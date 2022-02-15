Вторжение армии РФ в Украину остается вполне возможным, - Байден

Вторжение РФ в Украину вполне возможно, заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр обороны России сегодня сообщил, что некоторые воинские подразделения уходят с позиций возле Украины. Это было бы хорошо, но мы не подтверждаем это. Мы не подтверждаем, что российские воинские подразделения возвращаются.

На самом деле, наши аналитики указывают, что они остаются в угрожающей позиции. Фактом остается то, что Россия имеет боле 150 тыс. военных в Украине и Беларуси, вокруг вдоль границ Украины, и вторжение остается вполне возможным", - сказал Байден, выступая в Белом Доме во вторник.

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Президент США добавил, что поэтому он несколько раз призвал всех американцев в Украине выехать немедленно "до такого, как будет слишком поздно уехать безопасно". "Поэтому мы временно переместили наше посольство из Киева во Львов", - пояснил американский президент.

Байден подчеркнул, что США открыто говорили американскому народу и миру о российских планах и серьезности ситуации, чтобы каждый мог видеть сам, что происходит.

"Мы делились тем, что мы знаем и что мы делаем с этим", - указал он.