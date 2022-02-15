Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ

Відомий музикант Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - написав Положинський.

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