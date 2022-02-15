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Команда "Дії" відбила потужну DDoS-атаку, - Федоров

Команда

На портал "Дія" відбулась потужна хакерська атака, яка була успішно відбита.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним.

Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - розповів міністр.

Команда Дії відбила потужну DDoS-атаку, - Федоров 01

Федоров підкреслив, що для користувачів Дії атака залишилася непомітною.

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Автор: 

хакер (1346) кібербезпека (1161) Федоров Михайло (874) Дія (1119)


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Топ коментарі
+20
Таки не здря я встановив собі Дію.
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15.02.2022 23:55
+19
Главное, чтобы ******* не пострадали, остальное все ерунда.
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15.02.2022 23:48
+19
пиши повністю! "ітіть" спеціалист!
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15.02.2022 23:49
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Главное, чтобы ******* не пострадали, остальное все ерунда.
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15.02.2022 23:48 Відповісти
Федоров найкращий іт спеціаліст України!
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15.02.2022 23:48 Відповісти
пиши повністю! "ітіть" спеціалист!
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15.02.2022 23:49 Відповісти
Ні, не України а галактики.
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15.02.2022 23:50 Відповісти
Майже як Зеля найвеличніший лідер **********.
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15.02.2022 23:51 Відповісти
найпотужніший!!! або навіть і найвеличніший ітіть спеціаліст!
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15.02.2022 23:52 Відповісти
Ага, як аферист Дубілет
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16.02.2022 00:06 Відповісти
Дивно .що не обісралися) а хоча хто його знає)))
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15.02.2022 23:50 Відповісти
Потужну ,%
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15.02.2022 23:50 Відповісти
Таки не здря я встановив собі Дію.
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15.02.2022 23:55 Відповісти
це якась не справжня нокіa, нема дроту до телефонної розетки у стені.
дія не робить на бездротових девайсах ))
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16.02.2022 00:11 Відповісти
Там бездротова зевафля 5G...
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16.02.2022 03:26 Відповісти
Это что Азарова телефон ?
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16.02.2022 01:13 Відповісти
Азірова...
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16.02.2022 03:23 Відповісти
Нокла)))...
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16.02.2022 03:21 Відповісти
George Marshall@wishnewskiy·28 мин
❗Американская разведка весьма оперативно рассекретила данные о том, что российские хакеры на госслужбе весьма вероятно проникли в украинские военные, энергетические и другие объекты критической инфраструктуры
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15.02.2022 23:56 Відповісти
CNN, со ссылкой на источники, раскрыло название операции по «вторжению» России - она называется «Астролябия Будда».
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15.02.2022 23:56 Відповісти
Полдня отбивали.
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15.02.2022 23:56 Відповісти
Думаю что она сама прекратилась, если правда.
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15.02.2022 23:57 Відповісти
Єнєрал ! Видать сєму господіну !:
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16.02.2022 00:29 Відповісти
да да да
была атака но незаметная и мы ее ух.. отбили

лузеры. как вы просрали столько данных граждан Украины которые вам джунам поверили?
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15.02.2022 23:59 Відповісти
Reuters начал 5 часов назад прямую трансляцию с майдана в Ютубе.
Они что, ***, ракеты кацапов ждут!? Или что это за нах !? Или что-то знают больше Нас !?
Стремно чет это все... Уже не знаю если в правду что и думать...Сумно ............................
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16.02.2022 00:06 Відповісти
Расслабьтесь немножко. Рейтерс всегда предпочитают находиться в гуще событий, а тут же 16 число началось.
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16.02.2022 00:25 Відповісти
да я и не напрягался... но состояние такое как было перед моим самым первым боем в 2014 с русней - а именно такое что вроде я и спокоен, трезв, холодный ум, ведь в бой еще не вступили - но я чувствую что вот-вот, еще немного кирпичами срать буду.. .Нервы *** ни в писту
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16.02.2022 00:39 Відповісти
Випийте чаю з м'ятою та медом.
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16.02.2022 00:47 Відповісти
Если начнется, то это будет долго. Так что не перегорай.
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16.02.2022 00:55 Відповісти
ссылка для тех кто не спит и хочет посмотреть..
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ&feature=emb_title
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16.02.2022 01:23 Відповісти
Відбило воно атаку 😆 навіщо ФСБ ламати Дію щоб добути дані , якщо агент Федоров їх добровільно всі видасть )
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16.02.2022 00:07 Відповісти
Уже. Сервери в **********.
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16.02.2022 01:02 Відповісти
Они отбили. Только шнобель всё сильнее чешется...
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16.02.2022 00:12 Відповісти
Пьодороф - вєлікій отбіватєль хакеров от Дії Всєлєнной в мінциркє.
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16.02.2022 00:33 Відповісти
у меня вопрос к разработчикам Дії.Почему ваша программа не поворачивается?Вот залип тач,уронил смартфон.Не могу в определеное место ткнуть.Все программьі поворачиваются и можно пользоватся а в Дії нет
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16.02.2022 00:42 Відповісти
Не все. Пром юа, такой же дубовый.
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16.02.2022 01:03 Відповісти
Новая атака началась. Как выше написал - они просто додосят всё по графику. Кучу денег на это потратили.
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16.02.2022 00:56 Відповісти
Голова українського філіалу кацапської ІТ компанії кацап Фьодоров сказав що вони "відбилися від хакерів". "А бил лі мальчік?"
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16.02.2022 01:01 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! Слава цифровізації ! Смерть російським окупантам !
Нас в ДіЯ вже більше 14 мільйонів 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 01:02 Відповісти
такую "атаку" легко отбивает 14-летний сисадмин

сколько бабла списали на отбитие это "атаки" интересно?
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16.02.2022 03:17 Відповісти
тысяч 10 каждое нажатие клавиши
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16.02.2022 07:04 Відповісти
Федоров! Молодцы твои орлы!
Подскажи, а 1000 Зеленского можно будет оплатить интернет (мой случай OPTINET Poltava)
[email protected]
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16.02.2022 05:01 Відповісти
Эта власть уже так завралась, что если и говорит правду все равно все ржут как с очередного прикола от Зе-шутов
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16.02.2022 05:16 Відповісти
тест
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16.02.2022 06:38 Відповісти
...(проклятые кхакеры, от имени Святага Адмена звблакавале двеча... хотя, мо сам чо взболтнул лишнега )
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16.02.2022 06:40 Відповісти
Сраный ковбой Байден с его же слов, должен это воспринять как форму нападения и ввести санкции. Но думаю, будет как всегда.
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16.02.2022 06:42 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!
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16.02.2022 07:02 Відповісти
Эта "Дия" к4ак полупьяный вратарь...Вопросов к этой организации очень много,начиная от создания и укомплектации малопрофессиональным штатом и почти непрофессиональным руководством со стороны государства.Больше скидывается эта компашка на элементарный сбор информации о гражданах,чем на функциональную службу.А персональные данные-очень ходовой товар. Нужно расследование экспертами по этой "Дие" и причин её недопустимой для такой ответсвенности уязвимости
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16.02.2022 07:38 Відповісти
Дія - диверсія проти України,ПНХ.
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16.02.2022 08:54 Відповісти
Я також потужно відбив, і мій сусід також
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16.02.2022 11:31 Відповісти
 
 