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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вторгнення армії РФ в Україну залишається цілком можливим, - Байден

Вторгнення армії РФ в Україну залишається цілком можливим, - Байден

Вторгнення РФ в Україну цілком можливе, заявив президент США Джо Байден.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони Росії сьогодні повідомив, що деякі військові підрозділи йдуть із позицій біля України. Це було б добре, але ми не підтверджуємо це. Ми не підтверджуємо, що російські військові підрозділи повертаються.

Насправді наші аналітики зазначають, що вони залишаються в загрозливій позиції. Фактом залишається те, що Росія має понад 150 тис. військових в Україні та Білорусі, навколо та вздовж кордонів України, і вторгнення залишається цілком можливим", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі у вівторок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернення президента США Байдена щодо ситуації довкола України (англійською мовою). ВIДЕО (оновлено)

Президент США додав, що тому він кілька разів закликав усіх американців в Україні виїхати негайно, "до того, як буде занадто пізно виїхати безпечно". "Тому ми тимчасово перемістили наше посольство з Києва до Львова", - пояснив американський президент.

Байден наголосив, що США відкрито говорили американському народу та світу про російські плани та серйозність ситуації, щоб кожен міг бачити сам, що відбувається.

"Ми ділилися тим, що ми знаємо і що ми робимо з цим", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський запросив Байдена в Україну, - ОП

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+18
Я не знаю, читает ли Цензор руководство США. Тем более вряд ли его читает сам Байден.
Но я вас прошу (вдруг читаете) - избавьте Вы Украину от кокаинового торчка. И от 73% зебилов. Остальное мы (оставшиеся здесь) сделаем сами. В т.ч. }{уйло закопаем...
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15.02.2022 23:05
+16
Вьіступление Байдена похоже на последнее предупреждение в адрес Кремля , в надежде остановить начало войньі . Так мне показалось.
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15.02.2022 23:06
+10
Назар Приходько
3 хв ·
ОТЖЕ:
Джо Байден виступив з екстреним зверненням у зв'язку із ситуацією на кордонах України.
Наведу вам основні на мою думку тези:
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15.02.2022 23:20
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Тож так.. не треба розраховувати що нічого не буде.
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15.02.2022 23:01 Відповісти
якщо путінський телевізор почав проповідувати глядачам про визнання ДНР та ЛНР, то війни не буде і вона не планувалась. Це все була дезінформація та залякування, до справжнього наступу путін не готовий.
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15.02.2022 23:07 Відповісти
Або це відволікаючий маневр...
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15.02.2022 23:09 Відповісти
Война есть продолжение политики насильственными средствами( Карл Маркс).... К сожалению совосочетание "гибридная война" он не предсказал
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15.02.2022 23:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27991530.html Благодарность алкоголика

самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии - это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной.

президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.

депутаты сн и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.

эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против украины.

все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.

под шум этого баяна власть уже полтора года саботирует конкурс главы антикоррупционной прокуратуры. по сути он закончился, но благодаря участию международных экспертов победил независимый от оп человек. и его тупо не утверждают вопреки прямому обещанию зеленского байдену и мвф.

а теперь власть приступила к срыву конкурса директора набу. семилетний срок действующего заканчивается в апреле, законодательство прописано так, что марионетку не протащишь, значит нужно его сорвать нахер.

сейчас все правоохранительные органы под контролем президента. везде его люди. прокуратура, сбу, полиция, дбр, бэб. но только не сап и набу. а хотелось бы. ведь коррупционных скандалов все больше, шансов присесть - тоже.
но главное даже не это.

эта спецоперация ведется на уровне ментальности. если заказчикам удастся ее перекодировать, нас снова ждет болото нейтральности, выкарабкивание из которого нам стоило смертей на майдане и на донбассе.

я каждый день вижу в ленте фб жертв этой операции, вполне вменяемых вроде бы людей. мы проигрываем то, что казалось бы выиграли окончательно и бесповоротно. и вот это меня пугает.

(с) Роман Шрайк
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15.02.2022 23:45 Відповісти
самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии - это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной среди ботов подоляка.

президент зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. во вчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть. вероятно волдеморт.

депутаты СН и работники офиса еще меньше стесняются в выражениях - запад по их словам на нас нападает информационно.
то же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.

эксперты, подрабатывающие на оп, некоторые из которых раньше работали на медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, байден с путиным создали заговор против Украины.

