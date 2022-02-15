Команда "Дії" відбила потужну DDoS-атаку, - Федоров

На портал "Дія" відбулась потужна хакерська атака, яка була успішно відбита.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.



Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - розповів міністр.

Федоров підкреслив, що для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

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