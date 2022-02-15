Музыкант Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ

Известный музыкант Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - написал Положинский.

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