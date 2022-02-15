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Музыкант Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ

Музыкант Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ

Известный музыкант Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - написал Положинский.

Также читайте: Все силы обороны Украины приведены в боевую готовность, - Бутусов

Автор: 

армия (8493) Положинский Александр (9) ВСУ (6558) тероборона (338)


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Топ комментарии
+58
Повага Сашку!
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15.02.2022 22:48
+33
Нарешті. А то звикли спорт поза політикою, музика поза політикою...самі хвойди.
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15.02.2022 22:50
+30
Молодець! Слава Україні!!!!
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15.02.2022 22:51
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Гурт ***** - Браття Українці (Гімн АТО-ООС)
https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
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15.02.2022 22:48 Ответить
Повага Сашку!
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15.02.2022 22:48 Ответить
Да, настоящий мужчина. Во время войны сразу проясняется кто есть кто. Зеленые слуги с ОПЗЖОпой смылись из Украины при малейшей угрозе, Кива накивал пятами аж дым пошел из зада, олигархи убежали в панике, а народ, лучшие его представители остались и готовы отражать нападение врага, потому что другой страны и земли у них нет, а российский концлагерь с путиными, скабеевыми, киселевыми и жириновскими для украинцев адский ад.
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15.02.2022 23:26 Ответить
а я вважаю, що першу лінію оборони, повинні складати Зе!біли та Зе!Бенята 73%... А ще, примусове прослуховування та осмислення, сказаного препіЗе!дентом...
Ні, я не злопам'ятний, а просто злий, що у нас немає верблюдів, щоб на кожного із них плюнути...
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16.02.2022 01:41 Ответить
Який сенс формувати першу лінію оборони з потенційних зрадників?..
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16.02.2022 08:31 Ответить
от тільки не треба ля-ля... Вони Зе!біли, що привели зрадників, а тепер цих виборців, хрін знайдеш. Кажуть, що праця зробила із мавпи людину? Дамо й цим шанс на копання із копанцями.
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16.02.2022 12:37 Ответить
Нарешті. А то звикли спорт поза політикою, музика поза політикою...самі хвойди.
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15.02.2022 22:50 Ответить
Это не про Сашка. Он еще в далекие нулевые упаривался по вызвольным змаганням.
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15.02.2022 22:57 Ответить
Це не про нього. Він завжди був патріотом.
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15.02.2022 23:05 Ответить
Молодець! Слава Україні!!!!
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15.02.2022 22:51 Ответить
ну и правильно. слишком долго и слишком многие забивали на такую привилегию, как защита собственной страны
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15.02.2022 22:51 Ответить
Красень Сашко!
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15.02.2022 22:54 Ответить
Ну то хай спробує покласти на музику пісню для хору (змішаного для жінок і чоловіків) Буде початком його служби в резерві - за фахом :

Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!

У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!

Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…

Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…

С. Гайдамака.

Автор звертався до трьох хорових колективів - відмовилися Так він "рукою махнув" - не "пробивна" він людина
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15.02.2022 22:55 Ответить
Повага. Гарний приклад!
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15.02.2022 22:58 Ответить
Респектище.
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15.02.2022 23:02 Ответить
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15.02.2022 23:06 Ответить
Одна його пісня "Я не хочу бути героєм України" вже зробила його легендою. Тепер він це підтверджує ще й ділом. Пам'ятаю, як він на якомусь телешоу запитав у Азарова, хто він і що зробив для України? Потім встав і вийшов зі студії, щоб не залишатися і вести дискусію з ворогом України. Це справжній українець і патріот, і Людина. Слава Україні!
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15.02.2022 23:06 Ответить
Вспомним кто ценой жизни защищал Украину.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Якось спілкувалися одного разу у Харкові, у травні 2001-го року, "In da house" (був такий щорічний фестиваль)
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15.02.2022 23:12 Ответить
Сашко, моя тобі повага!
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15.02.2022 23:13 Ответить
Он на стриме недавно говорил, что в тер обороне Киева, вроде бы
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15.02.2022 23:21 Ответить
В якому підрозділі?
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15.02.2022 23:25 Ответить
а разве в ВСУ еще осталось звание "рядовой"?
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15.02.2022 23:54 Ответить
В ВСУ ні. Ким раніше був, тим і записали. Можливо, змінять на солдата в процесі.
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16.02.2022 00:49 Ответить
Что значит прохождение службы в резерве? Дома будет служить?
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16.02.2022 07:03 Ответить
Так он контракт же подписал, заначит и выплаты положены и льготы.
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16.02.2022 08:39 Ответить
Ось тепер вже на черзі захищати від навалу кремлівських окупантів нашу Батьківщину, підтягнеться і весь зброд клоунів сепаратистів з 95 кварталу.
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16.02.2022 07:25 Ответить
Теперь уже, после 16 числа можно приобщаться, не так ссыкотно.
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16.02.2022 08:44 Ответить
Цікавий може бути флешмоб. А що скаже Славко? "Не твоя війна"?
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16.02.2022 08:33 Ответить
А "коміки" Юзік, Лисий і інша шушера підписали?
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16.02.2022 08:47 Ответить
 
 