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Команда "Дії" отразила мощную DDoS-атаку, - Федоров

Команда

На портал "Дія" произошла мощная хакерская атака, которая была успешно отражена.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо.

Первоначальный вектор - Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита", - рассказал министр

Федоров подчеркнул, что для пользователей "Дії" атака осталась незаметной.

Также читайте: Кибератака: в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка" произошел сбой, сайты Минобороны и ВСУ не работают

Автор: 

хакер (1181) кибербезопасность (673) Федоров Михаил (504) Дія (421)


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Топ комментарии
+20
Таки не здря я встановив собі Дію.
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15.02.2022 23:55
+19
Главное, чтобы ******* не пострадали, остальное все ерунда.
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15.02.2022 23:48
+19
пиши повністю! "ітіть" спеціалист!
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15.02.2022 23:49
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Правила форума Совет форумчан
Главное, чтобы ******* не пострадали, остальное все ерунда.
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15.02.2022 23:48 Ответить
Федоров найкращий іт спеціаліст України!
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15.02.2022 23:48 Ответить
пиши повністю! "ітіть" спеціалист!
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15.02.2022 23:49 Ответить
Ні, не України а галактики.
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15.02.2022 23:50 Ответить
Майже як Зеля найвеличніший лідер **********.
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15.02.2022 23:51 Ответить
найпотужніший!!! або навіть і найвеличніший ітіть спеціаліст!
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15.02.2022 23:52 Ответить
Ага, як аферист Дубілет
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16.02.2022 00:06 Ответить
Дивно .що не обісралися) а хоча хто його знає)))
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15.02.2022 23:50 Ответить
Потужну ,%
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15.02.2022 23:50 Ответить
Таки не здря я встановив собі Дію.
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15.02.2022 23:55 Ответить
це якась не справжня нокіa, нема дроту до телефонної розетки у стені.
дія не робить на бездротових девайсах ))
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16.02.2022 00:11 Ответить
Там бездротова зевафля 5G...
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16.02.2022 03:26 Ответить
Это что Азарова телефон ?
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16.02.2022 01:13 Ответить
Азірова...
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16.02.2022 03:23 Ответить
Нокла)))...
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16.02.2022 03:21 Ответить
George Marshall@wishnewskiy·28 мин
❗Американская разведка весьма оперативно рассекретила данные о том, что российские хакеры на госслужбе весьма вероятно проникли в украинские военные, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры
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15.02.2022 23:56 Ответить
CNN, со ссылкой на источники, раскрыло название операции по «вторжению» России - она называется «Астролябия Будда».
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15.02.2022 23:56 Ответить
Полдня отбивали.
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15.02.2022 23:56 Ответить
Думаю что она сама прекратилась, если правда.
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15.02.2022 23:57 Ответить
Єнєрал ! Видать сєму господіну !:
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16.02.2022 00:29 Ответить
да да да
была атака но незаметная и мы ее ух.. отбили

лузеры. как вы просрали столько данных граждан Украины которые вам джунам поверили?
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15.02.2022 23:59 Ответить
Reuters начал 5 часов назад прямую трансляцию с майдана в Ютубе.
Они что, ***, ракеты кацапов ждут!? Или что это за нах !? Или что-то знают больше Нас !?
Стремно чет это все... Уже не знаю если в правду что и думать...Сумно ............................
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16.02.2022 00:06 Ответить
Расслабьтесь немножко. Рейтерс всегда предпочитают находиться в гуще событий, а тут же 16 число началось.
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16.02.2022 00:25 Ответить
да я и не напрягался... но состояние такое как было перед моим самым первым боем в 2014 с русней - а именно такое что вроде я и спокоен, трезв, холодный ум, ведь в бой еще не вступили - но я чувствую что вот-вот, еще немного кирпичами срать буду.. .Нервы *** ни в писту
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16.02.2022 00:39 Ответить
Випийте чаю з м'ятою та медом.
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16.02.2022 00:47 Ответить
Если начнется, то это будет долго. Так что не перегорай.
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16.02.2022 00:55 Ответить
ссылка для тех кто не спит и хочет посмотреть..
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ&feature=emb_title
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16.02.2022 01:23 Ответить
Відбило воно атаку 😆 навіщо ФСБ ламати Дію щоб добути дані , якщо агент Федоров їх добровільно всі видасть )
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16.02.2022 00:07 Ответить
Уже. Сервери в **********.
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16.02.2022 01:02 Ответить
Они отбили. Только шнобель всё сильнее чешется...
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16.02.2022 00:12 Ответить
Пьодороф - вєлікій отбіватєль хакеров от Дії Всєлєнной в мінциркє.
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16.02.2022 00:33 Ответить
у меня вопрос к разработчикам Дії.Почему ваша программа не поворачивается?Вот залип тач,уронил смартфон.Не могу в определеное место ткнуть.Все программьі поворачиваются и можно пользоватся а в Дії нет
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16.02.2022 00:42 Ответить
Не все. Пром юа, такой же дубовый.
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16.02.2022 01:03 Ответить
Новая атака началась. Как выше написал - они просто додосят всё по графику. Кучу денег на это потратили.
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16.02.2022 00:56 Ответить
Голова українського філіалу кацапської ІТ компанії кацап Фьодоров сказав що вони "відбилися від хакерів". "А бил лі мальчік?"
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16.02.2022 01:01 Ответить
МОЛОДЦІ !!! Слава цифровізації ! Смерть російським окупантам !
Нас в ДіЯ вже більше 14 мільйонів 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 01:02 Ответить
такую "атаку" легко отбивает 14-летний сисадмин

сколько бабла списали на отбитие это "атаки" интересно?
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16.02.2022 03:17 Ответить
тысяч 10 каждое нажатие клавиши
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16.02.2022 07:04 Ответить
Федоров! Молодцы твои орлы!
Подскажи, а 1000 Зеленского можно будет оплатить интернет (мой случай OPTINET Poltava)
[email protected]
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16.02.2022 05:01 Ответить
Эта власть уже так завралась, что если и говорит правду все равно все ржут как с очередного прикола от Зе-шутов
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16.02.2022 05:16 Ответить
тест
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16.02.2022 06:38 Ответить
...(проклятые кхакеры, от имени Святага Адмена звблакавале двеча... хотя, мо сам чо взболтнул лишнега )
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16.02.2022 06:40 Ответить
Сраный ковбой Байден с его же слов, должен это воспринять как форму нападения и ввести санкции. Но думаю, будет как всегда.
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16.02.2022 06:42 Ответить
НЕ ВЕРЮ!
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16.02.2022 07:02 Ответить
Эта "Дия" к4ак полупьяный вратарь...Вопросов к этой организации очень много,начиная от создания и укомплектации малопрофессиональным штатом и почти непрофессиональным руководством со стороны государства.Больше скидывается эта компашка на элементарный сбор информации о гражданах,чем на функциональную службу.А персональные данные-очень ходовой товар. Нужно расследование экспертами по этой "Дие" и причин её недопустимой для такой ответсвенности уязвимости
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16.02.2022 07:38 Ответить
Дія - диверсія проти України,ПНХ.
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16.02.2022 08:54 Ответить
Я також потужно відбив, і мій сусід також
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16.02.2022 11:31 Ответить
 
 