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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторжение армии РФ в Украину остается вполне возможным, - Байден

Вторжение армии РФ в Украину остается вполне возможным, - Байден

Вторжение РФ в Украину вполне возможно, заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр обороны России сегодня сообщил, что некоторые воинские подразделения уходят с позиций возле Украины. Это было бы хорошо, но мы не подтверждаем это. Мы не подтверждаем, что российские воинские подразделения возвращаются.

На самом деле, наши аналитики указывают, что они остаются в угрожающей позиции. Фактом остается то, что Россия имеет боле 150 тыс. военных в Украине и Беларуси, вокруг вдоль границ Украины, и вторжение остается вполне возможным", - сказал Байден, выступая в Белом Доме во вторник.

Также смотрите: Обращение президента США Байдена по поводу ситуации вокруг Украины (на английском языке). ВИДЕО (обновлено)

Президент США добавил, что поэтому он несколько раз призвал всех американцев в Украине выехать немедленно "до такого, как будет слишком поздно уехать безопасно". "Поэтому мы временно переместили наше посольство из Киева во Львов", - пояснил американский президент.

Байден подчеркнул, что США открыто говорили американскому народу и миру о российских планах и серьезности ситуации, чтобы каждый мог видеть сам, что происходит.

"Мы делились тем, что мы знаем и что мы делаем с этим", - указал он.

Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95413) США (26506)


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Топ комментарии
+18
Я не знаю, читает ли Цензор руководство США. Тем более вряд ли его читает сам Байден.
Но я вас прошу (вдруг читаете) - избавьте Вы Украину от кокаинового торчка. И от 73% зебилов. Остальное мы (оставшиеся здесь) сделаем сами. В т.ч. }{уйло закопаем...
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15.02.2022 23:05
+16
Вьіступление Байдена похоже на последнее предупреждение в адрес Кремля , в надежде остановить начало войньі . Так мне показалось.
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15.02.2022 23:06
+10
Назар Приходько
3 хв ·
ОТЖЕ:
Джо Байден виступив з екстреним зверненням у зв'язку із ситуацією на кордонах України.
Наведу вам основні на мою думку тези:
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15.02.2022 23:20
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Правила форума Совет форумчан
Тож так.. не треба розраховувати що нічого не буде.
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15.02.2022 23:01 Ответить
якщо путінський телевізор почав проповідувати глядачам про визнання ДНР та ЛНР, то війни не буде і вона не планувалась. Це все була дезінформація та залякування, до справжнього наступу путін не готовий.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Або це відволікаючий маневр...
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15.02.2022 23:09 Ответить
Война есть продолжение политики насильственными средствами( Карл Маркс).... К сожалению совосочетание "гибридная война" он не предсказал
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15.02.2022 23:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27991530.html Благодарность алкоголика

самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии - это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной.

президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.

депутаты сн и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.

эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против украины.

все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.

под шум этого баяна власть уже полтора года саботирует конкурс главы антикоррупционной прокуратуры. по сути он закончился, но благодаря участию международных экспертов победил независимый от оп человек. и его тупо не утверждают вопреки прямому обещанию зеленского байдену и мвф.

а теперь власть приступила к срыву конкурса директора набу. семилетний срок действующего заканчивается в апреле, законодательство прописано так, что марионетку не протащишь, значит нужно его сорвать нахер.

сейчас все правоохранительные органы под контролем президента. везде его люди. прокуратура, сбу, полиция, дбр, бэб. но только не сап и набу. а хотелось бы. ведь коррупционных скандалов все больше, шансов присесть - тоже.
но главное даже не это.

эта спецоперация ведется на уровне ментальности. если заказчикам удастся ее перекодировать, нас снова ждет болото нейтральности, выкарабкивание из которого нам стоило смертей на майдане и на донбассе.

я каждый день вижу в ленте фб жертв этой операции, вполне вменяемых вроде бы людей. мы проигрываем то, что казалось бы выиграли окончательно и бесповоротно. и вот это меня пугает.

(с) Роман Шрайк
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15.02.2022 23:45 Ответить
самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии - это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной среди ботов подоляка.

президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.

депутаты СН и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.

эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против Украины.