все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и запад и россия одинаково плохие. они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.
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15.02.2022 23:47 Відповісти
Так он вчера начал речь ч обвинений западных СМИ в "нагнетании".
И ни слова, что Россия агрессор
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16.02.2022 00:00 Відповісти
нічого не буде.
Гопник лякає останнім металобрухтом
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15.02.2022 23:10 Відповісти
булки не розслабляємо!
нехочу вас лякати але треба розуміти що другої спроби у нього не буде, тому все можливо...
а відступати він не хоче бо він вже труп, хоч так хоч так, але ще може забрати з собою багатьох і є якась надія на успіх
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15.02.2022 23:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/**********-systema-ppo-chy-zakhyshchenyy-kyyiv-vid-rosiyskykh-litakiv-i-raket/31547774.html https://www.radiosvoboda.org/a/**********-systema-ppo-chy-zakhyshchenyy-kyyiv-vid-rosiyskykh-litakiv-i-raket/31547774.html

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16.02.2022 08:53 Відповісти
Гадаю, буде швидке визнання ордло і спроба вийти на кордони областей. Все це- за лічені години.
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15.02.2022 23:22 Відповісти
То нехай там і здохнуть!!
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15.02.2022 23:02 Відповісти
мне лично два срусскаязычных раба ... вы как хотите!
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15.02.2022 23:02 Відповісти
Меняю двух рашистских рабов на хромую собаку, без доплаты))
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15.02.2022 23:07 Відповісти
...пляя ... спокусливо... ))
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16.02.2022 00:11 Відповісти
Я не знаю, читает ли Цензор руководство США. Тем более вряд ли его читает сам Байден.
Но я вас прошу (вдруг читаете) - избавьте Вы Украину от кокаинового торчка. И от 73% зебилов. Остальное мы (оставшиеся здесь) сделаем сами. В т.ч. }{уйло закопаем...
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15.02.2022 23:05 Відповісти
Тебе бы писать про "избавьте Германию от Шольца".😂
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15.02.2022 23:16 Відповісти
Избавь Украину от Зели, а потом кизди.
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15.02.2022 23:17 Відповісти
👍
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15.02.2022 23:26 Відповісти
невірно формулюєте - ізбавьте од бені треба писати
а ще від фірташа та ахметки
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15.02.2022 23:30 Відповісти
От Бени Штаты Украину уже почти избавили. Беня- чмо, а в Штатах- зэк.
Осталось 73% уйобкам это понять, но им как всегда нечем...
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15.02.2022 23:38 Відповісти
В Украине беня правит бал. Вон полицаев в Днепре построил или прикрьіл братву когда петровского встречал, труху прикрьіл и поддержал, приват дожимает пишет уже почти почти, бабло из казньі сосет, Украину потихоньку дерибанит и сдает посредством зебанутого осла.
Так что там от него избавили?
Вьі не понимаете что зе єто беня+дерьмак?
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15.02.2022 23:51 Відповісти
Я всё понимаю. Поэтому им место одно:
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15.02.2022 23:55 Відповісти
Немецкий закопатель сосисок ... диванные вояки негодуют.Почему ты не в окопе?
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16.02.2022 06:57 Відповісти
Сначала я хочу увидеть в окопе тебя и всех остальных 73%-ных зебилов с четырежды уклонистом Янелохом Коксовичем Членограйко во главе.
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16.02.2022 08:27 Відповісти
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16.02.2022 10:36 Відповісти
Вьіступление Байдена похоже на последнее предупреждение в адрес Кремля , в надежде остановить начало войньі . Так мне показалось.
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15.02.2022 23:06 Відповісти
Что вы гоните.

Вот момент - президент Байден сообщил что вчера кацапы попросились на переговоры:

