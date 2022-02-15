Музыкант Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ
Известный музыкант Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - написал Положинский.
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https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
Ні, я не злопам'ятний, а просто злий, що у нас немає верблюдів, щоб на кожного із них плюнути...
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
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«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
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