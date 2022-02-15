Команда "Дії" отразила мощную DDoS-атаку, - Федоров
На портал "Дія" произошла мощная хакерская атака, которая была успешно отражена.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо.
Первоначальный вектор - Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита", - рассказал министр
Федоров подчеркнул, что для пользователей "Дії" атака осталась незаметной.
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дія не робить на бездротових девайсах ))
❗Американская разведка весьма оперативно рассекретила данные о том, что российские хакеры на госслужбе весьма вероятно проникли в украинские военные, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры
была атака но незаметная и мы ее ух.. отбили
лузеры. как вы просрали столько данных граждан Украины которые вам джунам поверили?
Они что, ***, ракеты кацапов ждут!? Или что это за нах !? Или что-то знают больше Нас !?
Стремно чет это все... Уже не знаю если в правду что и думать...Сумно ............................
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ&feature=emb_title
Нас в ДіЯ вже більше 14 мільйонів 🇺🇦😎👍
сколько бабла списали на отбитие это "атаки" интересно?
Подскажи, а 1000 Зеленского можно будет оплатить интернет (мой случай OPTINET Poltava)
[email protected]