все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.
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15.02.2022 23:47 Ответить
Так он вчера начал речь ч обвинений западных СМИ в "нагнетании".
И ни слова, что Россия агрессор
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16.02.2022 00:00 Ответить
нічого не буде.
Гопник лякає останнім металобрухтом
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15.02.2022 23:10 Ответить
булки не розслабляємо!
нехочу вас лякати але треба розуміти що другої спроби у нього не буде, тому все можливо...
а відступати він не хоче бо він вже труп, хоч так хоч так, але ще може забрати з собою багатьох і є якась надія на успіх
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15.02.2022 23:23 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/**********-systema-ppo-chy-zakhyshchenyy-kyyiv-vid-rosiyskykh-litakiv-i-raket/31547774.html https://www.radiosvoboda.org/a/**********-systema-ppo-chy-zakhyshchenyy-kyyiv-vid-rosiyskykh-litakiv-i-raket/31547774.html

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16.02.2022 08:53 Ответить
Гадаю, буде швидке визнання ордло і спроба вийти на кордони областей. Все це- за лічені години.
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15.02.2022 23:22 Ответить
То нехай там і здохнуть!!
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15.02.2022 23:02 Ответить
мне лично два срусскаязычных раба ... вы как хотите!
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15.02.2022 23:02 Ответить
Меняю двух рашистских рабов на хромую собаку, без доплаты))
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15.02.2022 23:07 Ответить
...пляя ... спокусливо... ))
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16.02.2022 00:11 Ответить
Я не знаю, читает ли Цензор руководство США. Тем более вряд ли его читает сам Байден.
Но я вас прошу (вдруг читаете) - избавьте Вы Украину от кокаинового торчка. И от 73% зебилов. Остальное мы (оставшиеся здесь) сделаем сами. В т.ч. }{уйло закопаем...
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15.02.2022 23:05 Ответить
Тебе бы писать про "избавьте Германию от Шольца".😂
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15.02.2022 23:16 Ответить
Избавь Украину от Зели, а потом кизди.
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15.02.2022 23:17 Ответить
👍
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15.02.2022 23:26 Ответить
невірно формулюєте - ізбавьте од бені треба писати
а ще від фірташа та ахметки
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15.02.2022 23:30 Ответить
От Бени Штаты Украину уже почти избавили. Беня- чмо, а в Штатах- зэк.
Осталось 73% уйобкам это понять, но им как всегда нечем...
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15.02.2022 23:38 Ответить
В Украине беня правит бал. Вон полицаев в Днепре построил или прикрьіл братву когда петровского встречал, труху прикрьіл и поддержал, приват дожимает пишет уже почти почти, бабло из казньі сосет, Украину потихоньку дерибанит и сдает посредством зебанутого осла.
Так что там от него избавили?
Вьі не понимаете что зе єто беня+дерьмак?
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15.02.2022 23:51 Ответить
Я всё понимаю. Поэтому им место одно:
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15.02.2022 23:55 Ответить
Немецкий закопатель сосисок ... диванные вояки негодуют.Почему ты не в окопе?
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16.02.2022 06:57 Ответить
Сначала я хочу увидеть в окопе тебя и всех остальных 73%-ных зебилов с четырежды уклонистом Янелохом Коксовичем Членограйко во главе.
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16.02.2022 08:27 Ответить
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16.02.2022 10:36 Ответить
Вьіступление Байдена похоже на последнее предупреждение в адрес Кремля , в надежде остановить начало войньі . Так мне показалось.
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15.02.2022 23:06 Ответить
Что вы гоните.

Вот момент - президент Байден сообщил что вчера кацапы попросились на переговоры:

