Команда "Дії" відбила потужну DDoS-атаку, - Федоров
На портал "Дія" відбулась потужна хакерська атака, яка була успішно відбита.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.
Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - розповів міністр.
Федоров підкреслив, що для користувачів Дії атака залишилася непомітною.
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дія не робить на бездротових девайсах ))
❗Американская разведка весьма оперативно рассекретила данные о том, что российские хакеры на госслужбе весьма вероятно проникли в украинские военные, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры
была атака но незаметная и мы ее ух.. отбили
лузеры. как вы просрали столько данных граждан Украины которые вам джунам поверили?
Они что, ***, ракеты кацапов ждут!? Или что это за нах !? Или что-то знают больше Нас !?
Стремно чет это все... Уже не знаю если в правду что и думать...Сумно ............................
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ&feature=emb_title
Нас в ДіЯ вже більше 14 мільйонів 🇺🇦😎👍
сколько бабла списали на отбитие это "атаки" интересно?
Подскажи, а 1000 Зеленского можно будет оплатить интернет (мой случай OPTINET Poltava)
[email protected]