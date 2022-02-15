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Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ

Відомий музикант Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ 01

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - написав Положинський.

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Автор: 

армія (3768) Положинський Олександр (9) ЗСУ (7513) тероборона (384)


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Топ коментарі
+58
Повага Сашку!
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15.02.2022 22:48
+33
Нарешті. А то звикли спорт поза політикою, музика поза політикою...самі хвойди.
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15.02.2022 22:50
+30
Молодець! Слава Україні!!!!
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15.02.2022 22:51
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15.02.2022 22:48 Відповісти
Повага Сашку!
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15.02.2022 22:48 Відповісти
Да, настоящий мужчина. Во время войны сразу проясняется кто есть кто. Зеленые слуги с ОПЗЖОпой смылись из Украины при малейшей угрозе, Кива накивал пятами аж дым пошел из зада, олигархи убежали в панике, а народ, лучшие его представители остались и готовы отражать нападение врага, потому что другой страны и земли у них нет, а российский концлагерь с путиными, скабеевыми, киселевыми и жириновскими для украинцев адский ад.
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15.02.2022 23:26 Відповісти
а я вважаю, що першу лінію оборони, повинні складати Зе!біли та Зе!Бенята 73%... А ще, примусове прослуховування та осмислення, сказаного препіЗе!дентом...
Ні, я не злопам'ятний, а просто злий, що у нас немає верблюдів, щоб на кожного із них плюнути...
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16.02.2022 01:41 Відповісти
Який сенс формувати першу лінію оборони з потенційних зрадників?..
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16.02.2022 08:31 Відповісти
от тільки не треба ля-ля... Вони Зе!біли, що привели зрадників, а тепер цих виборців, хрін знайдеш. Кажуть, що праця зробила із мавпи людину? Дамо й цим шанс на копання із копанцями.
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16.02.2022 12:37 Відповісти
Нарешті. А то звикли спорт поза політикою, музика поза політикою...самі хвойди.
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15.02.2022 22:50 Відповісти
Это не про Сашка. Он еще в далекие нулевые упаривался по вызвольным змаганням.
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15.02.2022 22:57 Відповісти
Це не про нього. Він завжди був патріотом.
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15.02.2022 23:05 Відповісти
Молодець! Слава Україні!!!!
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15.02.2022 22:51 Відповісти
ну и правильно. слишком долго и слишком многие забивали на такую привилегию, как защита собственной страны
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15.02.2022 22:51 Відповісти
Красень Сашко!
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15.02.2022 22:54 Відповісти
Ну то хай спробує покласти на музику пісню для хору (змішаного для жінок і чоловіків) Буде початком його служби в резерві - за фахом :

Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!

У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!

Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…

Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…

С. Гайдамака.

Автор звертався до трьох хорових колективів - відмовилися Так він "рукою махнув" - не "пробивна" він людина
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15.02.2022 22:55 Відповісти
Повага. Гарний приклад!
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15.02.2022 22:58 Відповісти
Респектище.
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15.02.2022 23:02 Відповісти
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15.02.2022 23:06 Відповісти
Одна його пісня "Я не хочу бути героєм України" вже зробила його легендою. Тепер він це підтверджує ще й ділом. Пам'ятаю, як він на якомусь телешоу запитав у Азарова, хто він і що зробив для України? Потім встав і вийшов зі студії, щоб не залишатися і вести дискусію з ворогом України. Це справжній українець і патріот, і Людина. Слава Україні!
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15.02.2022 23:06 Відповісти
Вспомним кто ценой жизни защищал Украину.
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15.02.2022 23:07 Відповісти
Якось спілкувалися одного разу у Харкові, у травні 2001-го року, "In da house" (був такий щорічний фестиваль)
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15.02.2022 23:12 Відповісти
Сашко, моя тобі повага!
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15.02.2022 23:13 Відповісти
Он на стриме недавно говорил, что в тер обороне Киева, вроде бы
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15.02.2022 23:21 Відповісти
В якому підрозділі?
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15.02.2022 23:25 Відповісти
а разве в ВСУ еще осталось звание "рядовой"?
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15.02.2022 23:54 Відповісти
В ВСУ ні. Ким раніше був, тим і записали. Можливо, змінять на солдата в процесі.
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16.02.2022 00:49 Відповісти
Что значит прохождение службы в резерве? Дома будет служить?
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16.02.2022 07:03 Відповісти
Так он контракт же подписал, заначит и выплаты положены и льготы.
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16.02.2022 08:39 Відповісти
Ось тепер вже на черзі захищати від навалу кремлівських окупантів нашу Батьківщину, підтягнеться і весь зброд клоунів сепаратистів з 95 кварталу.
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16.02.2022 07:25 Відповісти
Теперь уже, после 16 числа можно приобщаться, не так ссыкотно.
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16.02.2022 08:44 Відповісти
Цікавий може бути флешмоб. А що скаже Славко? "Не твоя війна"?
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16.02.2022 08:33 Відповісти
А "коміки" Юзік, Лисий і інша шушера підписали?
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16.02.2022 08:47 Відповісти
 
 