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15.02.2022 23:16 Відповісти
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15.02.2022 23:32 Відповісти
Ну і про мегамайдани в Австралії, Новій Зеландії, Канаді традиційно ні слова...
Ось для чого насправді ця "війна".
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16.02.2022 00:09 Відповісти
В Одесі не гримає. пишу об 2:38 . Всім добра! І духу до спротиву в разі не дай Боже чого.
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16.02.2022 02:39 Відповісти
В Одессе и не будет гримать.
Сначала мы узнаем, что в 12 посуден, что зашли в ЧМ начали загрузку груза 200 и техники.
Потом, часов через 5 только начнет гримать.
https://cripo.com.ua/opinion/razmyshleniya-********-eksperta-po-povodu-vozmozhnoj-morskoj-desantnoj-operatsii-vs-rf-pod-odessu/ Размышления военного эксперта по Одессе .
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16.02.2022 03:32 Відповісти
Для вспомогательных действий можно привлечь буксиры и катера портофлота , по минированию не спец, но думаю с буксиров тоже можно .
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16.02.2022 07:11 Відповісти
Вот что джавелины животворящие делают!
И украинский дух!
Слава Украине от бандеровца Казахстана!
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16.02.2022 08:00 Відповісти
БУТУСОВ КОМАНДИР )))
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16.02.2022 09:25 Відповісти
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