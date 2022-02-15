Вторгнення армії РФ в Україну залишається цілком можливим, - Байден
Вторгнення РФ в Україну цілком можливе, заявив президент США Джо Байден.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр оборони Росії сьогодні повідомив, що деякі військові підрозділи йдуть із позицій біля України. Це було б добре, але ми не підтверджуємо це. Ми не підтверджуємо, що російські військові підрозділи повертаються.
Насправді наші аналітики зазначають, що вони залишаються в загрозливій позиції. Фактом залишається те, що Росія має понад 150 тис. військових в Україні та Білорусі, навколо та вздовж кордонів України, і вторгнення залишається цілком можливим", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі у вівторок.
Президент США додав, що тому він кілька разів закликав усіх американців в Україні виїхати негайно, "до того, як буде занадто пізно виїхати безпечно". "Тому ми тимчасово перемістили наше посольство з Києва до Львова", - пояснив американський президент.
Байден наголосив, що США відкрито говорили американському народу та світу про російські плани та серйозність ситуації, щоб кожен міг бачити сам, що відбувається.
"Ми ділилися тим, що ми знаємо і що ми робимо з цим", - зазначив він.
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самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии - это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной.
президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.
депутаты сн и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.
эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против украины.
все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.
под шум этого баяна власть уже полтора года саботирует конкурс главы антикоррупционной прокуратуры. по сути он закончился, но благодаря участию международных экспертов победил независимый от оп человек. и его тупо не утверждают вопреки прямому обещанию зеленского байдену и мвф.
а теперь власть приступила к срыву конкурса директора набу. семилетний срок действующего заканчивается в апреле, законодательство прописано так, что марионетку не протащишь, значит нужно его сорвать нахер.
сейчас все правоохранительные органы под контролем президента. везде его люди. прокуратура, сбу, полиция, дбр, бэб. но только не сап и набу. а хотелось бы. ведь коррупционных скандалов все больше, шансов присесть - тоже.
но главное даже не это.
эта спецоперация ведется на уровне ментальности. если заказчикам удастся ее перекодировать, нас снова ждет болото нейтральности, выкарабкивание из которого нам стоило смертей на майдане и на донбассе.
я каждый день вижу в ленте фб жертв этой операции, вполне вменяемых вроде бы людей. мы проигрываем то, что казалось бы выиграли окончательно и бесповоротно. и вот это меня пугает.
(с) Роман Шрайк
президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.
депутаты СН и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.
эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против Украины.
все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.
И ни слова, что Россия агрессор
Гопник лякає останнім металобрухтом
нехочу вас лякати але треба розуміти що другої спроби у нього не буде, тому все можливо...
а відступати він не хоче бо він вже труп, хоч так хоч так, але ще може забрати з собою багатьох і є якась надія на успіх
Но я вас прошу (вдруг читаете) - избавьте Вы Украину от кокаинового торчка. И от 73% зебилов. Остальное мы (оставшиеся здесь) сделаем сами. В т.ч. }{уйло закопаем...
а ще від фірташа та ахметки
Осталось 73% уйобкам это понять, но им как всегда нечем...
Так что там от него избавили?
Вьі не понимаете что зе єто беня+дерьмак?
Вот момент - президент Байден сообщил что вчера кацапы попросились на переговоры:
https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=198 Обращение Джо Байдена к нации в связи с российской угрозой Украине
Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.
Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.
Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.
За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
Всё остальное - инфошум.
но шольц, как настоящий политик звездит то, что лично ему выгодно. а там будем посмотреть, может его старшие пасаны и подправят.
3 хв ·
ОТЖЕ:
Джо Байден виступив з екстреним зверненням у зв'язку із ситуацією на кордонах України.
Наведу вам основні на мою думку тези:
Белый дом заявил, что власти США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур, передает Reuters.
Видео на ночь.
Британское агентство Reuters начало трансляцию Майдана с названием "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".
Забув ?