https://youtu.be/n3bog7iL3dg?t=198 Обращение Джо Байдена к нации в связи с российской угрозой Украине
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15.02.2022 23:07 Відповісти
путен всрался
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15.02.2022 23:08 Відповісти
раз в год и палка стреляет. при таком скоплении балбесов с железяками на наших границах, что-нибудь может и случиться. к сожалению.
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15.02.2022 23:07 Відповісти
Путин сказал что он будет действовать по плану сегодня. Так что какой у него план, так Россия и будет себя вести. Никакой палка стреляет не будет.
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15.02.2022 23:10 Відповісти
учитьівая менталитет лаптеголовьіх - они сами и пострадают
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15.02.2022 23:10 Відповісти
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15.02.2022 23:10 Відповісти
Поки рано, але вже близько.
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15.02.2022 23:17 Відповісти
Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1613518/israel-denies-having-forbidden-baltics-to-send-weapons-to-ukraine-official посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/ повідомило , що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.
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15.02.2022 23:10 Відповісти
Там новый скандал. Америка хотела нам дать немного израильского железного купола, а те побоялись, что Россия растроится и заблокировали передачу.
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15.02.2022 23:19 Відповісти
Угу. От тільки в чергу вишикуються і одразу почнуть.
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15.02.2022 23:20 Відповісти
Litva 1000 stuk u nix kupili spike protivotankvix sistem,oni u nas na nemeckije bronetransportiori idut.Tak realno moglii i vam dat.Vam kak Litva postavyli stingera,oni u nas na hamerov byli,tak dva i te vam otdali,mozet prigoditsia
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15.02.2022 23:31 Відповісти
Всё уже закончилось; просьба всем успокоиться. РФ добилась своей цели: Украина никогда не будет в НАТО. Посольства уехали во Львов, олигархи свалили в Австрию. Идёт передел активов.
Всё остальное - инфошум.
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15.02.2022 23:15 Відповісти
Так что путлеру документ предоставили с подписями как он просил? Олигархи уже все вернулись как скоро вернутся и посольства. ***** сел на бутылку
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15.02.2022 23:18 Відповісти
Может и вернутся. Важно что ротшильдовский капитал ушёл. А для Ротшильдов НАТО - это их ЧВК.
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15.02.2022 23:30 Відповісти
В цьому переконуйте жителів рашки. У нас інші асоціації з многоходовачками путлєра...
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15.02.2022 23:22 Відповісти
Мне совершенно неинтересно никого ни в чём убеждать. Не нравится - не читайте. Фактам от этого ни жарко ни холодно.
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15.02.2022 23:28 Відповісти
почему никогда. шольц лишь самовольно установил временные рамки. "Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц" Источник: https://censor.net/ru/n3316426
но шольц, как настоящий политик звездит то, что лично ему выгодно. а там будем посмотреть, может его старшие пасаны и подправят.
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15.02.2022 23:23 Відповісти
Экономика, как всегда, первична. Немцам нужен газ.
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15.02.2022 23:29 Відповісти
Надобраніч Україно! Завтра буде новий день, нові погрози та нові розмови про санкції. Тож зберігаємо спокій, відпочиваємо, набираємося сил та розраховуємо на Наших Захисників. Якщо що - ми з тилу прикриємо!
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15.02.2022 23:19 Відповісти
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15.02.2022 23:20 Відповісти
У ватных ЗЕбилов пригорает им США мешает Скотов смотреть и мышебратьям жопу вылизывать.. ЗЕскот грустит..
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16.02.2022 00:39 Відповісти
Назар Приходько
3 хв ·
ОТЖЕ:
Джо Байден виступив з екстреним зверненням у зв'язку із ситуацією на кордонах України.
Наведу вам основні на мою думку тези:
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15.02.2022 23:20 Відповісти
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15.02.2022 23:25 Відповісти
qwest@qwest__·1 ч

Белый дом заявил, что власти США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур, передает Reuters.
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15.02.2022 23:31 Відповісти
Аслан
Видео на ночь.

Британское агентство Reuters начало трансляцию Майдана с названием "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".
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15.02.2022 23:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ
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15.02.2022 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ
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15.02.2022 23:42 Відповісти
Безпілотнік Global Hawk , який прилетів з Сицилії, вже більше трьох годин відстежує орків з повітряного простору України. Я так зрозумів що з американської сторони якийсь об"єкт постійно чергує в повітряному просторі України.
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16.02.2022 00:30 Відповісти
Нещодавно писали, що їх патрулює аж три. Пн, Пд, Сх.
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16.02.2022 00:57 Відповісти
Так ви ж анонс на 16-те зробили.
Забув ?
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16.02.2022 00:35 Відповісти
Трампісти розчаровані. Вони так хотіли, щоб ***** розпочало сьогодні Третю світову.
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16.02.2022 00:39 Відповісти
треба завжи розраховувать на самий гірший варіант. і готуватись до нього.
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16.02.2022 02:36 Відповісти
киев бомбили....нам обьявили война!!!
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16.02.2022 04:59 Відповісти
Всих витаю з потужной пэрэмогой.
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16.02.2022 06:10 Відповісти
Батя, ну начни гаварить а мире (а, то нападёт - не нападёт: такой рамашка, панимаешь)... страху ужо мы понатерпелися
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16.02.2022 06:46 Відповісти
так надо проводить профилактические меры, а не делать потом операцию... вводите санкции ...
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16.02.2022 06:49 Відповісти
Ілларіонов правий.Все це скидається на договірняк з метою заставити Україну виконати мінські угоди.
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16.02.2022 10:30 Відповісти
 
 