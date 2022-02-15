Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ
Відомий музикант Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - написав Положинський.
Топ коментарі
+58 Бандерівець
показати весь коментар15.02.2022 22:48
+33 Ksenia VB
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+30 Александр Власенко #404585
показати весь коментар15.02.2022 22:51
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https://www.youtube.com/watch?v=hfWkXJN9vC4
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