https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=198 Обращение Джо Байдена к нации в связи с российской угрозой Украине
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15.02.2022 23:07 Ответить
путен всрался
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15.02.2022 23:08 Ответить
раз в год и палка стреляет. при таком скоплении балбесов с железяками на наших границах, что-нибудь может и случиться. к сожалению.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Путин сказал что он будет действовать по плану сегодня. Так что какой у него план, так Россия и будет себя вести. Никакой палка стреляет не будет.
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15.02.2022 23:10 Ответить
учитьівая менталитет лаптеголовьіх - они сами и пострадают
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15.02.2022 23:10 Ответить
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15.02.2022 23:10 Ответить
Поки рано, але вже близько.
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15.02.2022 23:17 Ответить
Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:10 Ответить
Там новый скандал. Америка хотела нам дать немного израильского железного купола, а те побоялись, что Россия растроится и заблокировали передачу.
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15.02.2022 23:19 Ответить
Угу. От тільки в чергу вишикуються і одразу почнуть.
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15.02.2022 23:20 Ответить
Litva 1000 stuk u nix kupili spike protivotankvix sistem,oni u nas na nemeckije bronetransportiori idut.Tak realno moglii i vam dat.Vam kak Litva postavyli stingera,oni u nas na hamerov byli,tak dva i te vam otdali,mozet prigoditsia
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15.02.2022 23:31 Ответить
Всё уже закончилось; просьба всем успокоиться. РФ добилась своей цели: Украина никогда не будет в НАТО. Посольства уехали во Львов, олигархи свалили в Австрию. Идёт передел активов.
Всё остальное - инфошум.
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15.02.2022 23:15 Ответить
Так что путлеру документ предоставили с подписями как он просил? Олигархи уже все вернулись как скоро вернутся и посольства. ***** сел на бутылку
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15.02.2022 23:18 Ответить
Может и вернутся. Важно что ротшильдовский капитал ушёл. А для Ротшильдов НАТО - это их ЧВК.
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15.02.2022 23:30 Ответить
В цьому переконуйте жителів рашки. У нас інші асоціації з многоходовачками путлєра...
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15.02.2022 23:22 Ответить
Мне совершенно неинтересно никого ни в чём убеждать. Не нравится - не читайте. Фактам от этого ни жарко ни холодно.
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15.02.2022 23:28 Ответить
почему никогда. шольц лишь самовольно установил временные рамки. "Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц" Источник: https://censor.net/ru/n3316426
но шольц, как настоящий политик звездит то, что лично ему выгодно. а там будем посмотреть, может его старшие пасаны и подправят.
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15.02.2022 23:23 Ответить
Экономика, как всегда, первична. Немцам нужен газ.
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15.02.2022 23:29 Ответить
Надобраніч Україно! Завтра буде новий день, нові погрози та нові розмови про санкції. Тож зберігаємо спокій, відпочиваємо, набираємося сил та розраховуємо на Наших Захисників. Якщо що - ми з тилу прикриємо!
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15.02.2022 23:19 Ответить
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15.02.2022 23:20 Ответить
У ватных ЗЕбилов пригорает им США мешает Скотов смотреть и мышебратьям жопу вылизывать.. ЗЕскот грустит..
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16.02.2022 00:39 Ответить
Назар Приходько
3 хв ·
ОТЖЕ:
Джо Байден виступив з екстреним зверненням у зв'язку із ситуацією на кордонах України.
Наведу вам основні на мою думку тези:
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15.02.2022 23:20 Ответить
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15.02.2022 23:25 Ответить
qwest@qwest__·1 ч

Белый дом заявил, что власти США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур, передает Reuters.
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15.02.2022 23:31 Ответить
Аслан
Видео на ночь.

Британское агентство Reuters начало трансляцию Майдана с названием "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".
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15.02.2022 23:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ
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15.02.2022 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ
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15.02.2022 23:42 Ответить
Безпілотнік Global Hawk , який прилетів з Сицилії, вже більше трьох годин відстежує орків з повітряного простору України. Я так зрозумів що з американської сторони якийсь об"єкт постійно чергує в повітряному просторі України.
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16.02.2022 00:30 Ответить
Нещодавно писали, що їх патрулює аж три. Пн, Пд, Сх.
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16.02.2022 00:57 Ответить
Так ви ж анонс на 16-те зробили.
Забув ?
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16.02.2022 00:35 Ответить
Трампісти розчаровані. Вони так хотіли, щоб ***** розпочало сьогодні Третю світову.
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16.02.2022 00:39 Ответить
треба завжи розраховувать на самий гірший варіант. і готуватись до нього.
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16.02.2022 02:36 Ответить
киев бомбили....нам обьявили война!!!
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16.02.2022 04:59 Ответить
Всих витаю з потужной пэрэмогой.
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16.02.2022 06:10 Ответить
Батя, ну начни гаварить а мире (а, то нападёт - не нападёт: такой рамашка, панимаешь)... страху ужо мы понатерпелися
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16.02.2022 06:46 Ответить
так надо проводить профилактические меры, а не делать потом операцию... вводите санкции ...
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16.02.2022 06:49 Ответить
Ілларіонов правий.Все це скидається на договірняк з метою заставити Україну виконати мінські угоди.
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16.02.2022 10:30 Ответить
 
 