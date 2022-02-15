Всі сили оборони України приведені у бойову готовність, - Бутусов

Армійські бригади розгорнули на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Усі сили оборони України приведені у бойову готовність. Відмінені усі відпустки, армійські бригади розгорнуті на підступах для прикриття великих міст від можливого російського наступу. Війська отримали повний комплект боєприпасів, усі військовослужбовці отримали наказ пересуватися виключно зі зброєю", - написав він.

Бутусов наголосив, що дані космічної розвідки поки не показують, відступ частин РФ від кордону України.

"Я зараз знаходжусь на Донбасі. Бачу як наші воїни зосереджені. Загроза атаки тут не викликає зайвого нервування. Читають новини та іронізують над тими, хто залишає в такий час свою Батьківщину", - додав він.

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"За даними розвідки наших союзників Росія готувала удар сьогодні вночі, о 1-й годині 16 лютого. Війна не лякає українців, нація готується до бою. Чекаємо", - підсумував Бутусов.