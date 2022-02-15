Команда "Дії" отразила мощную DDoS-атаку, - Федоров

На портал "Дія" произошла мощная хакерская атака, которая была успешно отражена.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо.

Первоначальный вектор - Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита", - рассказал министр

Федоров подчеркнул, что для пользователей "Дії" атака осталась незаметной.

Также читайте: Кибератака: в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой, сайты Минобороны и ВСУ не работают